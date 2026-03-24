Театър София със специален подарък за деня на театъра: Билети на -50%

Театър София със специален подарък за деня на театъра: Билети на -50%

24 Март, 2026 12:01 460 1

  • театър-
  • театър софия-
  • световен ден на театъра-
  • ден на театъра-
  • промоция-
  • половин цена

От театъра традиционно отбелязват Световния ден на театъра със специална промоция

Театър София със специален подарък за деня на театъра: Билети на -50% - 1
Снимка: Театър София
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

По повод Световния ден на театъра на 27 март Театър София обяви традиционната си инициатива за насърчаване на достъпа до сценичните изкуства, като дава възможност на публиката да закупи билети на половин цена.

От институцията подчертават, че подобен жест се е утвърдил като практика през последните години. „За Театър София се превърна в традиция да прави театралното изкуство по-достъпно в деня, в който целият свят празнува театралната магия“, казват от театъра. И тази година, допълват от там, инициативата цели да „зарадва софийската публика“.

В рамките на три дни – 27, 28 и 29 март – зрителите ще могат да закупят билети за представления от програмата на театъра за март, април и май с 50% отстъпка. Кампанията обхваща както текущия репертоар, така и част от предстоящите заглавия в пролетния сезон.

Продажбата се осъществява както на място, на билетната каса на Театър София на ул. „Г. С. Раковски“ 129, така и онлайн чрез официалния сайт на театъра. За електронните покупки е необходимо въвеждане на промокод „ТЕАТЪР“, който, както уточняват от екипа, трябва да бъде изписан с главни букви след регистрация в платформата.

От театъра посочват, че промоционалният код ще бъде активен в строго определен времеви диапазон – „от 00:01 на 27 март до 23:59 часа на 29 март“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Джон Малкович няма ли да гостува пак скоро време?

    12:03 24.03.2026