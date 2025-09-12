Новини
Крими »
Откраднаха 20 бебета костенурки от природозащитния център в село Баня

Откраднаха 20 бебета костенурки от природозащитния център в село Баня

12 Септември, 2025 10:30 547 2

  • костенурки-
  • спасителен център

От Спасителния център отправят апел към гражданите

Откраднаха 20 бебета костенурки от природозащитния център в село Баня - 1
Снимка: Снимка: Спасителен център за костенурки
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 10 срещу 11 септември от Спасителен център за костенурки бяха откраднати 20 новоизлюпени костенурчета всички на по-малко от година.

От Спасителния център отправят апел към гражданите: "Моля, ако някъде в интернет срещнете да се продават новоизлюпени костенурки (около 5 см.) от видовете Geochelone elegans, Stygmochelys pardalis, Centrochelys sulcata, Malacochersus tornieri и Astrochelys radiata, изпратете информация за да направим проверка."


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Кой ти продава костенурчета по сайтовете? Точат им кръвта като навремето Рашковите и се церят там с някакви шамански истории.

    Коментиран от #2

    10:44 12.09.2025

  • 2 Звучи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    отвратително

    11:13 12.09.2025