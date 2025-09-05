Новини
Крими »
Освободиха осъдения за убийството в Борисовата градина Йоан Матев

Освободиха осъдения за убийството в Борисовата градина Йоан Матев

5 Септември, 2025 14:41 1 256 16

  • освободиха-
  • осъден за убийство-
  • борисова градина-
  • йоан матев

Разплитането на случая обаче стана, след като брат му Марсел посочи на разследващите къде Йоан Матев е изхвърлил ножа, с който е наръгал Георги Игнатов

Освободиха осъдения за убийството в Борисовата градина Йоан Матев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Осъденият на шест години и половина затвор за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина в столицата през 2015 година Йоан Матев, излезе от затвора. Това потвърдиха за NOVA от Министерството на правосъдието.

Матев получи присъда от 6 години и половина "лишаване от свобода", тъй като по време на убийството беше непълнолетен. След като му бяха приспаднати времето под домашен арест, както и работата зад решетките, той изтърпя малко над 3 години от наказанието си. През юни тази година поиска предсрочно условно освобождаване, но съдът му отказа. След като изтече срокът на присъдата, Матев е бил освободен.

Припомняме, че до ареста на Йоан Матев се стигна, след като охранителна камера на БНР беше заснела бягството му от мястото на убийството. По това време той е студент по право в Благоевград, а неговите състуденти го подозирали заради рязката промяна на външния му вид и закъснението му за училище в деня на убийството. Разплитането на случая обаче стана, след като брат му Марсел посочи на разследващите къде Йоан Матев е изхвърлил ножа, с който е наръгал Георги Игнатов.

На първа инстанция непълнолетният извършител на убийството беше оправдан с мотив, че няма категорични доказателства, че именно той е нанесъл ударите с нож. Апелативният съд не се съгласи и му даде 6 години и половина „лишаване от свобода". По време на убийството Матев е непълнолетен и по закон присъдата му се намалява с една трета от предвиденото в закона. След като се приспаднат и дните под домашен арест и работата зад решетките, то той е бил в затвора около 3 години. През юни тази година поиска предсрочно освобождаване, но магистратите му отказаха.

На 25 октомври 2022 г. Апелативният съд в София призна Матев за виновен и го осъди на шест години и шест месеца затвор, както и да заплати по 150 хил. лева за неимуществени вреди за причинени болки и страдания на двамата родители на убитото момче.

Според магистратите Матев, който към момента на престъплението е бил непълнолетен, умишлено е умъртвил 15-годишния Георги Игнатов с нож. Съдът го оправда по обвинението, че е причинил смъртта на Игнатов по особено мъчителен начин. Преди това първата инстанция – Софийски градски съд, оправда изцяло Йоан Матев.

По-късно с решение от юни 2023 г. на Върховния касационен съд Матев е осъден окончателно на шест години и шест месеца, като по този начин е потвърдена присъдата на долната инстанция. Като от нея трябва да бъде приспаднато времето на арест.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    12 0 Отговор
    От утре при Сумиста и Сие..

    14:45 05.09.2025

  • 2 Такаммм

    37 2 Отговор
    Сега бащата на убитият да му довърши присъдата както си трябва.

    14:50 05.09.2025

  • 3 Тома

    33 2 Отговор
    За убийство на куче дават повече.Този само 3 години а другото му е в къщи домашен арест

    Коментиран от #10

    14:53 05.09.2025

  • 4 провинциалист

    19 2 Отговор
    Както се казва - хубав ден за българската демокрация! За убийство - "малко над 3 години". Смятайте, ако става въпрос за някой от ония, на които айшетата и мошетата (БХК и Шалом) им пазят правата.

    14:53 05.09.2025

  • 5 Съдията

    14 1 Отговор
    много години му е дал. Явно младежа не е платил достатъчно за условна присъда.

    14:55 05.09.2025

  • 6 Край

    7 1 Отговор
    Който го търси нека го намери.

    14:56 05.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ако беше в щатите

    21 2 Отговор
    Щяха да го осъдят на 160 години затвор . Тука само тинтири минтири .
    Сакяш му трябва на обществото такъв бок! лук !

    14:57 05.09.2025

  • 9 Карлос Друсар

    1 15 Отговор
    Този някакъв п€дaл ли беше наръгал, имам някакъв такъв спомен, може и да бъркам човека

    15:00 05.09.2025

  • 10 Карлос Друсар

    0 16 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    Наръгал е п€дал, човекът е герой

    Коментиран от #14

    15:00 05.09.2025

  • 11 Тенис

    3 12 Отговор
    Доста го измъчиха това момче с недоказано убийство.

    15:08 05.09.2025

  • 12 Моряка

    3 0 Отговор
    Ами сега остава както в братските американски филми- властите оправдават убиеца ,но се намира един герой,който го убива.Народа приветства героя,полицията се ослушва,в следващия момент и съдията се обесва,Уж сам,но може би смелите отмъстители да са го залюляли.Пълен хепи енд,зрителите доволни напускат киносалона,а онези на дивана пред телевизора си сипват по още едно уиски.

    15:16 05.09.2025

  • 13 Никой

    3 0 Отговор
    Можеше - да не се стига дотам. Затри едни друг човек.

    Всичко се връща - няма измъкване. Убиеш ли - дори и косвено.

    15:16 05.09.2025

  • 14 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Карлос Друсар":

    П.едал си ти ббоклук

    15:28 05.09.2025

  • 15 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Юни 2023г до септември 2025г. са 2години и три месеца, които обаче за правосъдието са шест години.
    Убития убит и може да се оттегли на вечно спокойствие.

    15:38 05.09.2025

  • 16 Бай Ставри

    0 0 Отговор
    Да пази Господ,всеки родител,от подобна трагедия.Що за правосъдна система имаме! По големи светци от папата сме.Да убие хладнокръвно,без грам жалост- може! Но видиш ли,бил непълнолетен.Ами драги ми господа депутати,ето къде е заровено кучето! Ето причината,за рязкото увеличаване на брой тежки престъпления от " малолетни".Те прекрасно разбират,че са Недосегаеми от закона.Дори да убие,реално ще лежи в затвора -3-4 години.Вие и вашите предшественици го направихте с промените в НК.През социализма,за тежки престъпления, се произнасяха тежки присъди.Бил пълнолетен или малолетен- директно в Бойчиновци.Там зад бодливата тел- работи и учи.Навърши ли пълнолетие, остатъка от присъдата излежава в затвор.Пак -Директно ,още на първия ден,след ЧРД.Няма споразумения,няма такива филми- млад,не разбрал,не оценил ситуация.Там ще разбере- в пълен обем.Ето го превантивният ефект към останалите младежи.Прекрачиш прага,следва бухалката на закона.Затова ,в онзи строй нямаше подобни случай, особено от непълнолетни.Откраднал портфейл- регистрация в ДПС - детска педагогическа стая.Втори път ( води се рецидив) заминава в Бойчиновци,и господ не може да го отърве.

    15:50 05.09.2025