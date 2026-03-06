Новини
Първата дама на Ирак се противопостави на използването на кюрдите „като пешки“ във войната

6 Март, 2026 10:15 918 11

  • иран-
  • ирак-
  • кюрди-
  • доналд тръмп

Твърде често си спомнят за кюрдите, единствено когато е необходима тяхната сила или жертва, каза кюрдската съпруга на иракския президент

Първата дама на Ирак се противопостави на използването на кюрдите „като пешки“ във войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кюрдската съпруга на иракския президент Абдул Латиф Рашид – Шаназ Ибрахим Ахмед публично се противопостави на каквато и да е потенциална офанзива от кюрдски бойци в Иран, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Оставете кюрдите на мира. Ние не сме оръжия под наем“, заяви Ибрахим Ахмед. „Твърде често си спомнят за кюрдите, единствено когато е необходима тяхната сила или жертва. „Много е трудно, дори невъзможно, за кюрдите да приемат да бъдат третирани като пешки от световните суперсили“, допълни тя в Екс.

Коментарът бе направен на фона на съобщения, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е проучил възможността за привличане на иракски кюрди за извършване на сухопътно настъпление в Иран. Тръмп е водил телефонни разговори с няколко кюрдски лидери и, според репортаж на „Вашингтон Пост“, е предложил подкрепата на американската авиация.

Ибрахим Ахмед припомни как след Първата война в Залива (1990 – 1991 г.) тогавашният президент на САЩ Джордж Х. У. Буш призова кюрдите да се вдигнат на въстание срещу Саддам Хюсейн в Ирак, „само за да бъдат изоставени, когато приоритетите се промениха“. Десетки хиляди бяха убити по време на тези въстания.

Тя също така посочи „кюрдските сили в Североизточна Сирия, които дълго време се бориха редом със САЩ срещу бойците на „Ислямска държава“, но в крайна сметка загубиха подкрепата на Вашингтон“.


Ирак
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    2 млн българи с 400 пушки бяха освободени от Русия.А 20 млн кюрди въоръжени до зъби няма кой да освободи.

    Коментиран от #2, #5

    09:46 06.03.2026

  • 2 Кюрда

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Много си зле.

    10:20 06.03.2026

  • 3 Пич

    8 0 Отговор
    Обръщение към цялата паветна фауна, че и флора ( пънове и кютуци):
    - Моля не досаждайте на офталмолозите !!! Вашето късогледство не е очно, а умствено !!!

    10:22 06.03.2026

  • 4 Здрасти

    16 0 Отговор
    Все по зле се очертава да е ситуацията в клуба на богатите. Затягайте колана, и си приготвят зимнина, изглежда се очаква глад.

    10:22 06.03.2026

  • 5 Хмм

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    кюрдите могат да се сравнят с нашите македонци, фердинанд сключил договор със Сърбия за подялбата на Македония, а Беломоието е дадено на Гърция от неговия син Борис като репарациии, които е трябвало да плащаме след ПСВ, не им пукало за България, важно е да се водят войни, щом Германия иска, цар да отива на крака за да се срещне с някакъв незаконно роден поручик какъвто е Хитлер, срами позор!
    Но Македония най-после си има държава, а ние братя по кръв вместо да импомагаме се включихме на страната на гърците.

    10:28 06.03.2026

  • 6 Пич

    12 0 Отговор
    Продължава изключителната тъпотия на САЩ и Израел !!! И лъсва пълната им стратегическа некадърност!!! Ако задействат кюрдите, има голяма вероятност Турция да се включи на страната на Иран !!! Защото кюрдите са голям турски проблем!!! А един глупак от Израел се изцепи, че Турция е следващата!!!( Глупака мисля, че знаете кой е ) !!!

    10:33 06.03.2026

  • 7 За Кюрдската съпруга на иракския

    3 0 Отговор
    президент е ясно. А Кюрдският съпруг на Бою кво казва? А?

    10:44 06.03.2026

  • 8 000

    0 0 Отговор
    Тотален погром на сащ в близкия изток, който е резултат от васалните зависимости на американската администрация от цеонистките капитали. Новата ялта наближава.

    10:49 06.03.2026

  • 10 КУРРдисали се КУРРдистанците

    0 0 Отговор
    И искат КУРРдистан. Тва е КУРРолатори КУРРатлантически

    10:51 06.03.2026

  • 11 И етнически терорист тоя пръдлю Тръмп

    0 0 Отговор
    се оказа. "Проучил" бил възможността за привличане на иракски кюрди за извършване на сухопътно настъпление в Иран.....

    10:54 06.03.2026

