Наркопазар с полицейски протекции

16 Декември, 2025 08:31 1 294 24

  • наркопазар-
  • наркопласьори-
  • наркотици-
  • мвр

Имало ли е чадър над свидетеля по знакови дела Росен Кръстев - Стъкларя?

Наркопазар с полицейски протекции - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

В случая или е имало плътна колаборация с полицейските органи, или те нямат достатъчно информация и Стъкларя винаги се измъква. Така бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов коментира случая със задържани полицаи и заподозрени за наркоразпространители в мащабна схема в София и Ловеч в студиото на "Здравей, България" по "Нова телевизия". Един от арестуваните е именно Росен Кръстев - Стъкларя - сочен за лидер на задържаните за наркоразпространение.

Припомняме, че седем души бяха привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. Двама от тях са ръководители на групата, като единият е служител на МВР. Групата е действала от около година и половина. Акцията по задържането на обвиняемите е проведена на 12 декември в двата града от ГДБОП и „Вътрешна сигурност“. Открити са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотици, кокаин, както и десетки хиляди евро.

"Всичко, което говорим, е хипотеза, за всички задържани има презумпция за невиновност. Публичното говорене манипулира обществото, важни са доказателствата. Вероятно всички установени като замесени по случая, вече са задържани, защото иначе може да има въздействие върху свидетели. Когато се преразпредели пазара, ще се разбере кой ще заеме мястото на задържаните. Борбата с корупцията е системно противодействие, а не гръмни дела от време на време, затова мисля, че делото ще катастрофира поради липса на доказателства", допълни още доц. Милен Иванов.

От своя страна Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията разказа кой е Росен Кръстев - Стъкларя - сочен за лидер на задържаните за наркоразпространение. "Полицията го познава поне от 2007 г. Бил е главен свидетел по делото срещу Бандата на Чуковете, говореше се, че е касиер на групата. Впоследствие свидетелства срещу тях. По-късно е част от друго дело - срещу Весо Паяка и Радо Ланеца - те са наркоразпространители на територията на София. Съдействал е на полицията, подавайки информация за конкуренти, вероятно затова не е в затвора", коментира Русев.

Единият от задържаните е началникът на столичното Пето РУ Пламен Максимов, каза директорът на СДВР Любомир Николов. Сред задържаните е оперативен работник в същото районно управление, както и полицайка с няколко години стаж. Изпратено е предложение до министъра за отстраняване на всички служители. Временно началник на Пето районно ще бъде комисар Илия Кузманов.

На свой ред криминалистът Иван Савов смята, че всеки наркозависим в София знае кои са употребяващите дрога. "Ако се поинтересувате повече, ще разберете и кой стои на върха на разпространителите. Надявам се да има още арести, това ще означава, че наистина се работи срещу наркоразпространението. Корумпирани полицаи и техни началници е имало, има и ще продължава да има. Много е примамливо, когато разполагаш с властови ресурс от страната на закона и можеш да го манипулираш, да спуснеш по пързалката. Когато обаче има данни за полицейски началник, който е ръководел група за разпространение на наркотици, трябва да знаем, че информацията е получавана месеци наред и е била анализирана. Изключвам импровизациите в този случай. Обикновено се търсят доверени лица, които са склонни към корупция, така че вероятно са били малко хора, ако има още замесени полицаи", заяви Савов.

По думите му е възможно лидери на наркогрупировки да воюват чрез МВР, но това важи и за политическите партии. "Това обаче е различно от конкретиката, истината се позовава на събрани доказателства. В случая наблюдаваме синхронизирана операция в два града срещу организирана престъпна група, по-скоро в конкретния случай „Вътрешна сигурност“ са си свършили работата. Почти няма полицейски началник в София, за когото да не се говори, че има връзки с престъпността, просто защото има много заинтерсовани да го злепоставят", допълни тезата си Савов.


  • 1 Еврика

    37 0 Отговор
    Никой няма право да продава, ако не се отчита на полицията.

    08:33 16.12.2025

  • 2 държавна политика

    37 0 Отговор
    Тези бандити са избрани от тиквите и свините за да им пълнят тумбаците . Мислите ли , че те нищичко не знаят!!

    Коментиран от #20

    08:34 16.12.2025

  • 3 палиция съд и прокуратура

    32 0 Отговор
    са част от мафията, да добавим и докторите, търговците и общините

    08:34 16.12.2025

  • 4 Незаменим пенсионер

    30 0 Отговор
    Като не са уморени и могат да „работят“ след пенсия, значи трябва да им се вдигне пенсионната възраст, или поне да не им се дава цялата заплата за т.н работа след пенсиониране. Закона на Боко трябва да се промени веднага

    Коментиран от #16

    08:35 16.12.2025

  • 5 Българин

    28 0 Отговор
    Това са от тези на които им вдигнаха заплатите двойно,получиха по 400 лв коледен бонус и ще се пенсионират на 54 години със солидна пенсия и 20 заплати!

    08:40 16.12.2025

  • 6 От десетки

    20 0 Отговор
    години ежемесечно и допълнително високопоставените мутри , сводници , наркобосове и тен подобни плащат на началствата .

    08:42 16.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Умен

    16 1 Отговор
    Мисля,че малко им вдигнаха заплатите на мильовците !!! Само 67% , ако беше 200 % щяха да са хрисими и нямаше да бият децата под колоните !!! Готини хора !!!

    08:46 16.12.2025

  • 9 Каракачански циганин

    20 0 Отговор
    Вдигнете им още заплатите

    08:47 16.12.2025

  • 10 Сила

    20 0 Отговор
    "Шефа на 5 то РПУ припадна в съда ...." Мишоци , шубета , комплексари !!! Даже няма психика да се държи мъжки , камо ли достойнство и кураж !!! Нещастници ....

    08:49 16.12.2025

  • 11 Дедо

    8 1 Отговор
    Демек Росен -Стъкларя дежурен кошаревски свидетел по всякакви поръчкови дела , е използван този път да натопи единствения шеф на РПУ в София който е сложен от Дерменджиев, а не от министъра на Пеевски .

    08:50 16.12.2025

  • 12 Тервел

    16 0 Отговор
    Кво стана с оня полицейски шеф който предупреди бандите и оттегли полицаите да атестират контрабандистите на цигари на Таки и Пеевски в Пловдив?

    Коментиран от #14

    08:53 16.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Издигнаха го

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тервел":

    за вярна служба

    08:56 16.12.2025

  • 15 Мимо

    9 0 Отговор
    Дайте им увеличението за следващата година направо със задна дата - считано от януари тази година. И нека при пенсия да взимат поне 40 заплати, че иначе няма стимул да се "работи" в МВР при тия "тежки" условия.

    08:58 16.12.2025

  • 16 Още от всичко

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Незаменим пенсионер":

    Това може да стане след 5 години ако се задържат възнагражденията високи. Иначе ще гледате филма ела стани един от нас, ама аз неща. Първия ефект ако изгонят пенсионерите ще е че в някой големи градове спират експертизите за насркотици. независимо каква техника се купува няма кой да работи с нея. А в този случай нещата ще са интересни как така установиха тези неща. Пенсионерът Вучков който продължава да говори птотив пенсионерите в МВР самия той работи като ореподавател, а истината е проста Тези 5 години от 55 до 60 г позволяват на МВР и обществото да предвиди колко нови полицаи трябват в дългосрочен период от 30 години. От момента на възникване на нуждата до реалната работа на новоназначения минават 2 години. Ако е напуснал март. мястото ще бъде обявено февруари на следващата година конкурса най рано май юни. Често срещано още първата година заминава.

    08:59 16.12.2025

  • 17 Полицаите трябва да имат малки заплати

    5 0 Отговор
    В левове и да имат много ваучери за храна дрехи и енергийни нужди поети от държавата
    Сега взимат много левове и евро от заплати което е предпоставка за корупция

    09:00 16.12.2025

  • 18 Марио

    3 0 Отговор
    Условията за работа в МВР за кандидатите са - послушен, глупав и липса на качества.

    09:02 16.12.2025

  • 19 Тома

    1 0 Отговор
    Ако всичко това е вярно, а не ПиАр-акция, то следва да заключим, че в 99.9% реформираната от Дамаджанко полиция са протичали едновременно и много интересни вътрешни реформи!
    Браво на Дамаджанко, това определено е Продължаваща Промяна, много прилича на Продължаващата Промяна в митниците и Продължаващата Промяна в инвестиционното строителство и финансите 😂😂😂

    09:05 16.12.2025

  • 20 Аз пък

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "държавна политика":

    Четох,че началникът на пето РПУ е назначен от Дерменджиев,а той е служебен Премиер.Ама как тролите без мисъл.Нали искате прозрачност.Ами четете малко от малко,бе хора.Хубаво,казали са ви да плюете ГЕРБ, но ставате смешни,когато започнете да измисляте.

    09:07 16.12.2025

  • 21 МП4

    3 0 Отговор
    Тъй са ченгетата в България , на дъното..дъното !!

    09:12 16.12.2025

  • 22 Тее полицаите

    2 0 Отговор
    по презумпция, а си такива, още от царско време. Един, жените от съъседно село са го разкулачили, защото вкарвал мъжете им в кауша, а, а после ги изнудвал за пари за да ги освободи и ги чукал.
    Все гледат масрафа.

    09:12 16.12.2025

  • 23 гост

    3 0 Отговор
    Парите са им малко!Хайде Тикво - какво чакаш!

    09:17 16.12.2025

  • 24 нищо ново

    3 0 Отговор
    МВР е ОПГ, не вярвам да има изненадани от нормалните хора, които следят събитията, същото е със съд и прокуратура, но те са на по-високо в организацията, а МВР са на терен

    09:22 16.12.2025