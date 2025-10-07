Режисьорът Теди Москов навършва 65 г. днес

На 7 октомври 1960 г. в София е роден Стефан Стефанов Москов, но светът го познава като Теди Москов — театрален режисьор с уникален стил, създател на нови пространствени и смислови измерения в българската сцена.
Теди е син на поетесата, сценаристка и драматург Рада Москова и д-р Стефан Москов — лекар и музикант. Детството му, както сам твърди, е обгърнато от театрите — „знам праха зад кулисите, миризмата на старите реквизити“, казва той.
Образование и творческо начало
Завършва куклена режисура във ВИТИЗ при Юлия Огнянова през 1985 г.
През 1992 г. специализира драматична режисура в Академия D’Arte Drammatica (Рим).
Същата година започва да разгръща международен хоризонт — сключва връзки с театри и проекти в Германия.
Телевизията, „Улицата“ и театралните изяви
Една от най-емблематичните му творчески инициативи е телевизионното шоу „Улицата“ (1993–1996), с актьори като Кръстю Лафазанов, Мая Новоселска, Христо Гърбов и др. Шоуто печели „Златна роза на критиката“ в Монтрьо през 1996 г.
В театъра Москов се отличава със смели постановки на класически и съвременни текстове — „Сирано дьо Бержерак“ в Хамбург, „Спящата красавица“ в Щутгарт, „Кралят-елен“ в Дармщат и др. В България поставя „Хубавото лошо време“ по Бурята на Шекспир, както и „Възгледите на един пън“, „Каквато ти ме искаш“ и др.
Националното признание не закъснява — през 2010 г. получава награда „Златен век“ от Министерството на културата.
Филми и документални проекти
През 2002 г. Москов снима своя първи игрален филм „Рапсодия в бяло“.
През 2006 г. следва документалният „Преводачката на черно-бели филми“.
Тези проекти допълват сценичната му работа и показват, че московският режисьор не се стреми да бъде само театрален експериментатор, а артист с множество лица.
Семейство, личен живот и позиция
Теди е женен за актрисата Мая Новоселска — връзката им датира още от студентските им години.
Те имат син — Иван Москов, също свързан с театрална среда.
В роднинските му връзки е и д-р Петър Москов — политик (братовчед).
Москов често говори за това, че изкуството трябва да бъде смело, иронично и провокативно. В едно интервю казва, че създал шоу, което да обслужи актьорите — не тях самите, а качествата, които притежават.
Теди Москов е един от малкото режисьори, които могат да преминат безпрепятствено от телевизионен формат към театър, от детска постановка до дълбок екзистенциален проект.
1 Тото
Коментиран от #3
16:38 07.10.2025
2 Българин
Да даде Господ още много години ползотворна работа!
Коментиран от #6
16:40 07.10.2025
3 Румен Решетников
До коментар #1 от "Тото":Сбъркал си статията , дорогой.
Информацията за рождения ден на Хаяско I-ви е на друго място...
16:42 07.10.2025
4 Отдавна се отказах
16:49 07.10.2025
5 Хохо Бохо
17:10 07.10.2025
6 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Българин":Гледал ли си постановките му? Рядка кретения са, ама рядка
Коментиран от #7
17:11 07.10.2025
7 Българин
До коментар #6 от "Хохо Бохо":Като такива бих определил филмите на Никита Михалков! Москов е класи над разбиранията на петолъчниците за изкуство!
17:20 07.10.2025