Посланикът на Малтийския орден изказа признателност към Илия Луков

23 Октомври, 2025 10:17 516 2

Посланикът на Малтийския орден изказа признателност към Илия Луков - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Извънредният и пълномощен посланик на Суверенния Малтийски орден в България, Урсула Хофтер Дзуколи, изпрати официално писмо до народния певец Илия Луков в знак на благодарност и признателност.

В писмото дипломатът изразява дълбока признателност за жеста на Луков, който е предоставил възможност на младежи с увреждания от Център „Надежда“ в Дупница и социално слаби хора от католическата енория „Свети Йосиф“ да присъстват на негов концерт.

Посланик Дзуколи подчертава, че публиката е останала „искрено възхитена от магията на изпълнението“ и изразява личните си адмирации към Илия Луков за грижата му към българското фолклорно богатство и за човечността, която проявява към хората в неравностойно положение.

В заключение дипломатът отправя топли пожелания за здраве, щастие и нови творчески успехи към обичания изпълнител, определяйки го като човек „с голямо сърце, готов да подаде ръка на малки и големи“.

  • 1 Тази

    0 4 Отговор
    Статия не е интересна за нашоте копеи ,коментари не будут

    10:21 23.10.2025

  • 2 бай Ставри

    1 1 Отговор
    Приеми минусите, които ще получиш за опровержение.

    10:41 23.10.2025