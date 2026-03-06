Новини
България »
Новите зелени пространства в София ще се равняват на 14 футболни игрища

Новите зелени пространства в София ще се равняват на 14 футболни игрища

6 Март, 2026 10:22 437 3

  • зелени пространства-
  • софия-
  • замърсяване

Успоредно с това се отключват стратегически проекти като парк "Кукуряк" (89 дка) в "Овча купел" и градинката "Яна Язова" в кв. "Витоша", която е първата изцяло отчуждена с цел озеленяване площ

Новите зелени пространства в София ще се равняват на 14 футболни игрища - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След края на сезона за нискоемисионната зона (НЕЗ) в София (тя не функционира от 1 март) новият зам.-кмет по екология инж. Николай Неделков отчете по-чист въздух и 42% по-малко нарушения от шофьори в НЕЗ.

Освен към автомобилния трафик, мерките на Общината са насочени и към ограничаване на отоплението на твърдо гориво.

"Досега са подменени над 20 000 стари печки, спестявайки на града 219 тона вредни емисии годишно", съобщи Неделков. Продължението предвижда подпомагане още 10 000 домакинства. Интересът е голям, вече има над 5 хиляди заявления.

За първи път се предвиждат и 220 фотоволтаични системи за енергийнослаби домакинства.

Борбата с вторичното разпрашаване става чрез облагородяване на "калните точки". През 2025 г. са реализирани 27 обекта в 19 столични района, с площ над 10 000 кв. м, допълни зам.-кметът. В момента се довършват още 4 обекта в районите "Витоша" и "Искър".

Усилено се изпълнява и програма за озеленяване на междублокови и други пространства в столицата. Крайната цел е София да разполага с нови зелени пространства, равняващи се на 14 футболни игрища.

Успоредно с това се отключват стратегически проекти като парк "Кукуряк" (89 дка) в "Овча купел" и градинката "Яна Язова" в кв. "Витоша", която е първата изцяло отчуждена с цел озеленяване площ.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    Докато Баце строеше стадиони, верно на многократно завишени цени, тия екоталибани от ПП искат да минат тънко с едни фиданки да се накачулят на комисионните.

    10:30 06.03.2026

  • 2 Перо

    1 1 Отговор
    Компетентността на кмета и общинските управници се вижда по състоянието на гробищните паркове и боклука!

    10:40 06.03.2026

  • 3 Oня с коня

    0 0 Отговор
    Какви са тия Футболни игрища и защо не обърнат тази допотопна мярка като Левгата например в ГОЛФ-Игрища?

    10:56 06.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове