Варненският кмет Благомир Коцев остава в ареста (ОБНОВЕНА)

Варненският кмет Благомир Коцев остава в ареста (ОБНОВЕНА)

12 Септември, 2025 16:29, обновена 12 Септември, 2025 16:41

Съдия Ани Захариева посочи, че продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен от гласните и писмени доказателства по делото.

Варненският кмет Благомир Коцев остава в ареста (ОБНОВЕНА) - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Софийският градски съд не уважи искането на кмета на Варна Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ и го остави в ареста, съобщават от dariknews.bg. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Не съществува опасност от укриване, но не стои така въпросът относно опасността от извършване на престъпление, според съдията.

Доводите за политическо преследване спрямо Коцев не почиват на доказателствата по делото, добави тя.


  • 1 Бойко Разбойко

    18 22 Отговор
    Ще го пуснем ако Кокорчо го смени.Хи хи хи

    Коментиран от #15

    16:30 12.09.2025

  • 2 1488

    35 17 Отговор
    само че не е "една жена каза", "а една тиква каза"
    и кото каже тиквата туй ще е

    Коментиран от #4

    16:33 12.09.2025

  • 3 Цвете

    35 9 Отговор
    16:36 12.09.2025

  • 4 Не знаех ,

    13 13 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    че Диян Иванов , зам кмет и приятел на Божо е тиква .

    Коментиран от #48

    16:39 12.09.2025

  • 5 володя

    21 16 Отговор
    Щом има такива категоричи доказателств аасрещу благо, кирчо и кокорчо, ще лежат до живот. Тука вече лабово няма!

    Коментиран от #6

    16:40 12.09.2025

  • 6 бай Бай

    25 12 Отговор

    До коментар #5 от "володя":

    Ще лежи всеки за когото се докаже и съдия отсъди.
    Тук става дума за друга предварителна мярка.
    Решението на съдията в случая буди недоумение поради необоснованоста си.

    16:44 12.09.2025

  • 7 Да,бе

    32 6 Отговор
    Ако някой е имал съмнения към българската съдебна система трябва да ги е загубил вече...Окончателно.

    16:45 12.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    18 19 Отговор
    В Морската градина в Варна Благо строи незаконен небостъргач и затворен жилищен комплекс.

    Коментиран от #10, #50

    16:45 12.09.2025

  • 9 123456

    19 7 Отговор
    обосновано предположение ! Темидооооооо , Темидо проста и кьорава !

    16:45 12.09.2025

  • 10 Гошо

    16 4 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Гну сно нищожество що не мълчиш?

    Коментиран от #29

    16:48 12.09.2025

  • 11 Българин

    8 8 Отговор
    Всички натрапени ни от азб и козяк, трябва да лежат за измяна в затвора! А какъв точно е повода, няма никакво значение!

    16:48 12.09.2025

  • 12 Само да питам

    15 9 Отговор
    И какво престъпление може да извърши? С такива ли празни клишета държат хората по арестите?

    16:49 12.09.2025

  • 13 Тома

    7 5 Отговор
    Довечера на балкона ще ръкопляскам.

    16:49 12.09.2025

  • 14 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    6 6 Отговор
    Приятно прекарване!

    16:50 12.09.2025

  • 15 Ще те допълня

    25 7 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Разбойко":

    Време е за белезници и затвор за Бойче Тиквата и за манекенът Пеевски.

    16:51 12.09.2025

  • 16 Цвете

    12 4 Отговор
    16:51 12.09.2025

  • 17 Не! Това не е държава!

    20 8 Отговор
    Това е свирепа диктатура на давма доказани престъпници и неграмотни дебелаци! Тиквата от СИК - Банкя, магистралният бандит, дето размахвал бухалки над нещастни турски тираджии и обирал парите им, селяндуринът, когото с парите на мафията мадридският комарджия вкара във властта, престъпникът от подземни ясвят така и не се примири с факта, че лакеят му Портних, престъпник и кардец на милиони като него не спечели Варна и СИКаджийската мутра остгана на сухо и побесня! Много скъпо ще си платиш, мутро СИКаджийска! Това, което паривш е чиста проба нацизъм, липса на всякакво правосъдие, свирепа диктатура и слугинска съдебна система! Това е повече от позор за Бългаиря! Само че, мутр СИКаджийска, рано или късно ти ще отидеш при бай Ставри и жална ти майка ГЕРБерастка! Българският раод няма да ти прости и няма да забрави престъпленията ти!

    Коментиран от #33

    16:52 12.09.2025

  • 18 Варнъ

    24 3 Отговор
    Значи онзи дето се върна от Дубай и обвинен в много тежки престъпления е с домашен арест, онзи от Сърбия също, а Коцев само с предположения, не и с доказателства е в ареста!?! Видно някой дърпа конците, то друго обяснение няма.

    17:00 12.09.2025

  • 19 Промяна

    3 8 Отговор
    АМИ СЕГА КЪДЕ ЩЕ СЕ ТЪРКАЛЯТЕ И ВИКАТЕ ДРУЖИНКАТА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #45

    17:00 12.09.2025

  • 20 Страната на npaceтата 🐷🐷

    14 4 Отговор
    Днес е Коцев, утре сме ние ...

    Коментиран от #35

    17:04 12.09.2025

  • 21 Ивелин Михайлов

    8 8 Отговор
    Като прикрива схемите на кокора, така ще е!

    17:05 12.09.2025

  • 22 Реалност

    8 2 Отговор
    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич - човекът на Путлер, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт нaшaтa дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчихме диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи нaшaтa цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.

    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
    Не е далеч деня, в който пеевски ще завие рязко към москва.
    HЕ нa диктaтypaтa!

    17:05 12.09.2025

  • 23 Исторически парк

    11 3 Отговор
    Съдията по делото се казва делян пеевски, а не няква там ани

    17:05 12.09.2025

  • 24 Зъл пес

    6 9 Отговор
    И там да остане за дълго време.А после в затвора при байчо Ставри.Те все не били виновни,никога не са краднали,никаква корупция при тях,а живеят охолно баш като дерибеите.

    17:06 12.09.2025

  • 25 ГЕРБ

    7 8 Отговор
    Никаква жал за мутрата да гние в зандана

    17:06 12.09.2025

  • 26 Цвете

    5 4 Отговор
    17:06 12.09.2025

  • 28 СъДъТ

    12 3 Отговор
    Работим за мафията, каквото ни кажат изпълняваме.

    17:09 12.09.2025

  • 29 Алооо

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гошо":

    А защо да мълчи след като е истина?

    17:09 12.09.2025

  • 31 ТолупЪ-Ага

    4 3 Отговор
    Всички който сте срещу нас ви чака това...
    Ясно ли ви е,негодници такива...

    17:11 12.09.2025

  • 32 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    8 2 Отговор
    Как може да се вземат показанията на една доказана крадла, осъдена за 27 000 кражба на ток, измамничка с доказани 500 000€ присвоени неправомерно по програма за студентските столове, корупционерка - спечелила десетки милиони поръчки с нискокачествена храна и услуги ?????!!!!!

    17:11 12.09.2025

  • 33 Зъл пес

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Не! Това не е държава!":

    Твойта словестна и дълга диария даже не заслужава четене.Разкарай се.

    Коментиран от #40

    17:11 12.09.2025

  • 34 Шошко

    7 3 Отговор
    Тик.вУн и ортака му си правят каквото си поискат,а ние само блеем като овце пред заколение..

    Коментиран от #39

    17:12 12.09.2025

  • 35 Зъл пес

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    Ами ако си го заслужиш,що не?

    17:13 12.09.2025

  • 36 Българин

    4 3 Отговор
    Да се надяваме, че Съдия Ани Захариева ще е следващия главен прокурор!

    17:13 12.09.2025

  • 37 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    7 3 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    17:15 12.09.2025

  • 38 Срам

    9 3 Отговор
    За българското общество, да наблюдава мълчаливо издевателствата над невинен човек.

    17:16 12.09.2025

  • 40 Велики мислители

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "Зъл пес":

    "Аз съм npocт и вие сте npocти, и за това се разбираме" - Буда, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин

    "Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше

    17:18 12.09.2025

  • 41 Даа...

    4 2 Отговор
    Явно паветата ще трябва да полетят ....

    17:20 12.09.2025

  • 42 Наглост ГЕРБерастка, Червена и Чалгарска

    3 3 Отговор
    Престъпноот управление на марионетката на Тиквата и на Прасето - нищожеството Дърварков, пардон - Желязков е срам и позор! Огромен позор за държавата и народа ни!

    17:20 12.09.2025

  • 43 Боко, Боок!

    6 3 Отговор
    Мутро СИКаджийска, престъпик ,крадец на милиарди и убиец! И твоят ред ще одйед, сигурен да си! И задинкът ти ще бъде разцепен!

    17:22 12.09.2025

  • 44 Гост

    4 3 Отговор
    Държавата на про..сти..тутк..ите... И най-долните са в МВР, прокурватура и съдебна власт...

    17:23 12.09.2025

  • 45 Прав си!

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    Време е за белезници и затвор за Бойче Тиквата и за манекенът Пеевски.

    17:25 12.09.2025

  • 46 Боруна ЛОМ

    1 3 Отговор
    Там е мястото на всички от шайката на ППДБ! Браво на Съда!

    17:25 12.09.2025

  • 47 Гербер

    1 3 Отговор
    Един е Шиши и Бойко е негов пророк! Само така!Бой по-ПП-ДБ с черпака!

    17:29 12.09.2025

  • 48 По-точно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не знаех ,":

    Тиквата е Борисов, ко са прайш на ряпа.

    17:35 12.09.2025

  • 49 Тъжно, но факт

    2 0 Отговор
    Ееей мафията ГЕРБ докато не се докопа до бюджета на Варна ще прегази като валяк съдбата на едно младо семейство с малки дечица и ще ги съсипе! Дано Господ гледа отгоре и накаже алчните ГЕРБбери!

    17:38 12.09.2025

  • 50 6нтщ5ж

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Стига сте измисляли клевети и лъжи, не ви ли е срам?! Господ да ви накаже!!

    17:41 12.09.2025

  • 51 КОНЯ КОЛТУКЛИЕВА /ПИК/

    1 0 Отговор
    ГЕРБ ТРЪЦ ГЕР Б ПРЪЦ , ДИЛЯН ТОВА ГОСПОДИН ПЕЕВСКИ ОНОВА . МАФИЯТА СИ КУПИ ДЪРЖАВА.

    17:42 12.09.2025

  • 52 Е,бравос

    0 0 Отговор
    "Обосновано предположение за съпричастност"
    Това си е елегантно информиране на обществото за дереджето на г-н Коцев! Разбирайте - и двата крака са в "тинята"

    17:43 12.09.2025

  • 53 Разкрития

    0 0 Отговор
    Съдийката Ана Захариева, която остави кмета Коцев в ареста има три апартамента в София, но ги дава под наем и живее в чуждо жилище.
    Но по-важно е, че крие с кого живее. Защо?
    В последната ѝ декларация (таблица VIII) пише, че бащата на детето ѝ, който е скрит, плаща такса обучение 13900 лв.
    На делото за мярката на Коцев тя сричаше, докато четеше предварително написан другаде текст.
    Да не би пък да живее с някой политик? Или олигарх? Или друг магистрат? Вратичката в закона, която позволява да се крият конкубините е начин да се укрият зависимости и необяснимо имане!

    17:43 12.09.2025