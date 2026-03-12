Новини
Лудогорец пусна промоционални билети за деня на мача с ЦСКА

12 Март, 2026 18:55 266 1

Феновете ще имат възможност да се насладят на два важни мача в рамките на един ден

Феновете на Лудогорец ще имат възможност да се насладят на два важни мача в рамките на един ден, при това само с един билет. Всички, които закупят пропуск за двубоя от XXVI кръг на efbet Лига между Лудогорец и ЦСКА, ще могат да посетят и срещата на женския тим на клуба по-рано същия ден.

Дербито от първенството между Лудогорец и ЦСКА е в събота от 17:45 ч. на "Хювефарма Арена". Футболният ден обаче започва по-рано. От 14:30 ч. на Академия Лудогорец женският отбор на Лудогорец приема Локомотив (Стара Загора) в среща от първенството. Достъпът до мача на женския отбор ще бъде свободен за всички фенове, които притежават билет за срещата между Лудогорец и ЦСКА. Така привържениците на „орлите“ ще могат да подкрепят последователно и двата отбора на клуба в рамките на една футболна събота.

ПФК Лудогорец напомня, че билети се продават на клубната база от 10,00 ч. до 18,00 ч. В деня на мача (събота) билети ще се продават и на касата на улица „Васил Левски“ от 11.00 ч. до началото на срещата.

Феновете на гостуващия отбор могат да закупят билети онлайн на https://tickets.ludogorets.com, както и в деня на мача на билетната каса на Сектор "Г", която ще бъде отворена 4 часа преди началото на двубоя - в 13:45 ч.

Билети за фенове на гостуващия отбор няма да се продават на базата „Гнездо на орли“.


