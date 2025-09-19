Новини
Крими »
Зверско убийство в София

Зверско убийство в София

19 Септември, 2025 12:03 1 615 10

  • убийство-
  • борово-
  • софия

По време на скандала в окото на мъжа бил забит остър предмет, който е изкарал очната ябълка от орбитата й и пронизал мозъка

Зверско убийство в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж е бил убит в София вчера. Престъплението е станало в столичния квартал "Борово".

След бързата реакция на криминалистите от СДВР и колегите им от 6-о РУ са задържани двама познати на убития.

По първоначални данни става въпрос за битов конфликт. По време на скандала в окото на мъжа бил забит остър предмет, който е изкарал очната ябълка от орбитата ѝ и пронизал мозъка, пише 24 часа.

Разследването продължава под надзора на Софийската градска прокуратура.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    25 0 Отговор
    В София битува всякаква сган.

    Коментиран от #8

    12:04 19.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 5 Отговор
    Дано се оправи човека!

    12:06 19.09.2025

  • 4 100 кила

    5 0 Отговор
    ще ти изкарам окото с вилица, без майтап слушах тая песен днес в колата ахахах

    12:09 19.09.2025

  • 5 Доколкото

    17 1 Отговор
    Разбирах трима срещу един. На тумби по трима-четирима , у нас и в Европа, се разхождат, само ромските индийци и останалите орки от близкия изток.

    12:09 19.09.2025

  • 6 1488

    6 1 Отговор
    панелни неволи !

    12:09 19.09.2025

  • 7 честен ционист

    9 0 Отговор
    Мигрантски страсти.

    12:09 19.09.2025

  • 8 Питайте последното софиянче

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Белача на картофи винаги е в центъра на такива събития. Сега го чакам да напише, как човека се е строполил пред него.

    12:14 19.09.2025

  • 9 млад козляк

    7 0 Отговор
    Путин е виновен

    Коментиран от #10

    12:19 19.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.