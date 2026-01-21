„Снежанка" е сред "фаворитите" на антинаградите „Златна малинка"

Игралният филм „Снежанка" и римейкът на „Война на световете" водят с по шест броя номинации за антинаградите „Златна малинка", предава Ройтерс.

Те бяха представени в навечерието на обявяването на номинациите за отличията „Оскар" на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, което е планирано за 22 януари, пише БТА.

Призовете „Златна малинка" са ежегодна пародия на „Оскар", като показват смятаните за най-лоши изпълнения в Холивуд.

Церемонията за 46-ите награди „Златна малинка“ е насрочена за 14 март, ден преди тази за връчването на отличията „Оскар", отбелязва Ройтерс.

„Снежанка" на студиото „Дисни", римейк от 2025 г. на анимационната класика от 1937 г., получи номинации за най-лош филм, както и за най-лош римейк, режисьор и сценарий. В продукцията Рейчъл Зиглър играе Снежанка, а Гал Гадот е в ролята на злата кралица. Седемте компютърно генерирани джуджета са номинирани за най-лоши поддържащи актьори и екранна комбинация.

Научнофантастичният филм от 2025 г. „Война на световете“, с участието на рапъра Айс Кюб и актрисата Ева Лонгория, базиран на романа на Хърбърт Уелс от 1898 г., също получи шест номинации, включително за най-лош филм, актьори, римейк, режисьор, сценарий и екранна комбинация.

Сред другите номинирани са психологическият трилър Hurry Up Tomorrow, научнофантастичният филм „Стар Трек: Секция 31“ и продукцията на Нетфликс „Роботизираният щат“ с участието Мили Боби Браун.

Антинаградите „Златна малинка" са учредени през 1980 г. като антипод на холивудския награден сезон. Номинираните и победителите се избират от около 1100 членове на едноименната фондация от САЩ, от която са част филмови критици и експерти, както и представители на около две дузини страни, които се регистрират онлайн, уточнява Ройтерс.