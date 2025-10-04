Откриха легендарно съкровище на испанската кралица, потънало в буря край бреговете на Флорида

Край бреговете на Флорида, САЩ, археолози са открили златни и сребърни монети от испански кораби, потънали преди 310 години, съобщи Асошиейтед Прес.
Повече от хиляда монети са открити от 1715 Fleet - Queens Jewels LLC, компания, създадена специално за търсене на легендарното съкровище. Стойността на находката се оценява на един милион долара.
Откритите монети са били сечени в испанските колонии Боливия, Мексико и Перу и са били транспортирани до родината си на 11 галеона. През 1715 г. тези кораби са попаднали в буря и ценният им товар е потънал край бреговете на Флорида. Заради стойността на предметите, които са превозвали, тези испански галеони са получили прякора „Сребърният флот“, а самите артефакти са били наречени „Съкровището на испанската кралица“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Янките
Коментиран от #4
11:28 04.10.2025
2 Последния Софиянец
11:36 04.10.2025
3 писарке в коя родина!? на път за краля?
11:38 04.10.2025
4 айде бе
До коментар #1 от "Янките":А що не на местните от южна амрика, чиито златни накити и други окрашения са били отнети и притопени от конкистадорите?
11:39 04.10.2025
5 плевен
11:51 04.10.2025