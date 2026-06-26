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Незавършена книга със спомени на Любен Дилов-син ще бъде издадена посмъртно

Незавършена книга със спомени на Любен Дилов-син ще бъде издадена посмъртно

26 Юни, 2026 12:57 646 20

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  • посмъртно-
  • семейство-
  • милкана дилова

Семейството на журналиста и политик подготвя изданието

Незавършена книга със спомени на Любен Дилов-син ще бъде издадена посмъртно - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Преди смъртта си Любен Дилов-син е работил по нова книга със спомени, която семейството му възнамерява да издаде под някаква форма. Това обяви неговата дъщеря Милкана Дилова по време на откриването на второто издание на фестивала „Фантастичен Бургас“, който се провежда в памет на писателя, общественик и политик.

Любен Дилов-син почина в началото на юни на 61-годишна възраст, припомня БТА.

„Той беше започнал да пише книга, в която събираше своите спомени и мисли, в която естествено има много от неговата самоирония, черно чувство за хумор и винаги една впита мъдрост. Не можа да я завърши, но се надявам и вярвам, че с времето ще успеем да представим поне малка част от нея“, съобщи Милкана Дилова.

Тя коментира, че за нея и братята ѝ Любен Дилов-син не е бил познатият писател, публицист или политик, а „си беше тати, който ме пазеше нощно време от чудовищата и който винаги намираше начин, дори в най-напрегнатите ситуации да каже, че всичко ще бъде наред”.

Милкана Дилова представи пред публиката и конкретни откъси от ръкописа, като цитира увода към него: „Когато говорите или пишете, давайте си сметка, че всички думи са предсмъртни, от първата до последната. И това не е повод за драматичност, а предупреждение за отговорност пред думите“. Тя посочи, че книгата съдържа думи „за поука и забава на внуците“ и в подкрепа на прозрението, че „животът е трагедия за чувстващите и комедия за мислещите“.

Сред последните записки в черновата, прочетени от дъщерята на Любен Дилов-син, е и изречението: „Длъжни сме да се забавляваме до смърт“, което по думите ѝ той е изпълнил.

Писателката Калина Панайотова с псевдоним Канина Крисалис също има спомени от автора. Тя разказа за подкрепата, която е получила от него за своя роман „Нектар“, и го описа като човек, който винаги е бил готов да помогне на пишещите хора. „Последният ми спомен за Любо е как ние си говорим наистина за фантастика“, добави Панайотова. Тя си припомни среща в „бохемската вселена“ на издателството му и прочете личното послание, което Дилов-син ѝ е оставил последно на една от книгите си: „Калина, ние да сме весели, пък лятото каквото дойде“.

Второто издание на фестивала „Фантастичен Бургас“ продължава до 27 юни с поредица от лекции, дискусии, художествени и писателски ателиета, а входът за всички прояви в програмата на Регионалната библиотека „Пейо Яворов“ е свободен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Атомният човек

    15 1 Отговор
    След сто години ще го размразят китайците и ще довърши книгата.

    12:58 26.06.2026

  • 2 Исторически парк

    24 1 Отговор
    Ай стига с тоз гербаджия ве

    12:59 26.06.2026

  • 3 Сталин

    23 1 Отговор
    О,не тъкмо си мислехме че сме се отървали от тоя фъфлещ негодник

    12:59 26.06.2026

  • 4 9689

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    Възхваляването на индивид хванал се на мутренското хоро е престъпление.

    12:59 26.06.2026

  • 5 Хайде ,

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    няма нужда !

    13:00 26.06.2026

  • 6 Любопитен

    13 1 Отговор
    В книгата дали пише откога е почивал да взема Виагра, която го погуби в мечтата му да са "прай на тинейджър"?

    13:01 26.06.2026

  • 7 ФАЛШИВ ГЕРОЙ

    15 1 Отговор
    Баща му строеше социализма, а той строеше демокрацията. Въведе сектелефоните на времето. Те много помогнаха на духовното и нравствено развитие на България. После успя да се продаде на сатанистите и построи ПЕТРОХАНСКИТЕ ЗАВЕРА.

    13:02 26.06.2026

  • 8 Те да си ги четат

    11 1 Отговор
    Ами на никой не са интересни. Само ще си дадат парите за издаване. Или пак са нагласили и умрял да лапа от държавата и тя да плати изданието?

    13:09 26.06.2026

  • 9 центавос

    10 1 Отговор
    той само спомени има,цял живот син на баща си

    13:13 26.06.2026

  • 10 Автографи

    8 1 Отговор
    ще раздава ли?

    13:18 26.06.2026

  • 11 горкия, наистина лош шанс

    5 2 Отговор
    няма да го рабравя как беше нахакан на изложбите на книгата- от всеки анда вземаше връзки к книги
    е, няма вече
    близките ща се справят
    но той няма да е с тях

    13:26 26.06.2026

  • 12 Тома

    6 1 Отговор
    Спомените с бати Бойко тиквата ще са много интересни

    13:31 26.06.2026

  • 13 И тоя

    9 1 Отговор
    от комунист стана лют демократ

    13:34 26.06.2026

  • 14 Механик

    8 1 Отговор
    "в памет на писателя, общественик и политик. "
    А сега де! Два скеча в КуКу, а след това цял живот депутатин, но все пак е успял да стане толкова много неща!!!Цял писател, общественик, че и политик.
    Да се чудиш кога е успявал всичко това.

    13:35 26.06.2026

  • 15 Иван

    5 1 Отговор
    Бегай с тоя фъфлек

    13:45 26.06.2026

  • 16 Анонимен

    2 1 Отговор
    Не ни интересува

    14:05 26.06.2026

  • 17 Голям

    1 4 Отговор
    Беше много умен и прозорлив човек, удоволствие беше да го слуша човек... в изказа му прозираше една лекота и чистота. След разговор с него се чустваш излекуван, все едно си срещнал свят човек и си поел от неговата положителна енергия.

    Коментиран от #19

    14:06 26.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Софийски селянин,Пенсионер

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Голям":

    Брей какви хвалебствени думи за умрял,но той заслужава само едно нищо...
    И все пак Господ да се смили над грешната му душа,много поразии направи преживе..

    14:27 26.06.2026

  • 20 гресирал Муфтаджийски

    0 0 Отговор
    Дано да има вътре спомени как е преборил Ковид-19, като се е ваксинирал. Също и как се подиграваше на тези, които ги е страх от ваксината, но не ги било страх от Ковида. Помним ние, а авторите дали помнят наглите му изцепки?

    Между другото по ирония на съдбата неваксинираните са си живи все още. Не умряха, както заплашваха от ГЕРППДБ.

    14:37 26.06.2026