Времето днес, прогноза за сряда, 10 юни: Слънчево и топло. Изолирани следобедни превалявания и гръмотевици

Очаква се слънчево време в по-голямата част от страната, със следобедни превалявания и гръмотевици – главно в планинските и североизточните райони.

Максималните температури още ще се повишат и ще бъдат – между 30° и 35°, в София – около 30°, в крайните североизточни райони и по Черноморието – между 23° и 29°. Вятърът ще е слаб, до умерен – от изток, на морския бряг – от изток-югоизток.

В сутрешните часове и по Черноморието, ще има намалена видимост, но през деня ще бъде слънчево. Температурата на морската вода е 22° - 23°.

И в планините преди обяд ще преобладава слънчево време. В следобедните часове, главно в Рило-Родопската област и западните, и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. По най-високите планински части ще духа – слаб и умерен, северозападен вятър.

В четвъртък ще бъде слънчево, но около и след обяд, на много места ще има валежи и гръмотевици, повишава се и вероятността за градушки.

В петък вятърът ще се усили, а температурите ще се понижат съществено. Очакват се значителни валежи и мощни гръмотевични бури.

През нощта срещу събота интензивните валежи ще са вече главно в Източна България.

През почивните дни температурите слабо ще се повишат, но ще остане хладно за сезона. Ще преобладава слънчево време, но в неделя ще има райони със следобедни валежи и гръмотевици.