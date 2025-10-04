Отиде си Ремо Джироне, изиграл Тано Кариди в "Октопод"

Италианският актьор Ремо Джироне, известен с ролята си на Тано Кариди в мафиотския сериал „Октопод“, почина на 76-годишна възраст, съобщи ANSA.

Джироне започва кариерата си в театъра, но телевизията му донася слава. Неговият герой е представен в известния сицилиански мафиотски сериал за „Коза Ностра“ в третия му сезон („Октопод 3“). Актьорът участва в няколко сезона, а героят му Кариди се самоубива в „Октопод 10“.

Джироне е играл десетки роли в международни проекти, включително „Live by Night“ (2016) на Бен Афлек. Той също така играе Енцо Ферари в американския филм „Форд срещу Ферари“ (2019) с участието на Мат Деймън.