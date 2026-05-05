БНТ 1 ще излъчи „Крадецът на праскови“ в нов реставриран формат на 6 май

5 Май, 2026 12:39 466 4

  • бнт 1-
  • следи по лентата-
  • бойко василев-
  • крадецът на праскови-
  • невена коканова

Непосредствено преди това, документалният филм на Бойко Василев „Следи по лентата“ ще разкаже за реставрацията на шедьовъра на Въло Радев

Кадър: БНТ
Венелина Маринова

На 6 май, сряда, от 14:30 ч. БНТ 1 ще излъчи за първи път новия реставриран формат на „Крадецът на праскови“, реализиран наскоро съвместно от филмотеките на Сърбия, България и Черна гора.

А преди началото на филмовата класика на Въло Радев, от 14:00 ч. по БНТ 1, документалният филм на Бойко Василев „Следи по лентата“ ще разкаже детайли именно около процеса по възстановяването на черно-бялата лента с Невена Коканова и Раде Маркович в главните роли.

В „Следи по лентата“ Бойко Василев използва откъси от неговото интервю с Раде Маркович, заснето в края на 2009 г., малко преди смъртта му. Специално е интервюиран и неговият син, режисьорът Горан Маркович, развълнуван от реставрацията на „Крадецът на праскови“. А семейството историци Оливера и Петар Драгишич правят връзката между филма на Въло Радев, българо-сръбските отношения и мотива за прасковата.

„Винаги съм смятал, че „Крадецът на праскови“ е уникално, неповторимо явление на Балканите“, твърди Бойко Василев. „То не просто приема Другия, а го разбира. И вдига българската култура на такава морална висота, че предизвиква изводи и днес“.

Автори на документалния филм „Следи по лентата“ са Бойко Василев и Албена Колчакова, режисьор е Лъчезар Аврамов, оператор – Михаил Врабчев, видеотехник – Пламен Първанов. Изп. продуцент е Мария Чернева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    2 0 Отговор
    Дано не осквернят и тази наша класика - този път филмова.До което се докоснат либерастите става само за боклука.

    12:48 05.05.2026

  • 2 щом е пипан от неолиберастите

    1 0 Отговор
    автоматично значи че е опасно и вредно да се гледа

    13:02 05.05.2026

  • 3 Гост

    2 0 Отговор
    Едно време, като бях в гимназията ни караха да четем книгата, а ние гледахме филма от Zamunda. net.

    13:04 05.05.2026

  • 4 Хмм

    2 0 Отговор
    какво ще му реставрират, филмът го има в нета, чиста картина, добро качество, ама нали трябва да се пръснат едни пари

    13:04 05.05.2026