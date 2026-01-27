Митко Щерев за кандидатите ни за „Евровизия“: Молец показаха, че не могат да пеят, Керана изневери на стила си

15-те изпълнители от националната селекция за „Българската Евровизия“ не избраха подходящите песни, които да представят най-добрите им вокални качества.

Това коментира пред „Телеграф“ филмовият композитор на столетието Митко Щерев, който чинно си е водил бележки по време на живото излъчване на селекцията и сподели с медията коментарите си за всеки от участниците.

„Визуално шоуто е доста на ниво, но от гледна точка на музикалната стилистика ме притеснява валсът на Щраус, който бяха взели от оригиналния запис, и като го чуех и видех двамата водещи, очаквах да започне новогодишният концерт на филхармонията. Би трябвало да се направи един съвременен вариант на този валс, за да се впише по-добре“, отсече маестрото.

Той е категоричен, че липсата на музикални продуценти и професионални лейбъли показва как всеки от изпълнителите самостоятелно се прави на автор, продуцент и менажер.

„От гледна точка на менажерството всички се справят много зле. Основната идея на „Евровизия“ е един певец да покаже пълните си възможности на гласа си. Винаги е било така и винаги са печелили изпълнители и групи, които имат много големи качества за първа награда“, каза още той.

Ето какво каза Митко Щерев за всеки от участниците:

Керана с тази денс песен изневерява на стила на групата си и тя не ѝ дава възможност да покаже сериозни вокални качества. Това е песен, която всяка певеца може да я изпее.

Елизабет е интересна певица и ако се беше ориентирала да изпее френска балада – а тя ги пее перфектно, щеше да се представи много по-добре. Към това трябва да се стреми, защото с тази песен, която беше избрала, не можа да покаже нищо с нея.

С участието си на „Евровизия" „Молец" показаха, че не могат да пеят. Да, правят интересна музика, която се харесва на част от слушателите, но този конкурс е нещо съвсем друго.

Дара – и двете показаха една несигурност, когато пеят на живо. Дара беше избрала песен с много насечени фрази, а и самата конструкция не ѝ даде възможност да направи интересно изграждане, с което да покаже в пълен обем гласовите си възможности.

Диа - като експеримент има някаква интрига, но тази песен, който и да изпее, няма как да покаже вокалните си възможности. С две думи - грешна песен за фестивал като „Евровизия".

Песента на Михаела Маринова нямаше необходимата драматургия и не беше разгърната както трябва. За разлика от първия блус, с който изгря - там показа много голяма част от възможностите и най-важно от емоцията си.

Прея направи същата грешка - песента ѝ е схематична, не показва пълните ѝ вокални възможности. А това, че има много гледания в платформите - това няма връзка какво трябва да представи един изпълнител на такъв конкурс.

Баладата на Вениамин е в стил 80-те - има добра атмосфера, но не показва категоричност в изпълнението си. За мен беше доста вял.

За мен беше смущаващо Фики да изпълни една народна песен. Имаше интрига в модулацията, но тя не му даде възможност да покаже големи вокални възможности.

За „Евровизия" трябва песен, която в даден момент да накара публиката да настръхне. Трябва да излъчва много емоция, която да бъде предадена на публиката. Изпълнението на Михаела Филева беше прекалено премерено и липсваше емоция.

Песента на Мона е монотонна и схематична, независимо че може хората да я харесват в платформите. С тази песен не може да покаже някакви сериозни вокални възможности.

Изпълнението на Роксана също беше смущаващо. Тя изпя една песен в ромски оригинал и подобно изпълнение съм слушал от поне 5 певици на нейното ниво. Ако искаше да направи впечатление, трябваше да я направи в модерен аранжимент, да я изпее по различен начин, а не все едно е на 60-годишен юбилей на някого.

Песента на Вал е хубава в първата част, но в рефрена няма развитие. Това е поредната грешка в избора на песен. Ако имаше такова развитие, можеше да покаже вокалните си възможности.

И останаха „Инерглоу". Независимо че е с електро и рок елементи, това е един рок хит, който има всички качества да бъде много харесван в платформите, но прави същата грешка. Певецът си изпя по един и същи начин и двата куплета и двата рефрена - не показа никакви възможности.

"Като обобщение - не е правилно да се бъркат нещата. Една песен, когато е написана като за радиохит - има хитов елемент и се харесва, но не би трябвало да си въобразяват, че като е радиохит, тя е удачна за „Евровизия“. Такива песни са схематични, нямат емоция - има визуално някакво шоу, хитов елемент и хората казват „Много е хубава“.

Това е миниконкурс и всеки трябва да се избере песен, с която да представи пълните си възможности - да я изгради, а не да пее по един и същи начин през цялото време. Така пеят младите аматьорски певици или студентките в Консерваторията. Затова бих посъветвал всички, допуснати за големия финал на 31 януари, да изберат по-подходяща песен, която да разкрие по най-добрия начин гласовите им възможности.", завършва оценката си Митко Щерев.