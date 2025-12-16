Наркопазар с полицейски протекции

В случая или е имало плътна колаборация с полицейските органи, или те нямат достатъчно информация и Стъкларя винаги се измъква. Така бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов коментира случая със задържани полицаи и заподозрени за наркоразпространители в мащабна схема в София и Ловеч в студиото на "Здравей, България" по "Нова телевизия". Един от арестуваните е именно Росен Кръстев - Стъкларя - сочен за лидер на задържаните за наркоразпространение.

Припомняме, че седем души бяха привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. Двама от тях са ръководители на групата, като единият е служител на МВР. Групата е действала от около година и половина. Акцията по задържането на обвиняемите е проведена на 12 декември в двата града от ГДБОП и „Вътрешна сигурност“. Открити са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотици, кокаин, както и десетки хиляди евро.

"Всичко, което говорим, е хипотеза, за всички задържани има презумпция за невиновност. Публичното говорене манипулира обществото, важни са доказателствата. Вероятно всички установени като замесени по случая, вече са задържани, защото иначе може да има въздействие върху свидетели. Когато се преразпредели пазара, ще се разбере кой ще заеме мястото на задържаните. Борбата с корупцията е системно противодействие, а не гръмни дела от време на време, затова мисля, че делото ще катастрофира поради липса на доказателства", допълни още доц. Милен Иванов.

От своя страна Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията разказа кой е Росен Кръстев - Стъкларя - сочен за лидер на задържаните за наркоразпространение. "Полицията го познава поне от 2007 г. Бил е главен свидетел по делото срещу Бандата на Чуковете, говореше се, че е касиер на групата. Впоследствие свидетелства срещу тях. По-късно е част от друго дело - срещу Весо Паяка и Радо Ланеца - те са наркоразпространители на територията на София. Съдействал е на полицията, подавайки информация за конкуренти, вероятно затова не е в затвора", коментира Русев.

Единият от задържаните е началникът на столичното Пето РУ Пламен Максимов, каза директорът на СДВР Любомир Николов. Сред задържаните е оперативен работник в същото районно управление, както и полицайка с няколко години стаж. Изпратено е предложение до министъра за отстраняване на всички служители. Временно началник на Пето районно ще бъде комисар Илия Кузманов.

На свой ред криминалистът Иван Савов смята, че всеки наркозависим в София знае кои са употребяващите дрога. "Ако се поинтересувате повече, ще разберете и кой стои на върха на разпространителите. Надявам се да има още арести, това ще означава, че наистина се работи срещу наркоразпространението. Корумпирани полицаи и техни началници е имало, има и ще продължава да има. Много е примамливо, когато разполагаш с властови ресурс от страната на закона и можеш да го манипулираш, да спуснеш по пързалката. Когато обаче има данни за полицейски началник, който е ръководел група за разпространение на наркотици, трябва да знаем, че информацията е получавана месеци наред и е била анализирана. Изключвам импровизациите в този случай. Обикновено се търсят доверени лица, които са склонни към корупция, така че вероятно са били малко хора, ако има още замесени полицаи", заяви Савов.

По думите му е възможно лидери на наркогрупировки да воюват чрез МВР, но това важи и за политическите партии. "Това обаче е различно от конкретиката, истината се позовава на събрани доказателства. В случая наблюдаваме синхронизирана операция в два града срещу организирана престъпна група, по-скоро в конкретния случай „Вътрешна сигурност“ са си свършили работата. Почти няма полицейски началник в София, за когото да не се говори, че има връзки с престъпността, просто защото има много заинтерсовани да го злепоставят", допълни тезата си Савов.