МВР отчете близо 2 пъти повече лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотици

20 Август, 2025 10:36 571 17

Над 1 тон канабис и 465 кг марихуана са задържани в периода 1-31 юли 2025 година

МВР отчете близо 2 пъти повече лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотици - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо 2 пъти повече лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотици и образувани 896 досъдебни производства, отчита Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР

Близо 2 пъти повече са разкритите лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества през юли 2025 г. – 40, в сравнение с предходния месец, когато те са били 22 броя.

Над 1 тон канабис и 465 кг марихуана са задържани в периода 1-31 юли 2025 година, показва ежемесечният анализ на данните за работата на Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и МВР за подпомагане разследването на този вид престъпления.

За престъпления, свързани с производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества задържаните са 785. Проведени са 596 специализирани полицейски операции, досъдебните производства са 896.

Сред по-характерните случаи е досъдебно производство, при което са разкрити 6 ниви с 526 канабисови растения в планината Огражден. В землището на с. Зойчене, община Петрич, са открити 2 ниви, засети с общо 330 растения с общо тегло 757 кг, реагиращи при полеви наркотест на канабис. В хода на същата операция в община Петрич, в землището на с. Крънджилица е открита нива с 55 растения с общо тегло 82,5 кг, а в землището на с. Драгуш са открити 3 ниви със 141 канабисови растения с общо тегло 245,5 кг.

По линия на противодействието на незаконната миграция са проведени 411 специализирани операции и са задържани 51 незаконно пребиваващи в България граждани на трети страни. 45 са новообразуваните досъдебни производства за нелегална миграция (за престъпления по чл. 279; чл. 280 и чл. 281 от НК). Задържани са 99 души за незаконно превеждане през границата и подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.

През юли 2025 г. са влезли в сила 317 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 83 - за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.

Специализираното междуведомствено звено бе създадено със съвместна заповед между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи през август 2023 г. с цел подпомагане разследването за конкретните видове престъпления. Една от основните му дейности е мониторинг на образуваните и водени досъдебни производства.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Явно

    5 0 Отговор
    Има клиенти, хич да не е. Само да не се легализира, че как ще теглим външни дългове тогава?!

    10:41 20.08.2025

  • 2 А МВР отчете ли

    8 0 Отговор
    Как е в Аляска примерно? А? Над 1400 оранжерии за марихуана работят със лиценз. 12,50 долара за унция е акциза , който съоръженията за отглеждане на марихуана плащат за унция, и само 6% е данъка върху продажбите за потребителите в магазините за търговия на дребно с марихуана. Единствено магазините за търговия на дребно с марихуана са задължени да разкриват общата стойност на продадената марихуана на месец.

    10:41 20.08.2025

  • 3 Време за легализация

    6 1 Отговор
    Щом площите се увеличават, значи пазарът расте. Ако всичко се легализира, полицията няма да си губи времето с подобни акции в труднодостъпни планински терени, а следствието и съда със съдебни производства срещу неизвестен извършител или 80 годишни баби.

    10:42 20.08.2025

  • 4 Над 1 тон канабис

    7 0 Отговор
    Има най малко във всеки един магазин във Аляска

    10:43 20.08.2025

  • 5 В Аляска !

    5 0 Отговор
    Според Тънсет, AMIA подкрепя 3% данък върху продажбите в магазините за търговия на дребно с марихуана вместо 6% данък върху продажбите...

    10:44 20.08.2025

  • 6 пак невежество

    7 0 Отговор
    наркотиците се произвеждат не се отглеждат!!! отглеждат се култури но не и наркотици ! марихуаната се отглежда но тя не е наркотик доказано е от десетки години насам и в по-голямата част от света не се води наркотик както е у нас !!! но тук така е изгодно на мафията да я водвт наркотик за да печелят повече от нея …

    10:45 20.08.2025

  • 7 Ъхъъъъъ

    5 0 Отговор
    Според последния доклад на Leafly Cannabis Harvest Report, средната цена на едро за килограм марихуана в Аляска е около 2100 долара. Това е около три пъти по-високо от това в Калифорния, където килограм може да се купи на пазара на едро за по-малко от 800 долара, и почти шест пъти по-високо от това в Орегон, щатът с най-евтината трева на едро в страната, само на 400 долара за килограм.

    10:45 20.08.2025

  • 8 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Разчистват конкуренцията на Бойко Борисов.

    10:46 20.08.2025

  • 9 САЩ ни се смеят

    6 0 Отговор
    Подиграват ни се даже...

    10:48 20.08.2025

  • 10 Аляска нюз:

    3 0 Отговор
    Джоан Уилсън, директор на Службата за контрол на алкохола и марихуаната, заяви, че лицензиантите за марихуана създават значителна икономическа полза за щата, с приблизително 29,5 милиона долара акцизи през 2023 г. И 41 милиона долара за 2024... това е само от акциз. 12,50 долара за унция е акциза , който съоръженията за отглеждане на марихуана плащат за унция. Сами изчислете колко е официално законното производство само в Аляска

    10:52 20.08.2025

  • 11 От това

    1 0 Отговор
    Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР искаме информация колко хиляди декара с канабис законно се гледат в съседна Македония

    11:00 20.08.2025

  • 12 Отчели нашите храненици държавни

    2 0 Отговор
    Отчитате само дейност за пред хората за оправдание на големите ви заплати и служебните БМВ-та за "правене на нищо".

    11:01 20.08.2025

  • 13 Перо

    1 2 Отговор
    За това се използват бедните държави от латино-американски тип!

    11:01 20.08.2025

  • 14 Ъхъъъъъ

    3 0 Отговор
    Калоян Методиев: Депутатите току-що получиха поредните 11% увеличение. Море от тунеядци с шестцифрени доходи

    11:03 20.08.2025

  • 15 МВР

    2 0 Отговор
    Ако спрем да вкарваме в затвора хора, които са отгледали вкъщи 1 кг растения, няма да има толкова работа, а и трябва да оправдаем защо сме толкова много. Трябва да отчитаме някаква дейност, да има работа и за прокурори и съдии, всички имаме нужда от средства. Само в България, растение може да се квалифицира като високо рисков наркотик.

    11:09 20.08.2025

  • 16 има и измамници

    1 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    11:19 20.08.2025

  • 17 мхмхмх

    1 0 Отговор
    в европа това е легален бизнес.
    в Пеевска България е престъпление.

    11:49 20.08.2025