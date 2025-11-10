Il Volo: Живеем живота на мечтите си

Тримата млади италианци категорично се превърнаха в любимци и на българската публиката – след 5 гостувания и 7 напълно разпродадени концерта. Поредната среща с тях е на 28 ноември 2025, в „Арена 8888 София“, а залата е почти разпродадена.

„Имаме турне в Америка, Япония, в Австралия, но нямаме търпения да се върнем в България“, споделят тримата в интервю за bTV.

Помнят Античния театър в Пловдив, където са гостували три пъти. Прилича на театъра в Таормина, казват те, толкова е красив! А също и София с първото нещо, правили някога в кариерата си – да изнесат два концерта за един ден. Това се случи през 2024г. поради огромния интерес на публиката и невъзможността зала 1 на НДК да я побере наведнъж.

„Живеем живота на мечтите си. Чувстваме се добре“, казва Пиеро Бароне. „Не се напрягаме, защото, когато обикаляме, правейки това, което обичаме – това не ни тежи. Страстта е повече от стреса.“

Това, което правим, е 100%-ова работа, но ние я обичаме, казват изпълнителите на Grande amore. Всяка вечер излизат в тричасово шоу и държат приповдигнати емоциите на публиката с великолепните си гласове. Спомнят си, че когато всичко е започнало, тогава момчета едва на по 15 години, за тях е било като на шега. За младото трио са работели огромни екипи и мениджъри, но сега вече са израснали артисти и е нужно да вложат и собствени усилия, мисли и внимание в това, което правят.

„Свикнали сме да виждаме резултати в цифри, но не сме свикнали да виждаме усилията и пътя, през който преминава един артист, за да стигне до върха. Може да е и забава, но трябва и да пожертваш някои неща. Нищо не ти идва даром!” – споделя Иняцио Боскето.

Самият той пък вече е баща. Наскоро с неговата съпруга Микеле станаха родители на малкия Габриеле. „Винаги съм мечтал да имам дете. Това е едно от най-хубавите неща, които могат да се случат в живота ми. Много съм щастлив!, казва той.

Как се справят с напрежението и умората по време на турне – Иняцио спи до късно, Джанлука чете много, тренира и се обажда на близките си хора, Пиеро играе тенис. Понякога гости на хотела пък се обаждат на рецепцията, че някой от тримата се разпява в хотелската стая, смеят се те.

А за славата и парите смятат, че не могат да ги променят, ако имаш мисия. „Трябва винаги да помниш вътрешното си дете и тогава няма да се промениш. Ако си чувствителен и добър човек, парите няма да те променят, а ще ги използваш по правилния начин и да помагаш на другите.”, казва Джанлука Джинобле.

А запитани на шега за грешките, които чуждите туристи правят в Италия, се смеят – ананас върху пицата, кетчуп в пастата или капучино за обяд с пица…

Остават последни билети за концерта на Il Volo, организиран от компания BG Sound Stage, на 28 ноември 2025, в „Арена 8888 София“.