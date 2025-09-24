Новини
Култура »
Изкуственият интелект влиза в Народния театър "Иван Вазов"

Изкуственият интелект влиза в Народния театър "Иван Вазов"

24 Септември, 2025 18:01 420 3

  • народен театър-
  • изкуствен интелект-
  • бил гейтс-
  • стив джобс-
  • технологии

Премиерата на „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“ се оказа хит за новия театрален сезон

Изкуственият интелект влиза в Народния театър "Иван Вазов" - 1
Снимки: Народен театър &quot;Иван Вазов&quot;
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Голямата сцена на Народния театър откри сезона с премиерата на „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“ – авторски текст и постановка на Иван Пантелеев. Двете премиерни вечери през уикенда се превърнаха в събитие, което събра вниманието на публиката и театралната общност.

Спектакълът е коментар за власт, авторитет и идеологии, който представя „големите мъже“ на фона и „малките хора“, които живеят въпреки тях. Режисьорът превръща сцената в арена за идеи, страхове и мечти около изкуствения интелект.

Изкуственият интелект влиза в Народния театър "Иван Вазов"

„Тревожният тон на спектакъла бързо прелива в този на ежедневния език, а лекотата на актьорската игра и условността на пространството предлагат на зрителя пътешествие през лабиринта на нашето време“, споделя Пантелеев.

Актьорите Иван Юруков, София Бобчева, Христо Петков, Александра Василева, Радена Вълканова, Илиана Коджабашева и Иван Николов превръщат собствените си гласове и тела в проводници на идеи. Има и още едно „действащо лице“ – на сцената звучи авторска музика на живо, изпълнена от Милен Апостолов, Петко Славов и Иван Юруков.

Изкуственият интелект влиза в Народния театър "Иван Вазов"

След „NEOдачници“ и „Капитал(на) грешка“ Иван Пантелеев отново предлага театър, който не се стреми към разкош и илюзия, а към провокация и мисловен диалог. Това е театър на идеи, в който зрителят е поканен да се изправи пред въпроса: Какво означава да бъдеш човек в свят, в който решенията се взимат от машини?

Ако някога сте се питали дали изкуственият интелект ще ни победи в нашата собствена игра, този спектакъл е покана да влезете в самия център на въпроса. Следващите представления ще бъдат на 17 и 31 октомври, а билети се продават онлайн, както и на касите на Народния театър.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ни си отива

    2 0 Отговор
    От прованса на българия съм, но следя изпълненията на дебилния интелект на директора на Народния театър! И простите хора сме отвратени от него. Той е човек извън културата и историята българска!!

    18:15 24.09.2025

  • 2 Яяяяяя

    1 0 Отговор
    Реклама

    18:29 24.09.2025

  • 3 Зрител

    0 0 Отговор
    ИИ?
    Нема таквоз нещо!

    18:59 24.09.2025