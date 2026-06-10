Времето днес, прогноза за сряда, 10 юни: Слънчево и топло. Изолирани следобедни превалявания и гръмотевици

Очаква се слънчево време в по-голямата част от страната, със следобедни превалявания и гръмотевици – главно в планинските и североизточните райони.
Максималните температури още ще се повишат и ще бъдат – между 30° и 35°, в София – около 30°, в крайните североизточни райони и по Черноморието – между 23° и 29°. Вятърът ще е слаб, до умерен – от изток, на морския бряг – от изток-югоизток.
В сутрешните часове и по Черноморието, ще има намалена видимост, но през деня ще бъде слънчево. Температурата на морската вода е 22° - 23°.
И в планините преди обяд ще преобладава слънчево време. В следобедните часове, главно в Рило-Родопската област и западните, и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. По най-високите планински части ще духа – слаб и умерен, северозападен вятър.
В четвъртък ще бъде слънчево, но около и след обяд, на много места ще има валежи и гръмотевици, повишава се и вероятността за градушки.
В петък вятърът ще се усили, а температурите ще се понижат съществено. Очакват се значителни валежи и мощни гръмотевични бури.
През нощта срещу събота интензивните валежи ще са вече главно в Източна България.
През почивните дни температурите слабо ще се повишат, но ще остане хладно за сезона. Ще преобладава слънчево време, но в неделя ще има райони със следобедни валежи и гръмотевици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🍒🍒🍒
03:03 10.06.2026
2 ХУЯдаЯДЕТЕсъс сирнето ПО НЕГО
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
Коментиран от #3
03:55 10.06.2026
3 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "ХУЯдаЯДЕТЕсъс сирнето ПО НЕГО":много си точен приятел
нека да го ядат
Коментиран от #4
03:56 10.06.2026
4 ЖЪЛТОПАВЕТЕН гьон
До коментар #3 от "град КОЗЛОДУЙ":много се извинявам приятел ама галя от козяк спря парите, какво друго да ядем според теб?
03:57 10.06.2026