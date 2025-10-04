Откриха легендарно съкровище на испанската кралица, потънало в буря край бреговете на Флорида

Край бреговете на Флорида, САЩ, археолози са открили златни и сребърни монети от испански кораби, потънали преди 310 години, съобщи Асошиейтед Прес.

Повече от хиляда монети са открити от 1715 Fleet - Queens Jewels LLC, компания, създадена специално за търсене на легендарното съкровище. Стойността на находката се оценява на един милион долара.

Откритите монети са били сечени в испанските колонии Боливия, Мексико и Перу и са били транспортирани до родината си на 11 галеона. През 1715 г. тези кораби са попаднали в буря и ценният им товар е потънал край бреговете на Флорида. Заради стойността на предметите, които са превозвали, тези испански галеони са получили прякора „Сребърният флот“, а самите артефакти са били наречени „Съкровището на испанската кралица“.