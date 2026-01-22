Новини
Филмът на Зорница София „3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ“ тръгва по кината на 30 януари 2026 г. (ВИДЕО)

22 Януари, 2026

Главни роли във филма заемат Стефка Янорова, Дария Симеонова, Владимир Зомбори и Герасим Георгиев – Геро

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Най-новият филм на Зорница София „3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ“ тръгва премиерно в киносалоните в цялата страна на 30 януари 2026 г. Сюжетът, написан по действителни събития, ще оживее на голям екран, а дотогава зрителите могат да видят официалния трейлър и плакат на лентата, в който главни роли заемат Стефка Янорова, Дария Симеонова, Владимир Зомбори и Герасим Георгиев – Геро. Сценаристи на „3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ“ са Виктория Пенкова, Зорница София, Петър Делчев, камерата е поверена на Мартин Чичов, а музиката на Михаил Йосифов.

„3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ“ ни потапя в живота на Елизабет (Дария Симеонова), съпруга ѝ Николай (Владимир Зомбори) и нейното семейство. Докато Бети упорито се опитва да забременее, преследвайки така мечтаното повишение в работата, поредната лоша новина я разтърсва. Тогава майка ѝ Анастасия (Стефка Янорова) взема съдбоносно решение – убеждава бащата на Елизабет, Чавдар (Герасим Георгиев – Геро), да финансира още един ин-витро опит. Но един избор, преплитащ морала, доверието и вярата, скоро хвърля цялото семейство в хаос. Вдъхновен от истински случай, „3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ“ представя екстремна история, но с близки за зрителя чувства и поставя въпроси за родителството, обществения натиск, биологичния часовник, търсенето на лично щастие, сложните отношения с партньора, границите и рамките на това как и кога една съвременна жена може да стане майка.

Филмът е продукция на MQ Pictures със съдействието на Национален Филмов Център, Община Бургас и Азърбейджанската Филмова Агенция.

Продуценти са Петър Минчев, Зорница София, а копродуценти Фехруз Шамлиев, Айшад Сафаралиев, Георги Николов, Радостин Радев. Музиката е на Михаил Йосифов, а звукорежисьори са Александър Попов, Георгий Колотило и Мартин Бочев. Режисьор по монтажа е Мартин Савов.

Повече информация и актуални новини около продукцията, може да следите на официалната Фейсбук и Инстаграм страница на филма.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе

    3 1 Отговор
    Баба ви Стефка Янорова я направили бременна, нямам търпение за поредното българско филмово величие.

    12:14 22.01.2026

  • 2 Опааа

    1 0 Отговор
    Поредната глупост!

    12:31 22.01.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Според българските правила в заглавието трябва да има ЗАПЕТАЯ, а не точка между 3 и 0...

    12:37 22.01.2026

  • 4 Винкело

    0 0 Отговор
    Трейлърът обикновено надскача в пъти достойнствата на филма. А този трейлър е да ревеш ли, да се смееш ли. Намерила пари - направила. Поредното излишно творение.

    12:42 22.01.2026