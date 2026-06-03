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Преди 120 години се ражда ексцентричната Джозефин Бейкър - първата глобална тъмнокожа супервзеда

Преди 120 години се ражда ексцентричната Джозефин Бейкър - първата глобална тъмнокожа супервзеда

3 Юни, 2026 11:17 380 1

  • джозефин бейкър-
  • годишнина от рождението

Вижте любопитната история на звездата

Преди 120 години се ражда ексцентричната Джозефин Бейкър - първата глобална тъмнокожа супервзеда - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 3 юни 1906 г. се ражда Джозефин Бейкър - първата глобална тъмнокожа суперзвезда, френски шпионин и икона на джаз ерата, която напълно предефинира представите за изкуство и активизъм през XX век.

По време на участието си във Folies Bergère в Париж през 1927 г., тя шокира и пленява публиката, като танцува облечена единствено в пола от 16 изкуствени банана и перлено колие. Заради твърде провокативните си и еротични изпълнения, нейните шоу програми са официално забранени в редица консервативни градове като Виена, Прага, Будапеща и Мюнхен. Бейкър се превръща в толкова голяма сензация, че според слуховете получава над 1500 писмени предложения за женитба от обожатели, а известни мъже дори са водели дуели в нейна чест.

Животът ѝ е изпълнен с бурни романси. Освен че се омъжва четири пъти, тя е имала множество любовни афери с жени, сред които се откроява името на известната мексиканска художничка Фрида Кало. По време на Втората световна война тя използва статута си на знаменитост, за да шпионира нацистите за френското разузнаване и Съпротивата. Бейкър пренася свръхсекретна военна информация за движението на германските войски, записана с невидимо мастило върху нейните музикални партитури. Тя редовно пресича границите, укривайки снимки на нацистки военни обекти и секретни документи, закрепени с карфици в бельото си, разчитайки, че митничарите няма да се осмелят да претърсят голяма звезда.

Бейкър получава разрешително за пилот и служи като лейтенант в женските спомагателни корпуси на френските военновъздушни сили. За заслугите си е удостоена с Ордена на Почетния легион. Тя скандализира улиците на Париж, като се разхожда с домашния си любимец – гепард на име Чикита, който носи диамантена каишка и често се качва на сцената или в оркестрината по време на нейни концерти.

Като протест срещу расизма, Бейкър осиновява 12 деца от различни раси, националности и религии. Тя ги отглежда заедно в своя замък Château des Milandes като експеримент за мултикултурно съжителство. Въпреки световната си слава, в САЩ тя често се сблъсква с Jim Crow законите. Бейкър категорично отказва да пее в клубове със сегрегирана публика, принуждавайки собствениците да допускат чернокожи зрители. По време на историческия Марш до Вашингтон през 1963 г., тя е единствената официална жена оратор, застанала до Мартин Лутър Кинг Младши, облечена в своята френска военна униформа.

През 2021 г. президентът Еманюел Макрон взима историческо решение – останките (символично със земя от местата, където е живяла) на Джозефин Бейкър да бъдат положени в Пантеона в Париж. С това тя става първата чернокожа жена и едва шестата жена в историята, получила това най-високо държавно признание във Франция.


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