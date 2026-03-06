Премиерът Гюров няма да гони американските самолети, иска да ги мести

"Решението на министъра на отбраната Атанас Запрянов за американските военни самолети е взето по нота от съюзниците и няма отношение по работата на служебното правителство". Това заяви служебният премиер Андрей Гюров по време на блиц контрола в Народното събрание, цитиран от news.bg.

Той обясни, че още на 18 февруари самолетите са били разположени на летище "Васил Левски" - един ден преди встъпване на служебното правителство.

За Гюров е важно да се осигури спокойствието на гражданите, като служебния кабинет изпълнява задълженията си към НАТО. "България не е страна в конфликта с Иран и не участва в действията на Израел и САЩ спрямо Иран. Това, което мога да потвърдя е, че на територията на нашата страна не се предприемат действия, свързани с тези акции на САЩ и Израел. Няма никаква промяна относно заявената нота за присъствие на наши съюзници на нашата територия и това не предполага взимане на решение в НС за изгонване на американските военни самолети", подчерта служебният премиер.

Той потвърди, че е изискал информация от министъра на отбраната да направи анализ дали тези самолети могат да бъдат премести от гражданското летище, като им бъде осигурена необходимата логистична подкрепа.

Гюров се заяде с "Възраждане", че се опитват да създават паника сред гражданите с цел политическа пропаганда. "Служебното правителство няма да го допусне това. Нашата цел е да осигурим спокойствие и да предоставяме факти, които да не се ползват за внушения", добави премиерът.

Той отговори на въпрос и на парламентарната група на ДПС-Ново начало за бедстващите български граждани в Близкия изток.

Той обясни, че за ОАЕ въздушното пространство вече е отворено и оттам могат да се извършват граждански полети. Дал е задача всички туроператори да организират извеждането на своите клиенти по най-бързия и възможен начин.

Български граждани са евакуирани от Абу Даби, Дубай, Оман, Саудитска Арабия и Катар, както и от Израел, Кувейт, Багдад. 130 български туристи са евакуирани от Йордания. 20 българи са евакуирани от Ирак. "Към момента няма български граждани за евакуация от Ирак", увери Андрей Гюров.