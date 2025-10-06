Британската писателка Джили Купър почина на 88 години

Британската писателка и актриса Джили Купър почина на 88-годишна възраст, предаде. „Гардиън“, позовавайки се на официалния ѝ представител Фелисити Блънт.

Според източника, Купър е починала сутринта на 5 октомври, като причината за смъртта е тежко падане. Семейството ѝ е било изненадано.

Тя е известна като автор на романтични романи, включително бестселъра „Хрониките на Рътшир“. Авторка е и на десетки нехудожествени и детски книги. През 2024 г. тя участва в сериала „Съперниците“, който спечели две награди БАФТА.