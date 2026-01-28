Френският мюзикъл „Дон Жуан“ завладява НДК в 5 поредни вечери

Френският мюзикъл „Дон Жуан“ ще има пет спектакъла в зала 1 на НДК от днес, 28 януари, до 1 февруари, информират от Spectacolis. Оригиналният френски мюзикъл ще бъде представен със субтитри на български език.

Френският композитор Феликс Грей пише музиката и либретото за „Дон Жуан“ през 2003 г., избирайки свободна адаптация на класическата история на Молиер, обновената версия се прави през 2019–2020 г. В мюзикъла участват над 60 изпълнители, включително 15 танцьори, 11 певци и двама фламенко музиканти. Хореографията е изцяло испанска, с много елементи на фламенко.

„Създаването на мюзикъл е дълъг творчески процес, който включва множество етапи и дори предизвикателства. Развълнуван съм, че Дон Жуан се пресъздава от професионален и прекрасен екип – режисьорът Жил Маю, известният създател на „Нотр дам дьо Пари“, брилянтният аранжор Ги Сен-Онж и продуцентите, които вярваха в проекта от самото начало. За мен е голяма радост да представя нашия мюзикъл в обновената му версия в красивата България и съм абсолютно възхитен“, казва Феликс Грей. Продуценти са независимите музикални продуценти Шарл и Никола Талар.

Мюзикълът е поставян с успех във Франция и Южна Корея, пише БТА. В Канада – Монреал, Квебек, Шербрук и Отава, са изиграни общо 200 представления пред 350 000 зрители, а продадените албуми надхвърлят 300 000. След премиерата, композициите Du plaisir и Les Femmes оглавяват канадските класации в продължение на няколко седмици, а Жил Махо е удостоен с награда за най-добър режисьор.