Започна карнавалът във Венеция ВИДЕО

Хиляди хора се стекоха по двата бряга на Големия венециански канал за традиционното шествие с лодки в първата неделя на Венецианския карнавал, предаде NOVA.

Карнавалното шествие с лодки, управлявани от дегизирани лодкари, потегли от Пунта дела Догана – зоната, в която Канале Гранде се слива с канала „Джудека“ - и приключи при моста „Риалто“.

Начело на шествието по традиция имаше лодка с огромен плъх, който напомня за чумните епидемии в града, но и за устойчивостта на Венеция и на венецианците. Когато шествието достигна моста „Риалто“ по традиция огромният плъх от папие маше се разцепи на две от него полетяха цветeн прах и цветни ленти.

All eyes on Venice! 🎭✨



The most picturesque Carnival in the world has just begun



And it will be a spectacular display of masks and vibrant colors



Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/BoF0mqFPjB — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) February 1, 2026

Карнавалът във Венеция се откри още снощи с бал на площад „Сан Марко“, вдъхновен от сериала „Бриджъртън“.

Венецианският карнавал продължава до 17 февруари и протича в духа на олимпизма заради Зимните олимпийски игри, които ще бъдат открити след броени дни в Милано и Кортина д’Ампецо.