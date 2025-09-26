Новини
На 86 г. си отиде Дани Томпсън, записвал с Питър Гейбриъл и Род Стюарт (ВИДЕО)

26 Септември, 2025 08:07

Музикантът, автор на песни, продуцент и мултиинструменталист, се прослави като контрабасист

Известният английски музикант Дани Томпсън почина на 86-годишна възраст, съобщи вестник „Гардиън“.

Музикантът, автор на песни, продуцент и мултиинструменталист, се прослави като контрабасист. Той свири няколко години в емблематичната група Blues Incorporated, записва няколко самостоятелни плочи и издава албуми с Питър Гейбриъл, Род Стюарт, Клиф Ричард и други известни звезди.

На 13-годишна възраст той сглобява първия си контрабас от сандък за чай и открадната струна от пиано. На 16 години вече свири по клубове в лондонския Сохо. След като завършва военната си служба, той тръгва на турне с Рой Орбисън.


