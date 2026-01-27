Новини
Митко Щерев за кандидатите ни за „Евровизия“: Молец показаха, че не могат да пеят, Керана изневери на стила си

Митко Щерев за кандидатите ни за „Евровизия“: Молец показаха, че не могат да пеят, Керана изневери на стила си

27 Януари, 2026 11:58

Композиторът даде своята обективна оценка за представянето на кандидатите ни за "Евровизия" на първия етап от селекцията

Митко Щерев за кандидатите ни за „Евровизия“: Молец показаха, че не могат да пеят, Керана изневери на стила си - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

15-те изпълнители от националната селекция за „Българската Евровизия“ не избраха подходящите песни, които да представят най-добрите им вокални качества.

Това коментира пред „Телеграф“ филмовият композитор на столетието Митко Щерев, който чинно си е водил бележки по време на живото излъчване на селекцията и сподели с медията коментарите си за всеки от участниците.

„Визуално шоуто е доста на ниво, но от гледна точка на музикалната стилистика ме притеснява валсът на Щраус, който бяха взели от оригиналния запис, и като го чуех и видех двамата водещи, очаквах да започне новогодишният концерт на филхармонията. Би трябвало да се направи един съвременен вариант на този валс, за да се впише по-добре“, отсече маестрото.

Той е категоричен, че липсата на музикални продуценти и професионални лейбъли показва как всеки от изпълнителите самостоятелно се прави на автор, продуцент и менажер.

„От гледна точка на менажерството всички се справят много зле. Основната идея на „Евровизия“ е един певец да покаже пълните си възможности на гласа си. Винаги е било така и винаги са печелили изпълнители и групи, които имат много големи качества за първа награда“, каза още той.

Ето какво каза Митко Щерев за всеки от участниците:

  • Керана с тази денс песен изневерява на стила на групата си и тя не ѝ дава възможност да покаже сериозни вокални качества. Това е песен, която всяка певеца може да я изпее.
  • Елизабет е интересна певица и ако се беше ориентирала да изпее френска балада – а тя ги пее перфектно, щеше да се представи много по-добре. Към това трябва да се стреми, защото с тази песен, която беше избрала, не можа да покаже нищо с нея.
  • С участието си на „Евровизия“ „Молец“ показаха, че не могат да пеят. Да, правят интересна музика, която се харесва на част от слушателите, но този конкурс е нещо съвсем друго.
  • Дара – същото важи и за Дара Екимова – и двете показаха една несигурност, когато пеят на живо. Дара беше избрала песен с много насечени фрази, а и самата конструкция не ѝ даде възможност да направи интересно изграждане, с което да покаже в пълен обем гласовите си възможности.
  • Диа - като експеримент има някаква интрига, но тази песен, който и да изпее, няма как да покаже вокалните си възможности. С две думи - грешна песен за фестивал като „Евровизия“.
  • Песента на Михаела Маринова нямаше необходимата драматургия и не беше разгърната както трябва. За разлика от първия блус, с който изгря - там показа много голяма част от възможностите и най-важно от емоцията си.
  • Прея направи същата грешка - песента ѝ е схематична, не показва пълните ѝ вокални възможности. А това, че има много гледания в платформите - това няма връзка какво трябва да представи един изпълнител на такъв конкурс.
  • Баладата на Вениамин е в стил 80-те - има добра атмосфера, но не показва категоричност в изпълнението си. За мен беше доста вял.
  • За мен беше смущаващо Фики да изпълни една народна песен. Имаше интрига в модулацията, но тя не му даде възможност да покаже големи вокални възможности.
  • За „Евровизия“ трябва песен, която в даден момент да накара публиката да настръхне. Трябва да излъчва много емоция, която да бъде предадена на публиката. Изпълнението на Михаела Филева беше прекалено премерено и липсваше емоция.
  • Песента на Мона е монотонна и схематична, независимо че може хората да я харесват в платформите. С тази песен не може да покаже някакви сериозни вокални възможности.
  • Изпълнението на Роксана също беше смущаващо. Тя изпя една песен в ромски оригинал и подобно изпълнение съм слушал от поне 5 певици на нейното ниво. Ако искаше да направи впечатление, трябваше да я направи в модерен аранжимент, да я изпее по различен начин, а не все едно е на 60-годишен юбилей на някого.
  • Песента на Вал е хубава в първата част, но в рефрена няма развитие. Това е поредната грешка в избора на песен. Ако имаше такова развитие, можеше да покаже вокалните си възможности.
  • И останаха „Инерглоу“. Независимо че е с електро и рок елементи, това е един рок хит, който има всички качества да бъде много харесван в платформите, но прави същата грешка. Певецът си изпя по един и същи начин и двата куплета и двата рефрена - не показа никакви възможности.

"Като обобщение - не е правилно да се бъркат нещата. Една песен, когато е написана като за радиохит - има хитов елемент и се харесва, но не би трябвало да си въобразяват, че като е радиохит, тя е удачна за „Евровизия“. Такива песни са схематични, нямат емоция - има визуално някакво шоу, хитов елемент и хората казват „Много е хубава“.

Това е миниконкурс и всеки трябва да се избере песен, с която да представи пълните си възможности - да я изгради, а не да пее по един и същи начин през цялото време. Така пеят младите аматьорски певици или студентките в Консерваторията. Затова бих посъветвал всички, допуснати за големия финал на 31 януари, да изберат по-подходяща песен, която да разкрие по най-добрия начин гласовите им възможности.", завършва оценката си Митко Щерев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да не се лъжем

    13 0 Отговор
    Кауфланд надделя над изкуството, ак изобщо този термин е на място.

    12:01 27.01.2026

  • 2 честен ционист

    12 1 Отговор
    Молецът са поокрали оттук-оттам от руските банди. На мен лично ми напомнят на група ГРОТ от Омск.

    12:07 27.01.2026

  • 3 дианаекспрес

    15 1 Отговор
    Авторитет.

    12:09 27.01.2026

  • 4 Гошо

    14 1 Отговор
    Ми прав е.

    12:15 27.01.2026

  • 5 ООрана държава

    13 0 Отговор
    Кой е Молец? Коя е Герана?

    Коментиран от #6

    12:27 27.01.2026

  • 6 Ами

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "ООрана държава":

    Молец се крие в гардеробс, а Герана е кладенец. Да не се бърка с Герена, там пасат трева.

    12:38 27.01.2026

  • 7 Митко Щерев

    14 1 Отговор
    е много интелигентен и голям композитор който иска да каже че всички са боклуци

    12:45 27.01.2026

  • 8 Не го бъркайте със "Златния Орфей"

    3 3 Отговор
    Евровизия не конкурс за гласови възможности. Евровизия е конкурс за шоу/визия.

    13:03 27.01.2026

  • 9 Тома

    4 3 Отговор
    Да ама зад молец е хюм дружинката а тя харесва други работи

    13:06 27.01.2026

  • 10 Евродебил

    4 1 Отговор
    Какво побдяволите ще търсим в този абсурден транс и гей ориентиран "конкурс" т.н или по правилно сатанинско сборище?Там ни трябва някой като НЕМО или кончита вурст за да го спечелим.

    13:11 27.01.2026

  • 11 М. Щерев

    5 1 Отговор
    Жалки карикатури са всички.. и си мислят че могат да пеят🙈

    13:11 27.01.2026

  • 12 НЕУТРАЛЕН

    0 0 Отговор
    Харесвам музиката на Щерев/"Диана експрес", и то много. Щерев коментира изпълнителите от чисто музикална гледна точка, но това, което пропуска (не се наемам да кажа дали умишлено, или не), е, че на "Евровизия" музикалните качества на изпълнителите са на заден план. Е, ако ги има, добре, но по-важното е политическата директива в ЕС, която се задаваше (поне досега) от неолибералния глобален елит. Затова са наградите за Израел, Украйна (и други бивши републики на СССР), певци с аморфен пол, финландски "метъл" групи, които никой автентичен метъл не слуша... Нещо като постмодерна, постиндустриална версия на бившия соцконкурс за политическа песен "Ален мак"

    13:25 27.01.2026