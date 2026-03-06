Новини
Премиерът Гюров няма да гони американските самолети, иска да ги мести

6 Март, 2026

  • андрей гюров-
  • американски самолети-
  • гонене-
  • местене

България не е страна в конфликта с Иран и не участва в действията на Израел и САЩ спрямо Иран. Това, което мога да потвърдя е, че на територията на нашата страна не се предприемат действия, свързани с тези акции на САЩ и Израел., коментира още Андрей Гюров

Премиерът Гюров няма да гони американските самолети, иска да ги мести - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Решението на министъра на отбраната Атанас Запрянов за американските военни самолети е взето по нота от съюзниците и няма отношение по работата на служебното правителство". Това заяви служебният премиер Андрей Гюров по време на блиц контрола в Народното събрание, цитиран от news.bg.

Той обясни, че още на 18 февруари самолетите са били разположени на летище "Васил Левски" - един ден преди встъпване на служебното правителство.

За Гюров е важно да се осигури спокойствието на гражданите, като служебния кабинет изпълнява задълженията си към НАТО. "България не е страна в конфликта с Иран и не участва в действията на Израел и САЩ спрямо Иран. Това, което мога да потвърдя е, че на територията на нашата страна не се предприемат действия, свързани с тези акции на САЩ и Израел. Няма никаква промяна относно заявената нота за присъствие на наши съюзници на нашата територия и това не предполага взимане на решение в НС за изгонване на американските военни самолети", подчерта служебният премиер.

Той потвърди, че е изискал информация от министъра на отбраната да направи анализ дали тези самолети могат да бъдат премести от гражданското летище, като им бъде осигурена необходимата логистична подкрепа.

Гюров се заяде с "Възраждане", че се опитват да създават паника сред гражданите с цел политическа пропаганда. "Служебното правителство няма да го допусне това. Нашата цел е да осигурим спокойствие и да предоставяме факти, които да не се ползват за внушения", добави премиерът.

Той отговори на въпрос и на парламентарната група на ДПС-Ново начало за бедстващите български граждани в Близкия изток.

Той обясни, че за ОАЕ въздушното пространство вече е отворено и оттам могат да се извършват граждански полети. Дал е задача всички туроператори да организират извеждането на своите клиенти по най-бързия и възможен начин.

Български граждани са евакуирани от Абу Даби, Дубай, Оман, Саудитска Арабия и Катар, както и от Израел, Кувейт, Багдад. 130 български туристи са евакуирани от Йордания. 20 българи са евакуирани от Ирак. "Към момента няма български граждани за евакуация от Ирак", увери Андрей Гюров.


  • 1 Чудесно

    8 2 Отговор
    И аз местя.

    10:24 06.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    28 3 Отговор
    Защо държавата дава луди пари да евакуира туристи? Намирисва на дебели комисиони от авиокомпаниите.

    10:24 06.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    26 5 Отговор
    Какво да чакаш от сектанти педофили и кадри на сoрocкитe НПОта.

    10:26 06.03.2026

  • 4 Пич

    37 2 Отговор
    Оня старчок, срам за военните, излъга нагло цяла България !!! Тези малоумнци от ПП и ГЕРБ, които никой не е избирал, а бяха унизително назначени не дори и от посланик, а от някакво говедарско шерше дафер, ще ни вкарат във война само заради наколенки пред господарите си !!! Какво НАТО бе, идиоти !!! НАТО не воюва с Иран!!!

    10:26 06.03.2026

  • 5 Ззз

    31 1 Отговор
    Тукашните жалки евростлантически мижитypки, от страх да не загубят покровителството на господарите си, са готови и майките си да продадат, камо ли да не помогнат за убийства на деца в чужда страна.

    10:27 06.03.2026

  • 8 Въпрос

    21 3 Отговор
    Гюро антибългариноо кога ще ударят Бг на Великден ли??????Пр ок лет да си вовеки

    10:28 06.03.2026

  • 9 Пробвай да го обясниш на иранците

    24 0 Отговор
    Ако разберат и две думи от казаното.

    10:28 06.03.2026

  • 12 ФАКТ

    11 1 Отговор
    Свобода за Палестина и Божи гроб

    10:30 06.03.2026

  • 13 Къде ще местиш

    17 1 Отговор
    На теглич до някое провинциално летище ли ?

    10:30 06.03.2026

  • 14 Хан Крум

    11 1 Отговор
    Който нож вади от нож умира

    Коментиран от #19

    10:31 06.03.2026

  • 15 и пак

    15 1 Отговор
    ламата Гяуpо моe да ми ядe .ypo!

    10:32 06.03.2026

  • 16 Хмм

    10 1 Отговор
    докарване от борисов и пеевски, заради магнитски, фактът че не пропускаха денв Народното събрание показва, че не са добре с парите, щом са опрели до депутатските си заплати, сега и правителството не е тяхно

    10:32 06.03.2026

  • 17 Въпрос

    13 0 Отговор
    Гюро на кой бог слугуваш направи така,че на църква не смеем да идем трижди проклети да сте

    10:33 06.03.2026

  • 18 Некой си

    14 0 Отговор
    Къде точно да ги мести?
    Нали двамата със запрянов (малка буква) твърдяха, че летище София е единствената възможност за паркиране на тез бъчви с керосин.

    10:35 06.03.2026

  • 19 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хан Крум":

    Учудващо е че има "минус".

    10:35 06.03.2026

  • 20 Лама Гюро обърка религиите

    10 0 Отговор
    Объркал се е лама Гюро. Те мантрите фащат декиш при ламите, ама не и при сунитите. Защото тези мантри, че територията не е страна в конфликта, а само предоставя логистиката, надали ще минат при персите. Запрянката да мести самальотите на магистрала Тракия, белким иранците и извършат един капитален ремонт, че и там си требе ремонт

    10:36 06.03.2026

  • 21 Перо

    10 0 Отговор
    Поради отказа на някои страни да приемат американски военни самолети за операциите в Иран се налага зареждане във въздуха! Това са самолети цистерни, на летище В. Левски и сме тилова част от операцията! За какво са цистерните, когато на наша територия един изтребител не може да направи завой!

    10:37 06.03.2026

  • 23 нннн

    5 0 Отговор
    Гюроя мести. От единия крачол - в другия.

    10:38 06.03.2026

  • 24 Безумци

    10 0 Отговор
    А къде ще ги мести ??? Ямбол, Сливен и Пловдив са под заплаха отдавна заради щатските бази и сега рискът ще се увеличи още повече.

    10:39 06.03.2026

  • 25 Безумци

    13 0 Отговор
    А къде ще ги мести ??? Ямбол, Сливен и Пловдив са под заплаха отдавна заради щатските бази и сега рискът ще се увеличи още повече.

    10:42 06.03.2026

  • 26 Георги

    12 0 Отговор
    Къде ще ги мести? Нов палатков лагер ли ще прави за алчни те американци? Където и да ги иска да ги "измести" - мишената е София!

    10:42 06.03.2026

  • 27 Тоя мръсник

    12 0 Отговор
    Да вземе той да се премести в израел

    10:43 06.03.2026

  • 28 Не са само Възраждане но те са първи

    10 0 Отговор
    Довечера ще има нов протест по същата тема и на същото място.

    10:43 06.03.2026

  • 29 Лена

    5 1 Отговор
    Този, толкова празноглав, колкото Гюро Михайлов
    на верен пост, може ли да премести СОФИЯ?

    10:44 06.03.2026

  • 31 Петроханска лама

    8 0 Отговор
    Цигaнска работа, не сме очаквали друго от този.
    Цигaнинът си е циганин, независимо дали се намира в мaхалата или не.
    /всякаква прилика с реални лица е чисто съвпадение/

    Коментиран от #41

    10:45 06.03.2026

  • 33 Въпрос

    8 0 Отговор
    Гюро на кой бог слугуваш направи така,че на църква не смеем да идем трижди проклети да сте

    Коментиран от #39, #42

    10:47 06.03.2026

  • 34 И аз

    1 0 Отговор
    И аз си го местя от едната в другата.

    10:50 06.03.2026

  • 35 Трън в гащите

    7 0 Отговор
    Гюра, памперса и тамплиер("ката") са за НЕЗАБАВЕН СЪД за Държавна измяна!

    10:50 06.03.2026

  • 36 Надв

    8 0 Отговор
    Ще измием лицето и ръцете пред Иран, като го
    изпратим грижливо балсамиран, опакован проверен и зареден до шия , военния водач на
    България - министър Запрянов!
    Бумеранга се връща грижливо към нас!

    10:50 06.03.2026

  • 37 ФАКТ

    6 0 Отговор
    Евреите направиха така ,че не можем на боги гроб да идем дето хиляди години дедите ни са ходилипбез страх от никой бог да ги накаже затова

    10:52 06.03.2026

  • 38 Петрохански

    4 0 Отговор
    П лъх

    10:52 06.03.2026

  • 39 Ами сега ?!?

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Въпрос":

    Всички са мас0.ни крип.то3в.реи талмудис7и ка666алис.ти

    10:52 06.03.2026

  • 41 Обаче

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Петроханска лама":

    е от малките шапчици. Те често пъти изглеждат като ци...., пример - Н.Мих...ва.

    10:54 06.03.2026

  • 42 наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Въпрос":

    Този въпрос го задай на Лама Туту! Тои и в църкви и в джамии влиза.

    10:54 06.03.2026

  • 43 Чиба куче ромско помашко !

    2 0 Отговор
    да се гонят веднага американските самолети ! Терористи и нацисти в българия не са ни нужни ! И Атлантици естествено по подразбиране !

    10:56 06.03.2026

  • 44 Верка

    0 0 Отговор
    Дреме им на родните ни празноглавци, че стадото от София блее в правилната посока, вече!
    Един нов Петрохан и ново блеене в желаната
    посока! Празноглавците май сме ние!

    10:57 06.03.2026

  • 45 Измести гюровци

    1 0 Отговор
    Новопрезидентшата защо не го измести от МС и не сложи ново правителство? Къде пише, че не може.

    10:57 06.03.2026

  • 46 Гадост и зараза

    0 0 Отговор
    Слагаш жи.g0.ве по върха и жънеш бомби...

    10:58 06.03.2026

  • 47 1488

    1 0 Отговор
    оня р у с к и б 0 к л у к радев омая бг стадото с лицеви опори и празни лозунги като "крим е р у с к и, kьф да е" и "промяната" и успя да го приспи да гласува за него

    10:58 06.03.2026

