Световноизвестният италиански квартет „Кремона“ с първо гостуване в България за откриването на фестивал Allegra

Един от най-престижните и разпознаваеми камерни състави в Европа – италианският Квартет „Кремона“ (Quartetto di Cremona), ще изнесе първия си концерт в България. Събитието ще се състои на 10 юли в тържествената зала на Военния клуб в София и с него официално ще бъде открито лятното издание на Международния музикален фестивал Allegra.

За своя български дебют музикантите са подготвили специална селекция от обичани шедьоври, която включва камерна музика от Джакомо Пучини, Джузепе Верди и Франц Шуберт. Програмата е замислена като изящен мост между италианската емоционалност и австро-германската класическа традиция.

Освен с мащабната си концертна дейност, Квартет „Кремона“ е известен и с уникалните инструменти, на които свири. Музикантите са официални посланици на международния проект „Приятели на Страдивари“, което им осигурява изключителното право да свирят на безценни исторически инструменти, изработени от легендарните майстори на лютиерската школа в Кремона.

Квартетът пристига у нас с над 20-годишна история на международната сцена, изпълнена с признания от критиката и публиката. Музикантите са редовни гости на някои от най-значимите концертни подиуми в света, сред които Елбфилхармони в Хамбург, Концертгебау в Амстердам, Уигмор Хол в Лондон и „Карнеги Хол“ в Ню Йорк.

През 2019 година съставът бе удостоен с престижната международна награда „Франко Буитони“ за изключителен принос и постоянно развитие на камерната музика по света. В дискографията на квартета се отличава и един забележителен и рядко срещан подвиг в класическата музика – пълният запис на всички струнни квартети на Лудвиг ван Бетовен, проект, който се реализира само от най-елитните състави в света поради огромната си техническа и художествена сложност.

Откриващият концерт на фестивал Allegra във Военния клуб ще предложи на софийската публика интимна среща с музикално съвършенство от най-висок ранг. Местата за събитието са ограничени, а билети все още могат да бъдат закупени в търговската мрежа.

Информация за солистите и програмата на предстоящите летни концерти Allegra 10-17 юли в Централен военен клуб, може да намерите на https://allegrafestival.com/bg/concerts/2026-summer/