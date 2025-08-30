6-минутни овации и сълзи в очите за Джулия Робъртс на премиерата ѝ на филмовия фестивал във Венеция

Джулия Робъртс се разчувства при премиерата на новия си филм „After the Hunt“ на режисьора Лука Гуаданино, представен в петък вечер на филмовия фестивал във Венеция. Продукцията на Amazon MGM Studios беше посрещната с шестминутни аплодисменти на крака в Sala Grande, а Робъртс, видимо трогната, изтри сълзите от очите си, изпрати въздушни целувки към публиката и прегърна режисьора и своите партньори Айо Едебири и Андрю Гарфийлд.

Гуаданино и Робъртс отделиха време за автографи на червения килим, където зрителите ги посрещнаха с възгласи „Джулия!“ и „Лука!“. Гарфийлд също привлече вниманието на феновете, снимайки се с присъстващите в елегантен син костюм.

В „After the Hunt“ Джулия Робъртс изпълнява ролята на Алма Олсон – уважаван преподавател в елитен университет, принудена да се изправи пред собственото си минало, след като колега (Андрю Гарфийлд) е обвинен от нейно протеже (Айо Едебири) в нарушение на етичните граници със студент. Филмът, получил рейтинг R, предизвика дебати още на пресконференцията по повод темите за движението #MeToo и cancel културата. Робъртс защити проекта, заявявайки, че „целта не е да се създава провокация, а да се покажат хората в техния момент. Важно е обществото да възстанови изкуството на разговора“.

В поддържащи роли се включват Майкъл Стулбарг и Клои Севини, а сценарият е дело на Нора Гарет, за която това е дебют в игралното кино. Продуценти са Гуаданино, Брайън Грейзър, Джеб Броуди и Алан Манделбаум, а сред изпълнителните продуценти са Гарет, Карън Лъндър, Джъстин Уилкс и Алис Доусън.

Лука Гуаданино има дългогодишна история с фестивала във Венеция – само през миналата година той представи там „Queer“ с Даниел Крейг и Дрю Старки, а през годините е показвал и филми като „The Protagonists“ (1999), „I Am Love“ (2009), „A Bigger Splash“ (2015), „Suspiria“ (2018) и „Bones and All“ (2022), за който получи Сребърен лъв за най-добра режисура.

„After the Hunt“ излиза по кината в САЩ на 10 октомври, а от 17 октомври ще бъде достъпен в по-широка дистрибуция.