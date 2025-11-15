Сдружение „Творци“ е „Агент на промяната“

Сдружение „Творци“ беше отличено с наградата Агент на промяната в категория „Лидери на промяната“, сред повече от 200 номинации.



Това признание е за нашата дългогодишна работа в културата, образованието, младежките общности и развитието на достъпността на театъра чрез аудиоописание за незрящи хора - мисия, която разширяваме както в държавния, така и в частния сектор.

Но най-вече ️тази награда е за нашия екип от 35 прекрасни хора – и за всички, които вървят редом с нас:

курсисти, доброволци, публики, партньори, приятели, родители и общности, които подкрепят работата ни и вярват, че изкуството може да бъде пространство за развитие, принадлежност и промяна.

Екипът на Сдружение „Творци“



РЪКОВОДСТВО И МЕНИДЖМЪНТ



Цвета Балийска

Цветина Матова

Зорница София Попганчева

Стефка Димитрова

Владислав Соколов

Милена Бербенкова

Деляна Ангелова

Силвина Балийска

Ваня Дончева

Габриела Янкулова

Ваня Златева

Мария Матрачийска

Констанца Памукчиева



ТВОРЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ЕКИП



Велин Балийски

Пламен Петков

Елеонора Николова



ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП | АКАДЕМИЯ ДРАМЕДИ



Рада Михайлова

Христо Петков

Емона Соколова

Александра Рогова

Веселина Касабова

Гергана Атанасова

Искра Йорданова

Лариса Христова

Петрина Симеонова

Марин Михайлов | стажант



DANCING PLAY



Мартина Зашева

Шаная Хюсеин

Пепи Колева

Делян Димитров

Радослав Йорданов

Кристина Бенова | стажант



PLAYBACK ТЕАТЪР „ТУК И СЕГА“



Константин Кучев

Яница Станкева

Стефка Димитрова

Цветина Матова

Цвета Балийска

Пламен Петков

Мартин Марков



⸻



Благодарности



Сърдечна благодарност към:

НЧ „Н. Хайтов“, Максофт, Национален фонд „Култура“, Столична община, Министерство на културата, Фонд „Култура“ Варна и Фонд „Култура“ Бургас - за дългогодишното партньорство и подкрепа.



Продължаваме - с визия, с грижа и с хора, които вярват в смисъла, пишат от сдружение 'Творци".