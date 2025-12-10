Новини
Иззеха над 360 литра нелегален етилов алкохол и 3 съоръжения за изваряване

10 Декември, 2025 10:44 621 4

Той е бил предназначен за продажба

Иззеха над 360 литра нелегален етилов алкохол и 3 съоръжения за изваряване - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Варна иззеха 366,70 литра етилов алкохол и 3 нерегистрирани съоръжения за изваряване при проверка в поземлен имот и частен дом с общи собственици.

Контролните действия са извършени след оперативен анализ на сектор „Акцизен оперативен контрол“ към отдел „Митническо разузнаване и разследване“ за нерегламентирано производство, съхранение и разпространение на акцизни стоки.

На 05.12.2025 г. митническите служители извършват проверка в поземлен частен имот в селище в община Долни Чифлик, област Варна. На територията на имота инспекторите установяват в бивш специализиран малък обект за дестилиране (СМОД) с прекратена регистрация три съоръжения за изваряване на ракия в работен режим и 91,50 литра изварен етилов алкохол. Съоръженията са демонтирани и иззети, както и етиловият алкохол. При продължилата проверка в жилищен имот на същите собственици са открити в приземен етаж още 275,20 литра етилов алкохол с характеристики на ракия, съхраняван в дървени бъчви, пластмасови туби и стъклени съдове при лоши хигиенни условия. Собствениците на имота не са представили документи за платен или обезпечен акциз за алкохола.

Задържаният етилов алкохол е общо 366,70 литра и по оперативна информация е бил предназначен за продажба.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Варна, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Варна. Престъплението е квалифицирано по чл. 234, ал. 2 и ал. 4 от Наказателния кодекс.

От ТД Митница Варна отбелязват, че засиленият митнически контрол срещу нерегламентираното производство и търговия с алкохол е в защита както на потребителите, така и на коректните малки производители на ракия за лично и семейно потребление, изварявана в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране (СМОД), съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Авъ свърши пиенето

    11 0 Отговор
    Утрепахте ги, сега за нова година по заведенията няма да има алкохол. Имитатори, държавата впрегнати да залови две кофи спирт. Срамота.

    10:47 10.12.2025

  • 2 Гост

    6 1 Отговор
    Ей ся вече България ще се оправи.

    10:48 10.12.2025

  • 3 Гост

    2 1 Отговор
    Вредните отпадъци отчитат дейност. Ама само те си вярват, че е дейност. За сметка на това догодина още повече незаслужени пари от нашите в техните джобове.

    10:55 10.12.2025

  • 4 КзББ и ДП

    2 0 Отговор
    Държавата открадна на хората ракията,тц,тц,тц

    11:00 10.12.2025