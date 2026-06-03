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Таря Турунен ще си партнира с оркестъра на пловдивската опера в Античния театър през септември

Таря Турунен ще си партнира с оркестъра на пловдивската опера в Античния театър през септември

3 Юни, 2026 15:58 431 1

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Гласовитата певица ще покаже своята по-нежна и емоционална природа в "The World of Dreams"

Таря Турунен ще си партнира с оркестъра на пловдивската опера в Античния театър през септември - 1
Снимка: Eventim
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Таря Турунен представя The World of Dreams с оркестъра на пловдивската опера. Тя ще изпълни с гласа си Античния театър в града по тепетата на 18 септември, информират от организационния екип на Eventim.

По думите им това е специална концертна концепция на финландската метъл дива, в която неин основен сценичен партньор е френският пианист Никола Хорват, с програма, съставена само от класики. Композициите в сетлиста ѝ ще са с нов аранжимент, адаптирани за оркестър и пиано.

Таря Турунен ще си партнира с оркестъра на пловдивската опера в Античния театър през септември

Турунен ще изпълни песни от соловата си кариера, класически песни на бившата ѝ титулярна група Nightwish, както и нейни адаптации на композиции на Rammstein, Linkin Park, Within Temptation, Metallica, Slipknot, Jorn, редом с произведения на класически композитори.

„Освен безспорните ѝ високи певчески възможности, това шоу ще покаже и нейната по-нежна и емоционална натура. Ще я видим в такава близост до публиката, в каквато досега тя не се е представяла пред българските си фенове. „Ледената кралица на Севера“, както я наричат, ще бъде на една ръка разстояние от публиката в цялата си величественост“, пишат още организаторите.


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  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Това шоу си заслужава всяка евро стотинка.

    16:54 03.06.2026