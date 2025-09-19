Зверско убийство в София

Мъж е бил убит в София вчера. Престъплението е станало в столичния квартал "Борово".

След бързата реакция на криминалистите от СДВР и колегите им от 6-о РУ са задържани двама познати на убития.

По първоначални данни става въпрос за битов конфликт. По време на скандала в окото на мъжа бил забит остър предмет, който е изкарал очната ябълка от орбитата ѝ и пронизал мозъка, пише 24 часа.

Разследването продължава под надзора на Софийската градска прокуратура.