Започна карнавалът във Венеция ВИДЕО

Започна карнавалът във Венеция ВИДЕО

2 Февруари, 2026 05:25, обновена 2 Февруари, 2026 04:28 527 1

  • карнавал-
  • венеция

Хиляди хора се стекоха по двата бряга на Големия канал

Започна карнавалът във Венеция ВИДЕО - 1
Снимка: X
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хиляди хора се стекоха по двата бряга на Големия венециански канал за традиционното шествие с лодки в първата неделя на Венецианския карнавал, предаде NOVA.

Карнавалното шествие с лодки, управлявани от дегизирани лодкари, потегли от Пунта дела Догана – зоната, в която Канале Гранде се слива с канала „Джудека“ - и приключи при моста „Риалто“.

Начело на шествието по традиция имаше лодка с огромен плъх, който напомня за чумните епидемии в града, но и за устойчивостта на Венеция и на венецианците. Когато шествието достигна моста „Риалто“ по традиция огромният плъх от папие маше се разцепи на две от него полетяха цветeн прах и цветни ленти.

Карнавалът във Венеция се откри още снощи с бал на площад „Сан Марко“, вдъхновен от сериала „Бриджъртън“.

Венецианският карнавал продължава до 17 февруари и протича в духа на олимпизма заради Зимните олимпийски игри, които ще бъдат открити след броени дни в Милано и Кортина д’Ампецо.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Тия

    0 0 Отговор
    са видяли от Пернишката "СУРАВА" !

    04:31 02.02.2026