Таря Турунен ще си партнира с оркестъра на пловдивската опера в Античния театър през септември

Таря Турунен представя The World of Dreams с оркестъра на пловдивската опера. Тя ще изпълни с гласа си Античния театър в града по тепетата на 18 септември, информират от организационния екип на Eventim.

По думите им това е специална концертна концепция на финландската метъл дива, в която неин основен сценичен партньор е френският пианист Никола Хорват, с програма, съставена само от класики. Композициите в сетлиста ѝ ще са с нов аранжимент, адаптирани за оркестър и пиано.

Турунен ще изпълни песни от соловата си кариера, класически песни на бившата ѝ титулярна група Nightwish, както и нейни адаптации на композиции на Rammstein, Linkin Park, Within Temptation, Metallica, Slipknot, Jorn, редом с произведения на класически композитори.

„Освен безспорните ѝ високи певчески възможности, това шоу ще покаже и нейната по-нежна и емоционална натура. Ще я видим в такава близост до публиката, в каквато досега тя не се е представяла пред българските си фенове. „Ледената кралица на Севера“, както я наричат, ще бъде на една ръка разстояние от публиката в цялата си величественост“, пишат още организаторите.