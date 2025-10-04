Новини
Култура »
Откриха легендарно съкровище на испанската кралица, потънало в буря край бреговете на Флорида

4 Октомври, 2025 11:25 967 5

  • съкровище-
  • монети-
  • испанската кралица-
  • флорида

Повече от хиляда монети са открити от 1715 Fleet - Queens Jewels LLC

Откриха легендарно съкровище на испанската кралица, потънало в буря край бреговете на Флорида - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Край бреговете на Флорида, САЩ, археолози са открили златни и сребърни монети от испански кораби, потънали преди 310 години, съобщи Асошиейтед Прес.

Повече от хиляда монети са открити от 1715 Fleet - Queens Jewels LLC, компания, създадена специално за търсене на легендарното съкровище. Стойността на находката се оценява на един милион долара.

Откритите монети са били сечени в испанските колонии Боливия, Мексико и Перу и са били транспортирани до родината си на 11 галеона. През 1715 г. тези кораби са попаднали в буря и ценният им товар е потънал край бреговете на Флорида. Заради стойността на предметите, които са превозвали, тези испански галеони са получили прякора „Сребърният флот“, а самите артефакти са били наречени „Съкровището на испанската кралица“.


  • 1 Янките

    1 0 Отговор
    Трябва да ги върнат на конкистадорите.

    Коментиран от #4

    11:28 04.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Вчера един ром плачеше в Царево че морето глътнало сейфа със злато и пари.Вече го търсят иманяри.

    11:36 04.10.2025

  • 3 писарке в коя родина!? на път за краля?

    3 0 Отговор
    Откритите монети са били сечени в испанските колонии Боливия, Мексико и Перу и са били транспортирани до родината си на 11 галеона

    11:38 04.10.2025

  • 4 айде бе

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Янките":

    А що не на местните от южна амрика, чиито златни накити и други окрашения са били отнети и притопени от конкистадорите?

    11:39 04.10.2025

  • 5 плевен

    3 0 Отговор
    Хайде да не наричаме "археолози" иманярите, които САЩ легализират.

    11:51 04.10.2025