Сдружение „Творци" е „Агент на промяната"

Сдружение „Творци“ е „Агент на промяната“

15 Ноември, 2025

"Тази награда е за нашия екип от 35 прекрасни хора.", споделят от сдружението

Сдружение „Творци“ е „Агент на промяната“ - 1
Венелина Маринова

Сдружение „Творци“ беше отличено с наградата Агент на промяната в категория „Лидери на промяната“, сред повече от 200 номинации.

Това признание е за нашата дългогодишна работа в културата, образованието, младежките общности и развитието на достъпността на театъра чрез аудиоописание за незрящи хора - мисия, която разширяваме както в държавния, така и в частния сектор.

Но най-вече ️тази награда е за нашия екип от 35 прекрасни хора – и за всички, които вървят редом с нас:
курсисти, доброволци, публики, партньори, приятели, родители и общности, които подкрепят работата ни и вярват, че изкуството може да бъде пространство за развитие, принадлежност и промяна.

Сдружение „Творци“ е „Агент на промяната“

Екипът на Сдружение „Творци“

РЪКОВОДСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

Цвета Балийска
Цветина Матова
Зорница София Попганчева
Стефка Димитрова
Владислав Соколов
Милена Бербенкова
Деляна Ангелова
Силвина Балийска
Ваня Дончева
Габриела Янкулова
Ваня Златева
Мария Матрачийска
Констанца Памукчиева

ТВОРЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ЕКИП

Велин Балийски
Пламен Петков
Елеонора Николова

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП | АКАДЕМИЯ ДРАМЕДИ

Рада Михайлова
Христо Петков
Емона Соколова
Александра Рогова
Веселина Касабова
Гергана Атанасова
Искра Йорданова
Лариса Христова
Петрина Симеонова
Марин Михайлов | стажант

DANCING PLAY

Мартина Зашева
Шаная Хюсеин
Пепи Колева
Делян Димитров
Радослав Йорданов
Кристина Бенова | стажант

PLAYBACK ТЕАТЪР „ТУК И СЕГА“

Константин Кучев
Яница Станкева
Стефка Димитрова
Цветина Матова
Цвета Балийска
Пламен Петков
Мартин Марков



Благодарности

Сърдечна благодарност към:
НЧ „Н. Хайтов“, Максофт, Национален фонд „Култура“, Столична община, Министерство на културата, Фонд „Култура“ Варна и Фонд „Култура“ Бургас - за дългогодишното партньорство и подкрепа.

Продължаваме - с визия, с грижа и с хора, които вярват в смисъла, пишат от сдружение 'Творци".


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Игнат мотокариста

    2 0 Отговор
    А в парламента има "Сдружение Крадци" и награда "Крадец на промяната""

    13:33 15.11.2025

  • 2 От Сорос с любов

    0 0 Отговор
    А ,,Правосъдие за всички" с ежемесечни награди.В кеш.

    13:58 15.11.2025