Новини
Крими »
Четирима задържани с много наркотици в столичния квартал „Красно село“

Четирима задържани с много наркотици в столичния квартал „Красно село“

5 Декември, 2025 06:52, обновена 5 Декември, 2025 05:55 347 0

  • наркотици-
  • задържани-
  • софия

Задържаните са се придвижвали с такси, оказали са съпротива и са направили опит да избягат

Четирима задържани с много наркотици в столичния квартал „Красно село“ - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Четирима души са задържани снощи в столичния квартал „Красно село“ след полицейска акция на служители от 6-о Районно управление, предаде БНТ.

Задържаните са се придвижвали с такси, оказали са съпротива и са направили опит да избягат.

По първоначална информация в автомобила са открити различни видове наркотици - марихуана, кокаин, амфетамини, кристали, както и таблетки ксанакс. Освен дрогата у задържаните са намерени и ножове и боксове.

В момента се извършва оглед на автомобила, описват се намерените вещества и се провеждат полеви тестове.

„По света и у нас“ научи, че трима от заловените тази вечер са били задържани за кратко и в понеделник вечер като участници в провокации след протеста, но тогава са били освободени, тъй като у тях не били открити забранени предмети.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ