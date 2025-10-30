На 100 години почина дъщерята на Марлене Дитрих - Мария Рива

Американската актриса Мария Рива, дъщеря на Марлене Дитрих, почина на 100-годишна възраст, съобщи The Washington Post. Според вестника Рива е починала на 29 октомври в дома на сина си Петер Рива в Гила, Ню Мексико.

Мария Елизабет Рива (по баща Зибер) е родена през 1924 г. в Берлин, преди Дитрих и съпругът ѝ Рудолф Зибер да напуснат Германия, за да преследват кариера в Холивуд. За разлика от майка си, Рива е давала приоритет на семейния живот, така че актьорската ѝ кариера, която включва театрални представления и роли в телевизионни сериали, е краткотрайна и на практика приключва в началото на 60-те години на миналия век. Рива обаче получава две номинации за награда „Еми“.

След края на кариерата си, Рива започва да възстановява отношенията си с Дитрих и се грижи за майка си в последните ѝ години. През 1993 г., година след смъртта на Дитрих, Рива публикува книгата „Марлене Дитрих“, която се превръща в бестселър. Според вестника, в мемоарите си Рива разкрива по-тъмната страна от живота на холивудската актриса. В книгата тя обвинява майка си в съучастие в малтретирането ѝ, което води до ранния алкохолизъм на Рива и провала на първия ѝ брак.

През 1947 г. тя се омъжва за втория си съпруг, Уилям Рива. Те остават заедно до смъртта му през 1999 г. Рива ражда петима сина в двата си брака.