Двама се скараха за отнето предимство, оказаха се и друсани

Полицаи задържаха двама водачи, употребили наркотици, след скандал за отнето предимство на бул. „Симеон Велики“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
Скандалът на шуменския булевард между двама шофьори е възникнал вчера около 15,15 часа, след което мъж на 59 години, който управлявал автомобил „Форд“, е нанесъл удар с ръка по страничното огледало на лека кола „Тойота“, зад волана на която бил 48-годишен водач.
Двамата са изпробвани с техническо средство за употреба на наркотици, като при по-възрастния мъж са отчетени опиати, а при по-младия - амфетамин. Взети са им и кръвни проби за химичен анализ.
Мъжете са задържани за срок до 24 часа. Образувани са досъдебни производства. Работата по случая продължава.
От началото на годината в Шуменско са установени 156 неправоспособни шофьори, 120 водачи, управлявали след употреба на алкохол, и 34-ма, седнали зад волана след употреба на наркотици. Само за изминалата седмица по пътищата в областта са установени 2052 нарушения, съобщи на 14 август директорът на Областната дирекция на МВР в Шумен ст. комисар Георги Гендов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо
12:46 22.08.2025
2 Полицаите
12:50 22.08.2025
3 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До колкото знам употребата на алкохол и наркотици се доказва с КРЪВЕН ТЕСТ, не с полеви!
12:51 22.08.2025
4 зевзек
12:53 22.08.2025
5 Факт
12:57 22.08.2025
7 Коментиращ
Това същото, което катаджиите отказаха да се тестват, щото много често давало фалшиво положителни тестове?!
Даже вчера даваха рубриката на пълен абсурд, където жена пила обезболяващо, тестът дал положителна проба, след което катаджиите направили животът на въпросната жена черен!
Естествено след кръвен тест, резултатът е отрицателен!
Искам да попитам катаджиите и техните началници, които очевадно се превърнаха в прокурори и съдии на база на ненадежден полеви тест, КОГА ЩЕ ВКЛЮЧИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КРЪВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ РАЗСЛЕДВАНЕТО СИ, ИЛИ ЩОМ ВЕЧЕ ВИЕ НЕ СЕ ТЕСТВАТЕ С ТИЯ ТЕСТОВЕ, ЗА НАРОДА НЕ ВИ ДРЕМЕ???!!!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ТОЯ НАРОД СА СТАВА!
ЧЕ ДЪРЖАВАТА ИСКА РЕМОНТ ВЪВ ВСЯКО ЕДНО ЗВЕНО!!!
Коментиран от #10
13:02 22.08.2025
8 ахаааа
13:05 22.08.2025
9 Перо
13:12 22.08.2025
10 Ама
До коментар #7 от "Коментиращ":Много,много си прав,че трябва ремонт на държавата и то спешен.Проблема е ,че 95% са клавиатурни терминатори
13:19 22.08.2025
11 Ивелин Михайлов
13:22 22.08.2025
13 прокопи
13:28 22.08.2025
16 Перо
13:47 22.08.2025
17 Шофер
13:50 22.08.2025
18 ех какви сте долни мисирки
13:51 22.08.2025
19 Аз и ти
13:55 22.08.2025