Премиера на документалната поредица "Авторът и неговите лица" – Димитър Еленов

12 Февруари, 2026 16:51, обновена 12 Февруари, 2026 15:56 350 0

Слушане на живо с публика на радиопортет за актьора, режисьора и театралния педагог

Снимка: Архив на Розита Еленова
БНР БНР

"…Чувствахме, че е океан от емоция, която те залива и те зарежда, за да полетиш."

На 12 февруари 2026 г. ще се състои премиерно слушане на живо с публика на документалната поредица-радиопортет за актьора, режисьора и театрален педагог Димитър Еленов – "Авторът и неговите лица".

Радиопортретът е построен на логиката на аудио колаж от разкази на негови колеги и ученици. Автор и режисьор е Розита Михайлова Еленова. Драматург е Димо Димов.

"Усещането за Димитър, когато го види човек за първи път е, че среща някой от породата на необикновените хора. Веднага се появяваше чувството за изключителна личност и освен, че беше личност, беше Творец, какъвто рядко срещаш. Имаше визия, която беше съвременна и прогресивна и така остана до края на живота му. Неслучайно хората казват, че той нямаше възраст. Сякаш като млад изглеждаше по-възрастен, а после пък съвсем нямаше възраст. Беше с най-пъргавото и съвременно мислене. Разбира се, хората, които притежават този гений са сложни в ежедневния бит.

Може би точно затова, той има толкова много ученици и хора, които го припознават за духовен баща и ментор и то години след като е бил техен режисьор, партньор като актьор, или преподавател. Това, което той даваше беше стабилна вътрешна основа, така че личността да бъде устойчива и това попиваха учениците му в тези процеси. Той не предлагаше просто подготовка за ВИТИЗ или за някакъв спектакъл, а специални вътрешни психологически и морални устои, които ползваш после през целия си живот – в най-тъмните житейски мигове, тъй като всеки има своите неизбежни сривове и падания. Съумяваше майсторски да захрани тази сила вътре в нас."

БНР (Второ студио)
12 февруари (четвъртък), 18.00 часа.
Вход свободен
(при спазване на пропускателния режим)


Автор: Розита Михайлова Еленова


България
