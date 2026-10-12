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91 години от рождението на незабравимия тенор Лучано Павароти

91 години от рождението на незабравимия тенор Лучано Павароти

12 Октомври, 2026 09:28 552 9

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Днес Павароти щеше да отбележи 91-ия си рожден ден

91 години от рождението на незабравимия тенор Лучано Павароти - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 12 октомври 1935 година в италианския град Модена се ражда човек, който по-късно ще промени начина, по който светът възприема операта. Девет десетилетия по-късно името му продължава да звучи като синоним на страст, съвършенство и човечност. Лучано Павароти – тенорът, който покори планетата с гласа си и я накара да обикне операта.

Син на хлебар и аматьор певец, младият Павароти израства в дом, където музиката е част от ежедневието. Първоначално мечтае да стане футболист – страст, която остава с него цял живот. Но съдбата има други планове. След години на упорита работа и вокални уроци, през 1961 г. Павароти дебютира в Реджо Емилия в ролята на Рудолфо от Бохеми на Пучини. Гласът му – топъл, мощен и светъл – бързо привлича вниманието на музикалния свят.

През 60-те и 70-те той вече е сред най-големите имена в операта. Сцените на Миланската „Ла Скала“, Нюйоркската Метрополитън опера и Ковънт Гардън в Лондон стават негов втори дом. Но истинската му мисия е да изведе операта извън залите и да я направи достъпна за всички.

„Тримата тенори“ и културният феномен

През 1990 г. Павароти, заедно с Пласидо Доминго и Хосе Карерас, създава сензация с концерта „Тримата тенори“ по време на Световното първенство по футбол в Рим. Това събитие бележи повратен момент в историята на класическата музика – милиони хора по света, които никога не са стъпвали в опера, чуват и обикват арии като „Nessun dorma“.

91 години от рождението на незабравимия тенор Лучано Павароти

От този момент нататък Павароти се превръща не само в певец, но и в културен посланик. Той излиза на сцената с поп и рок звезди като Стинг, Боно, Елтън Джон и Марая Кери, превръщайки Pavarotti & Friends в символ на обединението между жанровете и на музиката като универсален език.

Наследството на един незабравим глас

Лучано Павароти умира през 2007 г., но оставя след себе си не просто записи и спомени – оставя усещането, че великата музика може да бъде човешка, близка и вдъхновяваща. Гласът му продължава да звучи в киното, телевизията, дори в социалните мрежи – и днес нови поколения откриват магията на „La donna è mobile“ и „O sole mio“.

През 2019 г. режисьорът Рон Хауърд посвещава на Павароти документален филм, който показва не само блясъка, но и добротата, щедростта и непресторената му любов към хората.

Днес, на 12 октомври 2025 г., светът отбелязва 90 години от рождението на Павароти с концерти, изложби и нови издания на неговите записи. В Модена – родния му град – звучи музиката му, а учениците от местната музикална академия, носеща неговото име, продължават да мечтаят да следват пътя му.

Павароти веднъж каза:

„Ако музиката не идва от сърцето, по-добре да не я пееш.“

Деветдесет години след неговото раждане тази истина звучи по-силно от всякога – защото гласът на Павароти не просто пееше. Той говореше на душата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 0 Отговор
    Още обичам да го слушам ! Особено дуета с Джеймс Браун !

    Коментиран от #4

    09:20 12.10.2025

  • 2 Идън

    12 0 Отговор
    С Barry White-,, You re The First,The Last, My Everyting,,-съчетание на бас и тенор-велики гласове.С Трейси Чапмън-,, Baby, Can I Hold You ,,-на стилове. И с Браян Адамс-,, O ,Sole Mio,,, и шедьовърът с Лучо Дала-,, Te Voglio Bene Assai-Caruso,,

    Коментиран от #5

    11:20 12.10.2025

  • 3 И ние имаме такива таланти

    6 1 Отговор
    но вместо да пеят се занимават с политика.
    Е, поне са го докарали на тегло.
    И двамата.

    11:40 12.10.2025

  • 4 999

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Магията на два гласа - дрезгавият на Джеймс и кадифето на Лучано в песента-,,Този мъжки,мъжки свят,,...

    15:34 12.10.2025

  • 5 ганю

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Идън":

    класиката е светлинни години пред
    посредствени цапаници от дилетанти.
    музика и хармония които са над 400 г написани от гении
    под звученето на Симфониите на Моцарт снежинките
    се образуват напълно съвършенни без никакви дефекти
    правилни и симетрични като хармонията която е сътворил.
    Тази е музиката която ще живее вечно а не рок техно диско и
    такива изгъзици.
    Увашение към народната музика,фламенко,тиролски песни,и др подобни
    виртуозни изпълнения които не са съставени от 2-3 тона в стил горе на черешата

    Коментиран от #7

    02:10 28.10.2025

  • 6 Бистришка баба

    3 0 Отговор
    Така е.Велик певец.Тук обаче трябваше да дойдат промените за да чуем и ние,че го има.Също така и разбрахме и за Райна Кабаиванска,че е една от най-известните певици на световните оперни сцени.Дори тя водеше и пя на възпоменанието състояло се в чест на Лучано Повороти!Да,тя,българката Райна Кабаиванска родена в Бургас и с подписа на Вълко Червенков лично е пусната да отиде в Италия и покори световните сцени.До тогава пее в хора на нещастната софийска опера и никой не и обръща внимание въпреки,че е завършила консерваторията.

    09:51 12.10.2026

  • 7 Жоржета

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "ганю":

    А ко ще кажеш за колаборациата
    Между рок и класика а бай 🗣
    Едната музика е за младите и тълпите
    Другата за снобите елитарна...

    09:56 12.10.2026

  • 8 Велик

    3 0 Отговор
    Най-големият

    10:05 12.10.2026

  • 9 Хмм

    2 0 Отговор
    За всички, които обичат италианското белканто - Luciano Pavarotti - Caruso (Live)

    11:00 12.10.2026