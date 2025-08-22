Новини
Двама се скараха за отнето предимство, оказаха се и друсани

22 Август, 2025 12:41

Мъжете са задържани за срок до 24 часа. Образувани са досъдебни производства

Двама се скараха за отнето предимство, оказаха се и друсани - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицаи задържаха двама водачи, употребили наркотици, след скандал за отнето предимство на бул. „Симеон Велики“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Скандалът на шуменския булевард между двама шофьори е възникнал вчера около 15,15 часа, след което мъж на 59 години, който управлявал автомобил „Форд“, е нанесъл удар с ръка по страничното огледало на лека кола „Тойота“, зад волана на която бил 48-годишен водач.

Двамата са изпробвани с техническо средство за употреба на наркотици, като при по-възрастния мъж са отчетени опиати, а при по-младия - амфетамин. Взети са им и кръвни проби за химичен анализ.

Мъжете са задържани за срок до 24 часа. Образувани са досъдебни производства. Работата по случая продължава.

От началото на годината в Шуменско са установени 156 неправоспособни шофьори, 120 водачи, управлявали след употреба на алкохол, и 34-ма, седнали зад волана след употреба на наркотици. Само за изминалата седмица по пътищата в областта са установени 2052 нарушения, съобщи на 14 август директорът на Областната дирекция на МВР в Шумен ст. комисар Георги Гендов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мунчо

    18 4 Отговор
    Тия двамата "хубавци" сега ги пратете на строежа на някой лот от маг. Хемус, по една ръчна количка, кирка, лопата и да правят насипи......строг надзор от техн. ръководител на обекта и така по 12ч. на ден.....неограничено количество вода да пият и по един сандвич.....като поработят два-три месеца (и като знаят за последващо нарушение поне година още) и ще им се изпарят от главата мераците за дроги, алкохол и други подобни....

    12:46 22.08.2025

  • 2 Полицаите

    9 1 Отговор
    Явно яко са се черпили преди работа.. Кви са тия резултати, вие луди ли сте?!

    12:50 22.08.2025

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    26 5 Отговор
    Кога им излязоха кръвните проби, че ги обявявате за наркомани?!
    До колкото знам употребата на алкохол и наркотици се доказва с КРЪВЕН ТЕСТ, не с полеви!

    12:51 22.08.2025

  • 4 зевзек

    8 0 Отговор
    щом са друсани и двамата, шанса един от тях да отстъпи в спора, е равен на нула

    12:53 22.08.2025

  • 5 Факт

    6 2 Отговор
    Агресивното поведение е признак на злоупотреба!

    12:57 22.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Коментиращ

    24 0 Отговор
    "Изпробвани с техническо средство за употреба на наркотици"???
    Това същото, което катаджиите отказаха да се тестват, щото много често давало фалшиво положителни тестове?!

    Даже вчера даваха рубриката на пълен абсурд, където жена пила обезболяващо, тестът дал положителна проба, след което катаджиите направили животът на въпросната жена черен!
    Естествено след кръвен тест, резултатът е отрицателен!

    Искам да попитам катаджиите и техните началници, които очевадно се превърнаха в прокурори и съдии на база на ненадежден полеви тест, КОГА ЩЕ ВКЛЮЧИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КРЪВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ РАЗСЛЕДВАНЕТО СИ, ИЛИ ЩОМ ВЕЧЕ ВИЕ НЕ СЕ ТЕСТВАТЕ С ТИЯ ТЕСТОВЕ, ЗА НАРОДА НЕ ВИ ДРЕМЕ???!!!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ТОЯ НАРОД СА СТАВА!
    ЧЕ ДЪРЖАВАТА ИСКА РЕМОНТ ВЪВ ВСЯКО ЕДНО ЗВЕНО!!!

    Коментиран от #10

    13:02 22.08.2025

  • 8 ахаааа

    9 1 Отговор
    друсани сме и ние че ви четем помията всеки ден

    13:05 22.08.2025

  • 9 Перо

    8 0 Отговор
    Нужно е по-скоро да се възстанови лагера Белене за престъпници!

    13:12 22.08.2025

  • 10 Ама

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Коментиращ":

    Много,много си прав,че трябва ремонт на държавата и то спешен.Проблема е ,че 95% са клавиатурни терминатори

    13:19 22.08.2025

  • 11 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор
    Когато двама наркомани се срещнат на пътя😅🤣😂😂😂

    13:22 22.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 прокопи

    4 0 Отговор
    Вземете и отворете аптечките си в къщи. Прочетете всички бележки към лекарствата си. Ще останете изненадани. Неприятно изненадани. Внимавайте!

    13:28 22.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Перо

    3 0 Отговор
    Отнемането на предимство е специалитет на селянията! Изключително лошо качество на подготовката в шофьорските курсове!

    13:47 22.08.2025

  • 17 Шофер

    3 0 Отговор
    На тези полуграмотници кой ще обясни, че за да отнемеш предимство по булевард, значи е имало пресичаща друга улица, но за 4то разрядни текстописци това не е от значение.

    13:50 22.08.2025

  • 18 ех какви сте долни мисирки

    3 0 Отговор
    стига глупости ве 60 годишни наркомани няма!!! пишете пълни глупости осъзнайте се !!! тези тестове са 80% фалшиви а вие съдите по тях?!?!? защо полицаите и депутатите отказа да се тестват с тях?

    13:51 22.08.2025

  • 19 Аз и ти

    0 0 Отговор
    С въшливите тестове, всеки втори е друсан!

    13:55 22.08.2025