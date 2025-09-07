Новини
Раздадоха наградите на 82-ия кинофестивал във Венеция, ето кои са победителите

7 Септември, 2025 09:14 628 2

  • награди-
  • кинофестивал венеция-
  • венеция-
  • филмов фестивал-
  • победители

„Баща, майка, сестра, брат“ на американския режисьор Джим Джармуш е големият победител

Раздадоха наградите на 82-ия кинофестивал във Венеция, ето кои са победителите - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В последната вечер на 82-вия Международен филмов фестивал във Венеция бяха връчени най-престижните отличия в европейското кино. Официалната церемония се състоя в емблематичната зала Sala Grande на Двореца на киното на остров Лидо, като събитието привлече вниманието на водещи световни медии и представители на филмовата индустрия.

Голямата награда „Златен лъв“ за най-добър филм беше присъдена на „Баща, майка, сестра, брат“ – новият проект на утвърдения американски режисьор Джим Джармуш. Филмът, който беше един от фаворитите на критиката още от премиерата си в програмата на фестивала, утвърди репутацията на Джармуш като един от най-оригиналните съвременни кинематографи.

Отличието за най-добър режисьор беше връчено на Бени Сафди за спортната драма „Смазващата машина“ (The Smashing Machine), разглеждаща сложния свят на професионалния кеч през погледа на своите герои. Филмът се открои с нестандартен подход към жанра и със задълбочена психологическа линия.

Наградата за най-добра актриса беше присъдена на китайската актриса Син Чжълей за ролята ѝ във филма „Слънцето изгрява за всички ни“ на режисьора Цай Шанцзюн. Критиците отчетоха нейната изключителна актьорска трансформация и въздействащо присъствие на екрана.

Сред мъжете отличието за най-добър актьор получи италианският ветеран Тони Сервило за ролята си в „La Grazia“ („Благодат“) на режисьора Паоло Сорентино. Филмът бе оценен за силната си драматургия и нюансираните изпълнения на актьорския състав.

Призът за най-добър сценарий беше спечелен от Валери Донцели и Жил Маршан за френската продукция „A Pied D’Oeuvre“ („Готов за работа“), която се отличи със стегнат разказ и оригинална драматургична структура.

Специалната награда на журито отиде при италианския режисьор-документалист Джанфранко Роси за филма „Sotto Le Nuvole“ („Под облаците“), като журито отчете неговия иновативен визуален език и ангажираност към социално значими теми.

Наградата за най-добър млад актьор тази година получи Луна Ведлер за ролята ѝ в международната копродукция „Мълчалив приятел“ (Silent Friend) на режисьорката Илдико Енеди.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 и тука мафията определя

    2 1 Отговор
    както навсякъде - ние пасем трева

    09:48 07.09.2025

  • 2 Марко

    0 0 Отговор
    Джармуш е един от най-големите американски създатели на истинско кино. Талантът му е потресаващ, когато за първи път гледахме с приятели "Патерсън", направо ни се развинтиха главите, не беше истина просто...
    Получава поредното си голямо признание, честито и нека е жив и здрав!

    10:02 07.09.2025