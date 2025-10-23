Посланикът на Малтийския орден изказа признателност към Илия Луков

Извънредният и пълномощен посланик на Суверенния Малтийски орден в България, Урсула Хофтер Дзуколи, изпрати официално писмо до народния певец Илия Луков в знак на благодарност и признателност.

В писмото дипломатът изразява дълбока признателност за жеста на Луков, който е предоставил възможност на младежи с увреждания от Център „Надежда“ в Дупница и социално слаби хора от католическата енория „Свети Йосиф“ да присъстват на негов концерт.

Посланик Дзуколи подчертава, че публиката е останала „искрено възхитена от магията на изпълнението“ и изразява личните си адмирации към Илия Луков за грижата му към българското фолклорно богатство и за човечността, която проявява към хората в неравностойно положение.

В заключение дипломатът отправя топли пожелания за здраве, щастие и нови творчески успехи към обичания изпълнител, определяйки го като човек „с голямо сърце, готов да подаде ръка на малки и големи“.