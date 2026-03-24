Театър София със специален подарък за деня на театъра: Билети на -50%

По повод Световния ден на театъра на 27 март Театър София обяви традиционната си инициатива за насърчаване на достъпа до сценичните изкуства, като дава възможност на публиката да закупи билети на половин цена.

От институцията подчертават, че подобен жест се е утвърдил като практика през последните години. „За Театър София се превърна в традиция да прави театралното изкуство по-достъпно в деня, в който целият свят празнува театралната магия“, казват от театъра. И тази година, допълват от там, инициативата цели да „зарадва софийската публика“.

В рамките на три дни – 27, 28 и 29 март – зрителите ще могат да закупят билети за представления от програмата на театъра за март, април и май с 50% отстъпка. Кампанията обхваща както текущия репертоар, така и част от предстоящите заглавия в пролетния сезон.

Продажбата се осъществява както на място, на билетната каса на Театър София на ул. „Г. С. Раковски“ 129, така и онлайн чрез официалния сайт на театъра. За електронните покупки е необходимо въвеждане на промокод „ТЕАТЪР“, който, както уточняват от екипа, трябва да бъде изписан с главни букви след регистрация в платформата.

От театъра посочват, че промоционалният код ще бъде активен в строго определен времеви диапазон – „от 00:01 на 27 март до 23:59 часа на 29 март“.