Първата дама на Ирак се противопостави на използването на кюрдите „като пешки“ във войната

Кюрдската съпруга на иракския президент Абдул Латиф Рашид – Шаназ Ибрахим Ахмед публично се противопостави на каквато и да е потенциална офанзива от кюрдски бойци в Иран, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Оставете кюрдите на мира. Ние не сме оръжия под наем“, заяви Ибрахим Ахмед. „Твърде често си спомнят за кюрдите, единствено когато е необходима тяхната сила или жертва. „Много е трудно, дори невъзможно, за кюрдите да приемат да бъдат третирани като пешки от световните суперсили“, допълни тя в Екс.
Коментарът бе направен на фона на съобщения, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е проучил възможността за привличане на иракски кюрди за извършване на сухопътно настъпление в Иран. Тръмп е водил телефонни разговори с няколко кюрдски лидери и, според репортаж на „Вашингтон Пост“, е предложил подкрепата на американската авиация.
Ибрахим Ахмед припомни как след Първата война в Залива (1990 – 1991 г.) тогавашният президент на САЩ Джордж Х. У. Буш призова кюрдите да се вдигнат на въстание срещу Саддам Хюсейн в Ирак, „само за да бъдат изоставени, когато приоритетите се промениха“. Десетки хиляди бяха убити по време на тези въстания.
Тя също така посочи „кюрдските сили в Североизточна Сирия, които дълго време се бориха редом със САЩ срещу бойците на „Ислямска държава“, но в крайна сметка загубиха подкрепата на Вашингтон“.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #5
09:46 06.03.2026
2 Кюрда
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Много си зле.
10:20 06.03.2026
3 Пич
- Моля не досаждайте на офталмолозите !!! Вашето късогледство не е очно, а умствено !!!
10:22 06.03.2026
5 Хмм
До коментар #1 от "Последния Софиянец":кюрдите могат да се сравнят с нашите македонци, фердинанд сключил договор със Сърбия за подялбата на Македония, а Беломоието е дадено на Гърция от неговия син Борис като репарациии, които е трябвало да плащаме след ПСВ, не им пукало за България, важно е да се водят войни, щом Германия иска, цар да отива на крака за да се срещне с някакъв незаконно роден поручик какъвто е Хитлер, срами позор!
Но Македония най-после си има държава, а ние братя по кръв вместо да импомагаме се включихме на страната на гърците.
10:28 06.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 КУРРдисали се КУРРдистанците
10:51 06.03.2026
11 И етнически терорист тоя пръдлю Тръмп
10:54 06.03.2026