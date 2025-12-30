Новини
Маргарита Петкова: Чака ни голямо сътресение с новата валута, която приемаме

30 Декември, 2025 22:32 609 11

  • маргарита петкова-
  • приемане-
  • евро

Младите нямат джобове, джобовете им ги пълнят родителите. Те не излизат заради джобовете. През 2013 г. ни удариха с идиотски сметки за ток и тогава хората излязоха, защото им бръкнаха в джоба

Маргарита Петкова: Чака ни голямо сътресение с новата валута, която приемаме - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

2025 година никак не беше лека за целокупния български народ. Ако бъдем реалисти, ще приемаме това, което се случва. Трудно с щракване на пръсти ще променим нещата - с два протеста, бой в парламента, войните по улиците. Положението не е розово, то е такова не само в България. Така поетесата Маргарита Петкова коментира отминаващата 2025 г. в студиото на "Денят ON AIR".

Краят на годината е време за равносметка - какво беше през изминалата година и какво искаме от новата. Очакванията ѝ са сериозни сътресение с влизането на България в еврозоната.

"Чака ни голямо сътресение с новата валута, която приемаме. Хората едва ли ще ходят с елки в ръцете и едва ли ще свикнат лесно. Ще има спекула. Пазарувам от сайт. Гледам всяка седмица как продуктите се увеличават с по левче, с по 78 ст. Това е страшно, за половин година не двойно, а тройно е увеличението", каза поетесата.

В ефира на Bulgaria ON AIR тя сподели мнението си, че българите търсят единия едноок войник, който да води стоте слепи.

"На мен ми се ще да има окат човек, който да гледа и с двете очи, по някакъв начин ние да гледаме, че вървим след него. Може би го виждам, може би искам да го видя", заяви Маргарита Петкова. Поетесата заяви, че младите са заляли площадите не заради обедняването.

"Младите нямат джобове, джобовете им ги пълнят родителите. Те не излизат заради джобовете. През 2013 г. ни удариха с идиотски сметки за ток и тогава хората излязоха, защото им бръкнаха в джоба", припомни гостът. Очакванията ѝ са при превалутирането от лев в евро цените да бъдат закръгляни нагоре.

"Боя се, че от служебното правителство могат да се взимат решения, които не са народно и национално съобразни", изрази опасенията си Маргарита Петкова.

За новата година тя каза, че не е необходим нездрав оптимизъм, а трябва да поглеждаме истината в очите и да решаваме какво да правим. Пожела здраве и ясен поглед.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какви идиотски сметки за ток?

    1 2 Отговор
    Защо след като Борисов подаде оставка изведнъж сметлите ви вече не бяха идиотски? АМи сега са два пъти по-големи от тогава, а няма никой запалил се по площадите.

    Коментиран от #10

    22:34 30.12.2025

  • 2 Гост

    5 1 Отговор
    Ааа, не, не, не, и Не! Стига дееее! И тази ли? Е, не! Гася и лягам!

    22:35 30.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Акъл от мис Пиги не искам

    5 2 Отговор
    Аман от специалисти.
    Кой не му харесва юрото да бега на вогзаль

    22:39 30.12.2025

  • 5 Нико

    4 3 Отговор
    Поредната некомпетентна се изказва за неща, от които хал хабер си няма

    22:40 30.12.2025

  • 6 цялата сган дпс-гроб

    1 2 Отговор
    трябва да бъде осъдена и с конфискувано имущество

    22:40 30.12.2025

  • 7 Ще говорим след няколко месеца

    0 0 Отговор
    Сега още си въобразявате и се надявате че ще Ви се размине.

    22:41 30.12.2025

  • 8 Гласове от зайчарника в Банкя

    0 1 Отговор
    Бацо отдавна се е окешил в евровата финансова зона, дреме му за вашите терзания! Що гласувате за ГЕРБ НовоНачало?

    22:42 30.12.2025

  • 9 Люк Скайуокър

    2 1 Отговор
    Тази ми прилича на Джаба Хътянина

    Коментиран от #11

    22:42 30.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 шиши амедуф дугануф

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Люк Скайуокър":

    аз съм джаба ама ся съм в дубай

    22:44 30.12.2025

