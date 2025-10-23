Новини
Хванаха 20 000 къса контрабандни цигари в багажи за полет до Великобритания

Хванаха 20 000 къса контрабандни цигари в багажи за полет до Великобритания

23 Октомври, 2025 14:21 460 2

Тютюневите изделия са задържани, като на нарушителите са съставени актове

Хванаха 20 000 къса контрабандни цигари в багажи за полет до Великобритания - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Две проверки на регистрирани багажи на летище „Васил Левски“ в София установиха общо 20 000 къса (1000 кутии) контрабандни цигари, предназначени за Великобритания.

На 21.10.2025 г. на Терминал 2 митническите инспектори от Митнически пункт Летище София-пътници съвместно със служителите на отдел „Проверка регистриран багаж“ към дирекция „Сигурност“ на летището извършват инспекция на багажи на лица, пътуващи за Лондон - Станстед. В два регистрирани багажа на български граждани в един и същи полет за Великобритания митническите инспектори установяват общо 20 000 къса (1000 кутии) цигари на известна търговска марка с български акцизен бандерол. Тютюневите изделия са задържани, като на нарушителите са съставени актове за установени административни нарушения по Закона за митниците.

Седмица преди това – на 15.10.2025 г., пак на Терминал 2, митническата проверка на регистриран багаж на пътничка, пътуваща към друга държава от ЕС и преминала през „Зелен коридор“-„Нищо за деклариране“, установява наличие на 9600 къса (480 кутии) цигари с български акцизен бандерол. Тютюневите изделия са иззети, съставен е акт за установено административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    В Кралството 1 кутия цигари струва между 14£—16£ ,а зеления коридор е на излизане от летището,не на влизане.

    14:38 23.10.2025

  • 2 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Ми те са си напълно легални щом са с бандерол. Сега кво? Ще ги унищожават ли? 50 картона на човек са да има да подаряват и за лични нужди. Краддливи миттничариии.

    14:39 23.10.2025