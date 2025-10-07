Режисьорът Теди Москов навършва 65 г. днес

На 7 октомври 1960 г. в София е роден Стефан Стефанов Москов, но светът го познава като Теди Москов — театрален режисьор с уникален стил, създател на нови пространствени и смислови измерения в българската сцена.

Теди е син на поетесата, сценаристка и драматург Рада Москова и д-р Стефан Москов — лекар и музикант. Детството му, както сам твърди, е обгърнато от театрите — „знам праха зад кулисите, миризмата на старите реквизити“, казва той.

Образование и творческо начало

Завършва куклена режисура във ВИТИЗ при Юлия Огнянова през 1985 г.

През 1992 г. специализира драматична режисура в Академия D’Arte Drammatica (Рим).

Същата година започва да разгръща международен хоризонт — сключва връзки с театри и проекти в Германия.

Телевизията, „Улицата“ и театралните изяви

Една от най-емблематичните му творчески инициативи е телевизионното шоу „Улицата“ (1993–1996), с актьори като Кръстю Лафазанов, Мая Новоселска, Христо Гърбов и др. Шоуто печели „Златна роза на критиката“ в Монтрьо през 1996 г.

В театъра Москов се отличава със смели постановки на класически и съвременни текстове — „Сирано дьо Бержерак“ в Хамбург, „Спящата красавица“ в Щутгарт, „Кралят-елен“ в Дармщат и др. В България поставя „Хубавото лошо време“ по Бурята на Шекспир, както и „Възгледите на един пън“, „Каквато ти ме искаш“ и др.

Националното признание не закъснява — през 2010 г. получава награда „Златен век“ от Министерството на културата.

Филми и документални проекти

През 2002 г. Москов снима своя първи игрален филм „Рапсодия в бяло“.

През 2006 г. следва документалният „Преводачката на черно-бели филми“.

Тези проекти допълват сценичната му работа и показват, че московският режисьор не се стреми да бъде само театрален експериментатор, а артист с множество лица.

Семейство, личен живот и позиция

Теди е женен за актрисата Мая Новоселска — връзката им датира още от студентските им години.

Те имат син — Иван Москов, също свързан с театрална среда.

В роднинските му връзки е и д-р Петър Москов — политик (братовчед).

Москов често говори за това, че изкуството трябва да бъде смело, иронично и провокативно. В едно интервю казва, че създал шоу, което да обслужи актьорите — не тях самите, а качествата, които притежават.

Теди Москов е един от малкото режисьори, които могат да преминат безпрепятствено от телевизионен формат към театър, от детска постановка до дълбок екзистенциален проект.