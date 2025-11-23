Над 30 килограма марихуана са иззети при полицейските операции в област Стара Загора

Новини
23 Ноември, 2025 18:13

Седем души са задържани за разпространение на наркотични вещества при полицейски операции на територията на област Стара Загора

Снимка: МВР
Мария Атанасова

Седем души са задържани за разпространение на наркотични вещества при полицейски операции на територията на област Стара Загора. Над 30 килограма е иззетият канабис. Това съобщиха на брифинг днес комисар Димитър Яръков, зам.-директор на ОД на МВР - Стара Загора, Петко Стойнов, началник сектора на ГДБОП в града и Георги Николов, зам.- окръжен прокурор.

Акциите са проведени от служители на ОДМВР и ГДБОП в периода 20-22 ноември 2025 г., под надзора на Прокуратурата.

На 21 ноември, в спрян за рутинна проверка лек автомобил на автомагистрала „Тракия“, от служители на ОДМВР са открити 16 пакета от по 1 килограм, съдържащи марихуана, разпределени в два сака. Задържан е водачът на автомобила, на когото е повдигнато обвинения за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества и е оставен в ареста за 72 часа с постановление на наблюдаващия досъдебното производство прокурор.

При специализирана операция на ГДБОП са арестувани шестима души за разпространение на наркотици в малки населени места. Мъжете са на възраст между 24 и 38 години. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 321, ал. 3 НК. На четирима от тях са повдигнати обвинения.

При действията по разследването са иззети количество марихуана – зелени съцветия, суха тревиста маса и над 200 семена за отглеждане, както и палатки и системи за отглеждане на растенията, електронни устройства, машина за вакуумиране, везна, гриндери и торби за опаковане.

Още 15 килограма марихуана са открити при друга операция на ГДБОП, проведена в събота, 22 ноември, на територията на областта, съобщи началникът на сектора на службата в града.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей не се спряхте

    0 0 Отговор
    Може да не са били за разпространение в града, може да са били за вкарване в затвора.

    Коментиран от #3

    18:19 23.11.2025

  • 2 Закс

    5 0 Отговор
    Някой не си е платил таксата спокойствие!

    18:25 23.11.2025

  • 3 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ей не се спряхте":

    Защо при акцията не са потърсили форумника да им дава акъл?

    18:46 23.11.2025

  • 4 Полюцай

    0 0 Отговор
    Първо проверявайте да не би да са на някой от колегите!!! Не е хубаво да си хващаме един на друг пласьорите!😠

    20:34 23.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор
    А нещо за Добрич❗

    20:48 23.11.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор
    Как се подхвърлят 80 пакета в кола🤔 ❗

    20:51 23.11.2025

  • 7 Ти си

    0 0 Отговор
    Не , България. евлиза а я набутват насила продажни политици във фалиращата еврозона за собствени интереси и облаги против волята на народа. .....

    Коментиран от #8

    22:01 23.11.2025

  • 8 Ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ти си":

    Опа - коментирах пос грешна статия .

    22:04 23.11.2025