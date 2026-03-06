Премиерът Гюров няма да гони американските самолети, иска да ги мести

"Решението на министъра на отбраната Атанас Запрянов за американските военни самолети е взето по нота от съюзниците и няма отношение по работата на служебното правителство". Това заяви служебният премиер Андрей Гюров по време на блиц контрола в Народното събрание, цитиран от news.bg.
Той обясни, че още на 18 февруари самолетите са били разположени на летище "Васил Левски" - един ден преди встъпване на служебното правителство.
За Гюров е важно да се осигури спокойствието на гражданите, като служебния кабинет изпълнява задълженията си към НАТО. "България не е страна в конфликта с Иран и не участва в действията на Израел и САЩ спрямо Иран. Това, което мога да потвърдя е, че на територията на нашата страна не се предприемат действия, свързани с тези акции на САЩ и Израел. Няма никаква промяна относно заявената нота за присъствие на наши съюзници на нашата територия и това не предполага взимане на решение в НС за изгонване на американските военни самолети", подчерта служебният премиер.
Той потвърди, че е изискал информация от министъра на отбраната да направи анализ дали тези самолети могат да бъдат премести от гражданското летище, като им бъде осигурена необходимата логистична подкрепа.
Гюров се заяде с "Възраждане", че се опитват да създават паника сред гражданите с цел политическа пропаганда. "Служебното правителство няма да го допусне това. Нашата цел е да осигурим спокойствие и да предоставяме факти, които да не се ползват за внушения", добави премиерът.
Той отговори на въпрос и на парламентарната група на ДПС-Ново начало за бедстващите български граждани в Близкия изток.
Той обясни, че за ОАЕ въздушното пространство вече е отворено и оттам могат да се извършват граждански полети. Дал е задача всички туроператори да организират извеждането на своите клиенти по най-бързия и възможен начин.
Български граждани са евакуирани от Абу Даби, Дубай, Оман, Саудитска Арабия и Катар, както и от Израел, Кувейт, Багдад. 130 български туристи са евакуирани от Йордания. 20 българи са евакуирани от Ирак. "Към момента няма български граждани за евакуация от Ирак", увери Андрей Гюров.
1 Чудесно
10:24 06.03.2026
2 Данко Харсъзина
10:24 06.03.2026
3 Данко Харсъзина
10:26 06.03.2026
4 Пич
10:26 06.03.2026
5 Ззз
10:27 06.03.2026
8 Въпрос
10:28 06.03.2026
9 Пробвай да го обясниш на иранците
10:28 06.03.2026
12 ФАКТ
10:30 06.03.2026
13 Къде ще местиш
10:30 06.03.2026
14 Хан Крум
Коментиран от #19
10:31 06.03.2026
15 и пак
10:32 06.03.2026
16 Хмм
10:32 06.03.2026
17 Въпрос
10:33 06.03.2026
18 Некой си
Нали двамата със запрянов (малка буква) твърдяха, че летище София е единствената възможност за паркиране на тез бъчви с керосин.
10:35 06.03.2026
19 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬
До коментар #14 от "Хан Крум":Учудващо е че има "минус".
10:35 06.03.2026
20 Лама Гюро обърка религиите
10:36 06.03.2026
21 Перо
10:37 06.03.2026
23 нннн
10:38 06.03.2026
24 Безумци
10:39 06.03.2026
25 Безумци
10:42 06.03.2026
26 Георги
10:42 06.03.2026
27 Тоя мръсник
10:43 06.03.2026
28 Не са само Възраждане но те са първи
10:43 06.03.2026
29 Лена
на верен пост, може ли да премести СОФИЯ?
10:44 06.03.2026
31 Петроханска лама
Цигaнинът си е циганин, независимо дали се намира в мaхалата или не.
/всякаква прилика с реални лица е чисто съвпадение/
Коментиран от #41
10:45 06.03.2026
33 Въпрос
Коментиран от #39, #42
10:47 06.03.2026
34 И аз
10:50 06.03.2026
35 Трън в гащите
10:50 06.03.2026
36 Надв
изпратим грижливо балсамиран, опакован проверен и зареден до шия , военния водач на
България - министър Запрянов!
Бумеранга се връща грижливо към нас!
10:50 06.03.2026
37 ФАКТ
10:52 06.03.2026
38 Петрохански
10:52 06.03.2026
39 Ами сега ?!?
До коментар #33 от "Въпрос":Всички са мас0.ни крип.то3в.реи талмудис7и ка666алис.ти
10:52 06.03.2026
41 Обаче
До коментар #31 от "Петроханска лама":е от малките шапчици. Те често пъти изглеждат като ци...., пример - Н.Мих...ва.
10:54 06.03.2026
42 наблюдател
До коментар #33 от "Въпрос":Този въпрос го задай на Лама Туту! Тои и в църкви и в джамии влиза.
10:54 06.03.2026
43 Чиба куче ромско помашко !
10:56 06.03.2026
44 Верка
Един нов Петрохан и ново блеене в желаната
посока! Празноглавците май сме ние!
10:57 06.03.2026
45 Измести гюровци
10:57 06.03.2026
46 Гадост и зараза
10:58 06.03.2026
47 1488
10:58 06.03.2026