Новини
Култура »
Младият Мартин Атанасов, създал "Черна писта", е „Будител на годината 2025“ (СНИМКИ)

Младият Мартин Атанасов, създал "Черна писта", е „Будител на годината 2025“ (СНИМКИ)

2 Ноември, 2025 10:22 595 7

  • мартин атанасов-
  • черна писта-
  • будител на годината-
  • 2025-
  • бнр

18-годишният ученик от София е най-младият носител на титлата в историята на кампанията на Българското национално радио

Младият Мартин Атанасов, създал "Черна писта", е „Будител на годината 2025“ (СНИМКИ) - 1
Снимки: Евгени Димитров, Булфото, за БНР
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мартин Атанасов, създателят на „Черната писта“ на катастрофите в България, е „Будител на годината 2025“. 18-годишният ученик от София е най-младият носител на титлата в историята на кампанията на Българското национално радио. Той спечели вота на публиката с проекта, който показва опасните пътни участъци у нас според честотата на произшествията, като синтезира в интерактивна платформа данни за над 177 хил. катастрофи от последните 5 години.

„Моят проект, за съжаление, бе подтикнат от трагедията със Сияна, която всъщност обедини обществото и показа, че заедно можем да се справяме с проблемите,“ каза Мартин Атанасов, който благодари за подкрепата на съмишлениците си и посвети наградата на всички млади и активни хора на България. „През тази година те показаха как се прави! Младите студенти, младите лекари, младите ни спортисти, всички активни доброволци, които ежедневно борят апатията. Будителството е онази светлина, която ни води в мрака. И будителите у нас са много. Нашият дълг като общество е да им даваме път. Особено на онези млади хора, които вече показват какво може България!“, каза Мартин. Наградата му връчи миналогодишният носител на отличието Веселин Диманов.

Специалната награда на БНР получи д-р Димитър Бакалов. Специализант в Спешното отделение на пазарджишката болница, той е инициаторът на кампания по училищата срещу вредните вещества като вейпове, енергийни напитки и райски газ. Отличието връчи генералният директор на БНР Милен Митев, който каза: „Будителите днес имат различни идеи и мисии, но ги обединява решителността и себеотрицанието, с което преследват цели не за себе си, а за всички нас. Кампанията „Будител на годината“ ни дава възможност да ги видим, да се вдъхновим и заразим от тях. Колкото по-често се сблъскваме с доброто, толкова по-голям е шансът то да покълне у нас и да заживеем в един малко-по-добър свят.“ Д-р Бакалов благодари за подкрепата на съмишлениците си в кампанията, която придоби голяма сила и обществен отзвук, както и на децата, които прегърнаха идеите ѝ и призова: „Бъдете здрави и правете добро!“

Младият Мартин Атанасов, създал "Черна писта", е „Будител на годината 2025“ (СНИМКИ)

Специалната награда на bTV Media Group отличи Илиян Русев - Скури от Русе. Вече десет години той тренира безвъзмездно деца с двигателни и ментални затруднения. Призът връчи Кристина Газиева, която подчерта, че Скури е човек, който превърна личната си трагедия в движеща сила, който загуби своето дете, но продължи мечтата на сина си да помага на деца със затруднения. Призът прие Елена Петрова, която сърцато подкрепя мечтата на Скури да построи водно-рехабилитационен център за децата с нарушения.

Младият Мартин Атанасов, създал "Черна писта", е „Будител на годината 2025“ (СНИМКИ)

За пръв път Столична община връчи своя Специална награда. Призът бе за Тодора Радева, директор на фондация „Прочети София“, създател на проектите „Литературни маршрути“, „Литературни срещи“, „Скритите букви“ и директор на първите седем издания на Софийския международен литературен фестивал. Отличието връчи кметът на Столична община Васил Терзиев, който поздрави всички будители-добротворци, движени от желанието да направят света по-добър: „Вие ни давате толкова много сила и като гражданин Ви благодаря за заряда, за вярата, че добрите хора са повече и за увереността, че доброто накрая побеждава. Бъдете все така силни и вдъхновени!“ Тодора Радева благодари за наградата и каза: „Ние наистина вярваме, че можем да бъдем свързани в езика. Вярваме в силата на литературата, която разказва истории, от които имаме нужда, за да продължим напред. Вярваме, че литературата носи бавна, но трайна промяна за всички нас. Будителството днес, както винаги, е един дълъг и бавен процес. То изисква посвещение и сериозна работа, изисква вяра в това, което правиш и пълно посвещение в мисията, която имаш.“

Младият Мартин Атанасов, създал "Черна писта", е „Будител на годината 2025“ (СНИМКИ)

На тържествената церемония в Първо студио на БНР бяха отличени и останалите финалисти в кампанията: успешните дарителски кампании „Аз вярвам и помагам“, Благовеста Пугьова от фондация „Подари време“, публицистът Иван Ланджев, добротворец, който подкрепя много каузи Кристина Патева-Маринова, бащата на загиналата в катастрофа Сияна Николай Попов, Светослав Димитров и доброволците в гасенето на пожари.

Водещи на събитието бяха Анелия Мангърова от БНР и Митьо Маринов от bTV.

Младият Мартин Атанасов, създал "Черна писта", е „Будител на годината 2025“ (СНИМКИ)


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 4 Отговор
    Дотолкова липсват реални будители , че трябва да си изсмукват от пръстите подобни глупости!!!

    Коментиран от #4

    10:27 02.11.2025

  • 2 Ужас

    4 2 Отговор
    Ненормална държава сме. С такива шматки, за будители.

    Коментиран от #3

    10:49 02.11.2025

  • 3 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ужас":

    Ми ти ли будиш бе шм атка

    Коментиран от #5

    10:50 02.11.2025

  • 4 Юрист

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ БУДИТЕЛ ДНЕС!

    10:51 02.11.2025

  • 5 Да,

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Така ше те събудя с един сап зад врата, че цял живот щe помниш помияp.

    10:52 02.11.2025

  • 6 Стоп

    1 0 Отговор
    Тази карта е има отдавна в МВР напрсеена от други и се ползва ползва от 2014 годин авъпросът е че контролът е 10 % а другото са пътища автомобили и най вече хора. Къде има нормална маркировка

    11:26 02.11.2025

  • 7 Футболист на годината 2025

    1 0 Отговор
    Будител на годината 2025 е просто прекрасно, но ми липсва мис бикини на годината 2025!

    11:26 02.11.2025