Новини
Култура »
Певицата Дона Съмър беше въведена посмъртно в Залата на славата на авторите на песни

Певицата Дона Съмър беше въведена посмъртно в Залата на славата на авторите на песни

17 Декември, 2025 12:31 631 0

  • дона съмър-
  • залата на славата-
  • автори на песни-
  • посмъртно-
  • почетен

Тя е носителка на пет награди "Грами"

Певицата Дона Съмър беше въведена посмъртно в Залата на славата на авторите на песни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кралицата на диското Дона Съмър, носителка на пет награди „Грами“, беше въведена посмъртно в Залата на славата на авторите на песни, предаде Асошиейтед прес.

Брус Судано, съпруг на Съмър, и дъщерите им Бруклин Судано и Аманда Судано Рамирес присъстваха на събитието, което беше водено от носителя на наградата „Оскар“ автор на песни Пол Уилямс и се проведе в Лос Анджелис, предава БТА.

„Дона Съмър е не само един от определящите гласове и изпълнители на XX век - тя е един от най-великите автори на песни на всички времена, променили хода на музиката“, каза Уилямс в изявление, цитирано от АП.

Гладката смесица от арендби, соул, поп, фънк, рок, диско и електроника на Съмър даде живот на множество хитове, оглавили класациите през 70-те и 80-те години, както и на три мултиплатинени албума.

„Това е важно за мен, защото знам колко важно беше за Дона“, казва Судано в прессъобщение. „Причината е, че въпреки всички отличия, които е получила през кариерата си, като автор на песни тя винаги е била по-скоро пренебрегвана. Така че това, че е приета в Залата на славата на авторите на песни ще я направи много щастлива... някъде", добавя той.

Авторът на песни Пийт Белот, известен с работата си със Съмър по Hot Stuff, I Feel Love и Love To Love You Baby, е актуално номиниран за Залата на славата на авторите на песни за 2026 г.

Love To Love You Baby е написана в съавторство със Съмър и продуцента Джорджо Мородер. Като един от най-известните хитове на Съмър, песента е ремиксирана многократно, включително в парчета на Бионсе, Ел Ел Куул Джей и Тимбаланд, допълва АП.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ