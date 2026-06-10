"Продължаваме промяната" и ГЕРБ с остри коментари за спирането на военната помощ за Украйна

Изпращам парламентарен въпрос към премиера Румен Радев, за да изясни каква точно е позицията на българското правителство по въпроса. Това написа председателят на парламентарната група (ПГ) на „Продължаваме промяната“ Николай Денков в профила си във Фейсбук, след като министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че правителството не предвижда предоставянето на повече оръжие на украинската армия.

Според Стоянов е време да се седне на масата на преговори и да се търси справедлив мир.



„И трябва ли, ако България бъде нападната от агресор, да се предадем веднага, за да има „справедлив и устойчив мир“, пише още Денков.



По думите му преди два дни външният министър Велислава Петрова е призовала за ефективна военна подкрепа за Украйна, съчетана с икономически санкции срещу Русия и дипломация. Това стана в интервю за френска медия, което беше широко цитирано и у нас, добави той.



Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви пред български журналисти, че България спира въоръжението за Украйна. Новината веднага е цитирана от международни медии, пише още Денков.



Ако това е някаква стратегия да се угоди на всички, не работи. Ако министрите в правителство не си говорят, е още по-зле, коментира той.

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Решението за военна помощ за Украйна не е решение за Украйна. То е решение за мястото на България в Европа през следващите двадесет години, заявяват от партия ГЕРБ в позиция, публикувана на официалната им фейсбук страница.



Изявлението на министъра на отбраната, че България няма да предоставя повече военна помощ на Украйна, поставя въпроси, които далеч надхвърлят темата за конкретна доставка или конкретен пакет помощ. Става дума за начина, по който функционира българската парламентарна република, за предвидимостта на българската външна политика, за доверието към България като съюзник и за защитата на българския национален интерес, пишат от ГЕРБ.



От партията посочват, че през последните години Народното събрание нееднократно е вземало решения за оказване на военна и военно-техническа помощ на Украйна. Тези решения са част от официалната политика на българската държава. Те са приети от върховния представителен орган на българските граждани и са задължителни за всички държавни институции, добавят от ГЕРБ.



Конституцията е ясна. Законите и решенията на Народното събрание са задължителни за всички държавни органи. Министър не може с публично изявление да променя или обезсилва решение на парламента. Ако има политическо намерение тази политика да бъде променена, редът е ясен – предложение в Народното събрание, открит дебат и поемане на политическа отговорност, отбелязват от ГЕРБ. От партията подчертават, че България е парламентарна република. Стратегическият курс на държавата не може да се променя чрез едностранни изявления. Подкрепата за Украйна никога не е била въпрос на емоции или външен натиск. Тя е част от разбирането, че сигурността на Европа и сигурността на България са пряко свързани, пишат от партията.



За държава като България международното право не е абстрактен принцип. То е гаранция, че границите не могат да бъдат променяни със сила и че сигурността не зависи единствено от мощта на по-силния. Историята показва, че устойчивият мир не се постига чрез отслабване на нападнатата страна, а чрез създаване на условия агресията да не носи политическа награда. Затова всяко предложение за промяна на досегашната политика следва да бъде подложено на сериозен обществен, политически и стратегически дебат, смятат от ГЕРБ.



В позицията си от ГЕРБ пишат, че днес Европа навлиза в нов етап от развитието на своята сигурност. Вземат се решения за общи отбранителни способности, съвместни инвестиции, индустриални проекти, киберсигурност и модернизация на въоръжените сили. Стотици милиарди евро ще бъдат насочени към отбранителната индустрия, високите технологии и производствата, свързани със сигурността. Това не е само въпрос на отбрана. Това е въпрос на икономика, индустрия, работни места, технологии и политическо влияние, допълват те.



България разполага с отбранителна индустрия с традиции и потенциал. През следващите години европейските държави ще инвестират безпрецедентни средства в производство на боеприпаси, системи за противовъздушна отбрана, безпилотни технологии, киберсигурност и модернизация на военната инфраструктура. Българските предприятия имат реална възможност да бъдат част от тези вериги за производство и доставки. Това означава нови инвестиции, модернизация на предприятията, висококвалифицирани работни места и по-висока конкурентоспособност на българската индустрия, казват от ГЕРБ.



България има интерес да бъде участник в тези процеси, а не наблюдател. Историята показва, че държавите, които участват във формирането на новите икономически и технологични реалности, печелят влияние, инвестиции и развитие. Останалите плащат цената на решения, взети от други, заявяват от партията.



ГЕРБ последователно е отстоявала позицията, че всяка помощ за Украйна трябва да бъде съобразена с реалните потребности на Българската армия и да не отслабва отбранителните способности на страната. Но подкрепата за Украйна и модернизацията на българските въоръжени сили не са противоположни цели. Те могат и трябва да вървят заедно. Националният интерес на България минава през силна българска армия, надеждно членство в НАТО и Европейския съюз, стабилен черноморски регион, участие в европейските отбранителни инвестиции и защита на принципа, че границите в Европа не могат да бъдат променяни със сила, отбелязват още от партията.