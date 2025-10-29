Почина ветеранът на френското кино Андре Умански

Ветеранът на френския театър и кино Андре Умански почина в Париж на 26 септември, но за смъртта му стана известно едва тези дни. Той беше на 92 години.
Роден във френската столица на 15 август 1933 г., той участва в повече от 80 филма от 1958 г. насам. Актьорът е много активен в театъра и играе важни поддържащи роли във филми и тв сериали. Той със сигурност е един от последните „оцелели“ от актьорския състав на филма „Нормандия-Неман“ (1960). Също така е озвучавал с гласа си Омар Шариф в легендарния „Доктор Живаго“ (1965) и на възрастния Дракула (Гари Олдман) в „Дракула“ на Копола (1992).
Умански взе участие и в получилия "Оскар" филм на Никита Михалкова "Изпепелени от слънцето".
Той се появява и спагети уестърна „Късметлия Люк“ от 2009 г., в който играе президент на САЩ
Погребението на актьора се състоя на 3 октомври в катедралата „Свети Александър Невски“ в Париж.
