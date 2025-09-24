Изкуственият интелект влиза в Народния театър "Иван Вазов"

Голямата сцена на Народния театър откри сезона с премиерата на „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“ – авторски текст и постановка на Иван Пантелеев. Двете премиерни вечери през уикенда се превърнаха в събитие, което събра вниманието на публиката и театралната общност.

Спектакълът е коментар за власт, авторитет и идеологии, който представя „големите мъже“ на фона и „малките хора“, които живеят въпреки тях. Режисьорът превръща сцената в арена за идеи, страхове и мечти около изкуствения интелект.

„Тревожният тон на спектакъла бързо прелива в този на ежедневния език, а лекотата на актьорската игра и условността на пространството предлагат на зрителя пътешествие през лабиринта на нашето време“, споделя Пантелеев.

Актьорите Иван Юруков, София Бобчева, Христо Петков, Александра Василева, Радена Вълканова, Илиана Коджабашева и Иван Николов превръщат собствените си гласове и тела в проводници на идеи. Има и още едно „действащо лице“ – на сцената звучи авторска музика на живо, изпълнена от Милен Апостолов, Петко Славов и Иван Юруков.

След „NEOдачници“ и „Капитал(на) грешка“ Иван Пантелеев отново предлага театър, който не се стреми към разкош и илюзия, а към провокация и мисловен диалог. Това е театър на идеи, в който зрителят е поканен да се изправи пред въпроса: Какво означава да бъдеш човек в свят, в който решенията се взимат от машини?

Ако някога сте се питали дали изкуственият интелект ще ни победи в нашата собствена игра, този спектакъл е покана да влезете в самия център на въпроса. Следващите представления ще бъдат на 17 и 31 октомври, а билети се продават онлайн, както и на касите на Народния театър.