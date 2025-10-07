Ридли Скот: Съвременното кино се дави в посредственост

Британският режисьор Ридли Скот смята, че съвременната филмова индустрия преживява криза на идеите и „се дави в посредственост“. Той изрази това мнение, докато говори на събитие на Британския филмов институт (BFI) в Лондон, пише Deadline.
„Давим се в посредственост. Днес по света се правят буквално милиони филми. Не хиляди, а милиони и повечето от тях са боклук“, каза 87-годишният режисьор. Той критикува прекомерното използване на цифрови ефекти във филмите, добавяйки, че много съвременни филми се спасяват повече от технологиите, отколкото от силния сценарий. Режисьорът призна, че е започнал да преглежда собствените си филми, защото „те са наистина добри и не остаряват“.
Ридли Скот е получавал различни международни филмови награди през цялата си кариера. Известен е с филмите „Дуелистите“ (1977), „Блейд Рънър“ (1982), „Дж.И. Джейн“ (1997), „Гладиатор“ (2000), „Марсианецът“ (2015) и много други.
1 да го обогатят с поно сцени за успех
13:18 07.10.2025
2 Мдаа
13:19 07.10.2025
3 Не само киното
13:31 07.10.2025
4 Механик
Няма такова нещо като железна дъсчица.
Същото се отнася към думите "музика/дизайн/ценности".
13:33 07.10.2025
5 Някой
Също така ме отвращават гей сцените, аз не желая да гледам филми със сексуални извращения. Иска ми се да имам избор и да има цензурирани варианти на филмите, в които да са изрязани гей сцените. Дори смятам, че и нормалните секс сцените са излишни в много от филмите. Днес който иска да гледа секс сцени на екрана, може да си пусне порно филми.
Направо е отвартително да гледаш любовни сцени и целуки между дядовци и бабички на над 60 годишна възраст, като залязващите звезди Брус Уилис или Робърт Дениро и примерно Деми Мур или Никол Кидман.
13:44 07.10.2025
6 Някой
Сценариите ги пише изкуствен интелект, а актьорите и декорите са комютърна анимация, единственото истинско днес са гласовете на актьорите, но скоро и тях ще ги замени компютър.
13:51 07.10.2025
7 стенли
14:05 07.10.2025
8 Нептун
14:32 07.10.2025