Маргарита Петкова: Чака ни голямо сътресение с новата валута, която приемаме

2025 година никак не беше лека за целокупния български народ. Ако бъдем реалисти, ще приемаме това, което се случва. Трудно с щракване на пръсти ще променим нещата - с два протеста, бой в парламента, войните по улиците. Положението не е розово, то е такова не само в България. Така поетесата Маргарита Петкова коментира отминаващата 2025 г. в студиото на "Денят ON AIR".

Краят на годината е време за равносметка - какво беше през изминалата година и какво искаме от новата. Очакванията ѝ са сериозни сътресение с влизането на България в еврозоната.

"Чака ни голямо сътресение с новата валута, която приемаме. Хората едва ли ще ходят с елки в ръцете и едва ли ще свикнат лесно. Ще има спекула. Пазарувам от сайт. Гледам всяка седмица как продуктите се увеличават с по левче, с по 78 ст. Това е страшно, за половин година не двойно, а тройно е увеличението", каза поетесата.

В ефира на Bulgaria ON AIR тя сподели мнението си, че българите търсят единия едноок войник, който да води стоте слепи.

"На мен ми се ще да има окат човек, който да гледа и с двете очи, по някакъв начин ние да гледаме, че вървим след него. Може би го виждам, може би искам да го видя", заяви Маргарита Петкова. Поетесата заяви, че младите са заляли площадите не заради обедняването.

"Младите нямат джобове, джобовете им ги пълнят родителите. Те не излизат заради джобовете. През 2013 г. ни удариха с идиотски сметки за ток и тогава хората излязоха, защото им бръкнаха в джоба", припомни гостът. Очакванията ѝ са при превалутирането от лев в евро цените да бъдат закръгляни нагоре.

"Боя се, че от служебното правителство могат да се взимат решения, които не са народно и национално съобразни", изрази опасенията си Маргарита Петкова.

За новата година тя каза, че не е необходим нездрав оптимизъм, а трябва да поглеждаме истината в очите и да решаваме какво да правим. Пожела здраве и ясен поглед.