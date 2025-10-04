Новини
Култура »
Отиде си Ремо Джироне, изиграл Тано Кариди в "Октопод"

Отиде си Ремо Джироне, изиграл Тано Кариди в "Октопод"

4 Октомври, 2025 13:27 768 2

  • ремо джироне-
  • почина-
  • тано кариди-
  • октопод

Джироне започва кариерата си в театъра, но телевизията му донася слава

Отиде си Ремо Джироне, изиграл Тано Кариди в "Октопод" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Италианският актьор Ремо Джироне, известен с ролята си на Тано Кариди в мафиотския сериал „Октопод“, почина на 76-годишна възраст, съобщи ANSA.

Джироне започва кариерата си в театъра, но телевизията му донася слава. Неговият герой е представен в известния сицилиански мафиотски сериал за „Коза Ностра“ в третия му сезон („Октопод 3“). Актьорът участва в няколко сезона, а героят му Кариди се самоубива в „Октопод 10“.

Джироне е играл десетки роли в международни проекти, включително „Live by Night“ (2016) на Бен Афлек. Той също така играе Енцо Ферари в американския филм „Форд срещу Ферари“ (2019) с участието на Мат Деймън.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жив

    8 0 Отговор
    Човекът си е отишъл, но артистът ще живее, защото дори само тази роля да му е, тя е изиграна гениално.

    13:57 04.10.2025

  • 2 Град Козлодуй

    0 0 Отговор
    Ужас!
    Дано се оправи човека.

    14:13 04.10.2025