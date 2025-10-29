Новини
Почина ветеранът на френското кино Андре Умански

Почина ветеранът на френското кино Андре Умански

29 Октомври, 2025 09:28

Той със сигурност е един от последните „оцелели“ от актьорския състав на филма „Нормандия-Неман“ (1960)

Снимка: Интернет
Венелина Маринова

Ветеранът на френския театър и кино Андре Умански почина в Париж на 26 септември, но за смъртта му стана известно едва тези дни. Той беше на 92 години.

Роден във френската столица на 15 август 1933 г., той участва в повече от 80 филма от 1958 г. насам. Актьорът е много активен в театъра и играе важни поддържащи роли във филми и тв сериали. Той със сигурност е един от последните „оцелели“ от актьорския състав на филма „Нормандия-Неман“ (1960). Също така е озвучавал с гласа си Омар Шариф в легендарния „Доктор Живаго“ (1965) и на възрастния Дракула (Гари Олдман) в „Дракула“ на Копола (1992).

Умански взе участие и в получилия "Оскар" филм на Никита Михалкова "Изпепелени от слънцето".

Той се появява и спагети уестърна „Късметлия Люк“ от 2009 г., в който играе президент на САЩ

Погребението на актьора се състоя на 3 октомври в катедралата „Свети Александър Невски“ в Париж.


  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Ще именуваме улица в негова чест в Умани.

    09:32 29.10.2025

  • 2 "Никита Михалкова" -)

    2 1 Отговор
    Невежеството е сила -))

    Коментиран от #3

    09:36 29.10.2025

  • 3 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от ""Никита Михалкова" -)":

    Родительный падеж: Используется для выражения принадлежности, часто с неодушевлёнными существительными или для более общего значения.

    09:43 29.10.2025