Новини
Крими »
Йоан Матев, осъден за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина, излиза на свобода

Йоан Матев, осъден за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина, излиза на свобода

1 Септември, 2025 13:21 955 10

  • йоан матев-
  • осъден за убийството-
  • георги игнатов-
  • борисовата градина-
  • излиза на свобода

Издадената от ВКС през юни 2023 година присъда е излежана

Йоан Матев, осъден за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина, излиза на свобода - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Йоан Матев, осъден на шест години и половина затвор за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина в столицата през 2015 година, излиза от затвора, съобщи "24 часа", позовавайки се на Министерството на правосъдието. Издадената от ВКС през юни 2023 година присъда е излежана. Матев ще напусне килията "в първите дни на септември".

В началото на юни тази година Матев поиска условно предсрочно освобождаване, което му беше отказано от Софийския градски съд.

На 25 октомври 2022 г. Апелативният съд в София призна Матев за виновен и го осъди на шест години и шест месеца затвор, както и да заплати по 150 хил. лева за неимуществени вреди за причинени болки и страдания на двамата родители на убитото момче.

Според магистратите Матев, който към момента на престъплението е бил непълнолетен, умишлено е умъртвил 15-годишния Георги Игнатов с нож. Съдът го оправда по обвинението, че е причинил смъртта на Игнатов по особено мъчителен начин. Преди това първата инстанция – Софийски градски съд, оправда изцяло Йоан Матев.

По-късно с решение от юни 2023 г. на Върховния касационен съд Матев е осъден окончателно на шест години и шест месеца, като по този начин е потвърдена присъдата на долната инстанция. Като от нея трябва да бъде приспаднато времето на арест.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Пазете се!

    13:22 01.09.2025

  • 2 Мдааа

    25 0 Отговор
    Мама и тати
    Са пуснали връзки
    После що не вярваме че България има правосъдие

    13:23 01.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ами

    35 1 Отговор
    Горката Иванчева лежа повече от доказан убиец, а после разправят, че нямало корупция в съда

    13:27 01.09.2025

  • 5 Законът е ясен

    15 0 Отговор
    Не могат да му дадат повече от 8 години затвор заради възрастта, на която е бил когато е извършил убийството. Ако си спомняте, две момичета от Пловдив, които бяха на 14 г., когато удушиха тяхна връстница, бяха осъдени и излежаха 8 години. Защо този Йоан е получил по-лека присъда, не знам.

    13:32 01.09.2025

  • 6 Американец

    12 0 Отговор
    В Америка щеше да отлежи поне 25 години и щеше да плати 10 пъти по толкова. При нас убийците са по-важни от жертвите. Вторият път ще му е по-лесно, все пак от рано е започнал.

    13:43 01.09.2025

  • 7 Типичният българин

    10 0 Отговор
    Сега вече може спокойно да завърши школата на мвр и татко му да го уреди при него после

    13:48 01.09.2025

  • 8 Демокрация

    0 0 Отговор
    Шест години да убийство… че кво му плащаш? Кеф да си убиец в БГто

    14:22 01.09.2025

  • 9 Аааа

    0 0 Отговор
    Даже много е лежал. Можеше само с домашен арест да мине.

    14:23 01.09.2025

  • 10 Темида е сляпа

    0 0 Отговор
    Едно момче изгни в гроба, родителите му почернени а убиеца утре ще бъде на свобода. Пълен потрес.

    14:26 01.09.2025