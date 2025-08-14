Новини
Назначиха психиатрична експертиза на мъжа, подал фалшив сигнал за самолета за Лондон

Назначиха психиатрична експертиза на мъжа, подал фалшив сигнал за самолета за Лондон

14 Август, 2025 17:51 528 4

Разследващите обаче са преценили, че е необходима психиатрична експертиза

Назначиха психиатрична експертиза на мъжа, подал фалшив сигнал за самолета за Лондон - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъжът, подал фалшивите сигнали на телефон 112 в понеделник, заради което се наложи самолетът, пътуващ по линията София – Лондон, да бъде ескортиран от германски изтребители при преминаването над Германия, е на 36 години и е от пловдивско село, съобщиха от Районната прокуратура в Пловдив.

В рамките на образуваното досъдебно производство е назначена експертиза, за да се установи психичното му здраве, посочи БНР.

Според първоначално събраните данни по случая е установено, че мъжът е позвънил няколко пъти на тел. 112, като при всички обаждания е предупреждавал за предстоящи атентати на софийското летище и на Летище Пловдив. След постъпилата информация в полицията за фалшивите сигнали мъжът е бил задържан. Разследващите обаче са преценили, че е необходима психиатрична експертиза. Очаква се тя да е готова утре, заяви Пламен Пантов, зам.-районен прокурор.

Вчера стана ясно, че предупреждението, отправено от българина, е всяло смут в няколко европейски държави. То е било за намиращ се палестинец на борда на въпросния самолет, който възнамерявал да извърши "лоши неща". Макар и проверката да е показала, че в самолета няма палестински граждани, той не бил допуснат във въздушното пространство над Чехия. Докато пътувал над Германия е бил ескортиран.

Прокурор Пантов отказа да потвърди или да отрече информацията, че на борда са били бившата жена на мъжа и двете им дъщери, а запитан за това станали ли са ясни мотивите му за обажданията.

"Не е дадена смислена причина или обяснение от извършителя, като, пак казвам, психичното му здраве е под въпрос, който предстои да се изясни". Това посочи прокурорът.


Оценка 2 от 1 гласа.
Оценка 2 от 1 гласа.
  • 1 Мдаа

    0 0 Отговор
    Сега чета, че някакъв 18 годишен с АТВ блъснал майка с три деца в Слънчев бряг.

    Коментиран от #2

    17:58 14.08.2025

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    за слънката тия неща са нормални

    18:10 14.08.2025

  • 3 оня с коня

    2 0 Отговор
    управлението на ГЕРБ води до психични проблеми

    някой се палят други звънят на 112

    18:11 14.08.2025

  • 4 Пловдив

    0 0 Отговор
    Жена му го е побъркала човека и на всичкото отгоре му е отмъкнала и децата. То случаят е ясен.

    18:49 14.08.2025