Варненският кмет Благомир Коцев остава в ареста (ОБНОВЕНА)

Софийският градски съд не уважи искането на кмета на Варна Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ и го остави в ареста, съобщават от dariknews.bg. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.
Съдия Ани Захариева посочи, че продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен от гласните и писмени доказателства по делото.
Не съществува опасност от укриване, но не стои така въпросът относно опасността от извършване на престъпление, според съдията.
Доводите за политическо преследване спрямо Коцев не почиват на доказателствата по делото, добави тя.
1 Бойко Разбойко
Коментиран от #15
16:30 12.09.2025
2 1488
и кото каже тиквата туй ще е
Коментиран от #4
16:33 12.09.2025
3 Цвете
16:36 12.09.2025
4 Не знаех ,
До коментар #2 от "1488":че Диян Иванов , зам кмет и приятел на Божо е тиква .
Коментиран от #48
16:39 12.09.2025
5 володя
Коментиран от #6
16:40 12.09.2025
6 бай Бай
До коментар #5 от "володя":Ще лежи всеки за когото се докаже и съдия отсъди.
Тук става дума за друга предварителна мярка.
Решението на съдията в случая буди недоумение поради необоснованоста си.
16:44 12.09.2025
7 Да,бе
16:45 12.09.2025
8 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #50
16:45 12.09.2025
9 123456
16:45 12.09.2025
10 Гошо
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Гну сно нищожество що не мълчиш?
Коментиран от #29
16:48 12.09.2025
11 Българин
16:48 12.09.2025
12 Само да питам
16:49 12.09.2025
13 Тома
16:49 12.09.2025
14 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел
16:50 12.09.2025
15 Ще те допълня
До коментар #1 от "Бойко Разбойко":Време е за белезници и затвор за Бойче Тиквата и за манекенът Пеевски.
16:51 12.09.2025
16 Цвете
16:51 12.09.2025
17 Не! Това не е държава!
Коментиран от #33
16:52 12.09.2025
18 Варнъ
17:00 12.09.2025
19 Промяна
Коментиран от #45
17:00 12.09.2025
20 Страната на npaceтата 🐷🐷
Коментиран от #35
17:04 12.09.2025
21 Ивелин Михайлов
17:05 12.09.2025
22 Реалност
Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
Не е далеч деня, в който пеевски ще завие рязко към москва.
HЕ нa диктaтypaтa!
17:05 12.09.2025
23 Исторически парк
17:05 12.09.2025
24 Зъл пес
17:06 12.09.2025
25 ГЕРБ
17:06 12.09.2025
26 Цвете
17:06 12.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 СъДъТ
17:09 12.09.2025
29 Алооо
До коментар #10 от "Гошо":А защо да мълчи след като е истина?
17:09 12.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ТолупЪ-Ага
Ясно ли ви е,негодници такива...
17:11 12.09.2025
32 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
17:11 12.09.2025
33 Зъл пес
До коментар #17 от "Не! Това не е държава!":Твойта словестна и дълга диария даже не заслужава четене.Разкарай се.
Коментиран от #40
17:11 12.09.2025
34 Шошко
Коментиран от #39
17:12 12.09.2025
35 Зъл пес
До коментар #20 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":Ами ако си го заслужиш,що не?
17:13 12.09.2025
36 Българин
17:13 12.09.2025
37 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.
17:15 12.09.2025
38 Срам
17:16 12.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Велики мислители
До коментар #33 от "Зъл пес":"Аз съм npocт и вие сте npocти, и за това се разбираме" - Буда, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин
"Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше
17:18 12.09.2025
41 Даа...
17:20 12.09.2025
42 Наглост ГЕРБерастка, Червена и Чалгарска
17:20 12.09.2025
43 Боко, Боок!
17:22 12.09.2025
44 Гост
17:23 12.09.2025
45 Прав си!
До коментар #19 от "Промяна":Време е за белезници и затвор за Бойче Тиквата и за манекенът Пеевски.
17:25 12.09.2025
46 Боруна ЛОМ
17:25 12.09.2025
47 Гербер
17:29 12.09.2025
48 По-точно
До коментар #4 от "Не знаех ,":Тиквата е Борисов, ко са прайш на ряпа.
17:35 12.09.2025
49 Тъжно, но факт
17:38 12.09.2025
50 6нтщ5ж
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Стига сте измисляли клевети и лъжи, не ви ли е срам?! Господ да ви накаже!!
17:41 12.09.2025
51 КОНЯ КОЛТУКЛИЕВА /ПИК/
17:42 12.09.2025
52 Е,бравос
Това си е елегантно информиране на обществото за дереджето на г-н Коцев! Разбирайте - и двата крака са в "тинята"
17:43 12.09.2025
53 Разкрития
Но по-важно е, че крие с кого живее. Защо?
В последната ѝ декларация (таблица VIII) пише, че бащата на детето ѝ, който е скрит, плаща такса обучение 13900 лв.
На делото за мярката на Коцев тя сричаше, докато четеше предварително написан другаде текст.
Да не би пък да живее с някой политик? Или олигарх? Или друг магистрат? Вратичката в закона, която позволява да се крият конкубините е начин да се укрият зависимости и необяснимо имане!
17:43 12.09.2025