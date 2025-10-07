Новини
Култура »
Ридли Скот: Съвременното кино се дави в посредственост

Ридли Скот: Съвременното кино се дави в посредственост

7 Октомври, 2025 13:14 721 8

  • ридли скот-
  • кино-
  • филми-
  • посредственост

Той критикува прекомерното използване на цифрови ефекти във филмите

Ридли Скот: Съвременното кино се дави в посредственост - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британският режисьор Ридли Скот смята, че съвременната филмова индустрия преживява криза на идеите и „се дави в посредственост“. Той изрази това мнение, докато говори на събитие на Британския филмов институт (BFI) в Лондон, пише Deadline.

„Давим се в посредственост. Днес по света се правят буквално милиони филми. Не хиляди, а милиони и повечето от тях са боклук“, каза 87-годишният режисьор. Той критикува прекомерното използване на цифрови ефекти във филмите, добавяйки, че много съвременни филми се спасяват повече от технологиите, отколкото от силния сценарий. Режисьорът призна, че е започнал да преглежда собствените си филми, защото „те са наистина добри и не остаряват“.

Ридли Скот е получавал различни международни филмови награди през цялата си кариера. Известен е с филмите „Дуелистите“ (1977), „Блейд Рънър“ (1982), „Дж.И. Джейн“ (1997), „Гладиатор“ (2000), „Марсианецът“ (2015) и много други.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да го обогатят с поно сцени за успех

    4 0 Отговор
    Съвременното кино се дави в посредственост

    13:18 07.10.2025

  • 2 Мдаа

    8 0 Отговор
    Точно така е! Той е един от рядко талантливите режисьори на нашето време.

    13:19 07.10.2025

  • 3 Не само киното

    5 0 Отговор
    Модата също. Масова посредственост, тип Бурда, без внимание към детайлите и качеството на текстила. Възмутена съм.

    13:31 07.10.2025

  • 4 Механик

    6 0 Отговор
    Думите "съвременно" и "кино" не могат да се употребяват заедно в едно и също изречение.
    Няма такова нещо като железна дъсчица.
    Същото се отнася към думите "музика/дизайн/ценности".

    13:33 07.10.2025

  • 5 Някой

    8 0 Отговор
    Да прав е съвременни филми се най-вече технологии и компютърна анимация, отколкото актьорска игра и сценарий. И са прекалено нерелни и отдалечени от истинския живот.
    Също така ме отвращават гей сцените, аз не желая да гледам филми със сексуални извращения. Иска ми се да имам избор и да има цензурирани варианти на филмите, в които да са изрязани гей сцените. Дори смятам, че и нормалните секс сцените са излишни в много от филмите. Днес който иска да гледа секс сцени на екрана, може да си пусне порно филми.
    Направо е отвартително да гледаш любовни сцени и целуки между дядовци и бабички на над 60 годишна възраст, като залязващите звезди Брус Уилис или Робърт Дениро и примерно Деми Мур или Никол Кидман.

    13:44 07.10.2025

  • 6 Някой

    5 0 Отговор
    Съвременното кино е реклама и пропаганда, не че в миналото не беше така, но имаше и други неща. Днес киното е само реклама и пропаганда.

    Сценариите ги пише изкуствен интелект, а актьорите и декорите са комютърна анимация, единственото истинско днес са гласовете на актьорите, но скоро и тях ще ги замени компютър.

    13:51 07.10.2025

  • 7 стенли

    1 0 Отговор
    Да , прав е , но кои са тези лудите които дават пари да се снимат боклуци. Верно е , че съвременното кино е пълна боза , предпочитам стари ленти - все още се намират шедьоври , които не съм гледал. Но в последните години нищо стойностно , няма ги и едновремешните артисти - повече от талантливи бяха.

    14:05 07.10.2025

  • 8 Нептун

    0 0 Отговор
    Скука

    14:32 07.10.2025