Новият филм на Стефан Командарев получи 8 минути овации на фестивала във Венеция (СНИМКИ+ВИДЕО)

3 Септември, 2025 13:31 583 3

Премиерата на филма в България ще бъде на 13 ноември

Новият филм на Стефан Командарев получи 8 минути овации на фестивала във Венеция (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: 8 pm
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Най-новият филм на Стефан Командарев „Made in EU“ беше представен на филмовия фестивал във Венеция. Режисьорът съобщи, че филмът му се е радвал на огромен успех и интерес. На 13 ноември „Made in EU“ ще открие "Киномания", което ще бъде и неговата премиера у нас.

„8 минути ръкопляскания! Страхотна премиера на „Мade in EU“ във Венеция“, написа гордо в социалните мрежи режисьорът Стефан Командарев.

Освен снимки от събитието той сподели кадри и от пътуването си в компанията на Гергана Плетньова, Герасим Георгиев – Геро, сценариста Симеон Венциславов, продуцентката Катя Тричкова и други. Самата Плетньова, която играе главната роля в лентата, посрещна рождения си ден в Италия, а за участието си в проекта сподели: „Откакто съм в професията, мечтая да работя със Стефан Командарев – не само заради таланта му, но и заради факта, че филмите му имат мисия, имат позиция, насочват вниманието ни към реални проблеми в обществото, в което живеем. Работата с него и екипа му оставя послевкус на смисъл“, пише Телеграф.

Историята в „Made in EU“ се развива в малък български град през 2020 г. Пандемията от COVID-19 тепърва започва и хората се отнасят враждебно към всеки, който показва и минимални симптоми. Главната героиня Ива работи в шивашка фабрика, в която настроенията са изключително изострени, но здравето не е приоритет. След като се оплаква на познатите си от главоболие и кашлица, тя бива неглижирана, но скоро цялото село се обръща срещу нея, след като местните медии съобщават, че тя е първата заразена с COVID-19.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 НСИ

    3 0 Отговор
    дори 7.55" да е, а не точно 8 минути - пак е добре

    13:40 03.09.2025

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Тъпотия

    13:58 03.09.2025