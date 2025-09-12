Откраднаха 20 бебета костенурки от природозащитния център в село Баня

На 10 срещу 11 септември от Спасителен център за костенурки бяха откраднати 20 новоизлюпени костенурчета всички на по-малко от година.
От Спасителния център отправят апел към гражданите: "Моля, ако някъде в интернет срещнете да се продават новоизлюпени костенурки (около 5 см.) от видовете Geochelone elegans, Stygmochelys pardalis, Centrochelys sulcata, Malacochersus tornieri и Astrochelys radiata, изпратете информация за да направим проверка."
Оценка 4 от 4 гласа.
1 честен ционист
Коментиран от #2
10:44 12.09.2025
2 Звучи
До коментар #1 от "честен ционист":отвратително
11:13 12.09.2025