Незавършена книга със спомени на Любен Дилов-син ще бъде издадена посмъртно

Преди смъртта си Любен Дилов-син е работил по нова книга със спомени, която семейството му възнамерява да издаде под някаква форма. Това обяви неговата дъщеря Милкана Дилова по време на откриването на второто издание на фестивала „Фантастичен Бургас“, който се провежда в памет на писателя, общественик и политик.

Любен Дилов-син почина в началото на юни на 61-годишна възраст, припомня БТА.

„Той беше започнал да пише книга, в която събираше своите спомени и мисли, в която естествено има много от неговата самоирония, черно чувство за хумор и винаги една впита мъдрост. Не можа да я завърши, но се надявам и вярвам, че с времето ще успеем да представим поне малка част от нея“, съобщи Милкана Дилова.

Тя коментира, че за нея и братята ѝ Любен Дилов-син не е бил познатият писател, публицист или политик, а „си беше тати, който ме пазеше нощно време от чудовищата и който винаги намираше начин, дори в най-напрегнатите ситуации да каже, че всичко ще бъде наред”.

Милкана Дилова представи пред публиката и конкретни откъси от ръкописа, като цитира увода към него: „Когато говорите или пишете, давайте си сметка, че всички думи са предсмъртни, от първата до последната. И това не е повод за драматичност, а предупреждение за отговорност пред думите“. Тя посочи, че книгата съдържа думи „за поука и забава на внуците“ и в подкрепа на прозрението, че „животът е трагедия за чувстващите и комедия за мислещите“.

Сред последните записки в черновата, прочетени от дъщерята на Любен Дилов-син, е и изречението: „Длъжни сме да се забавляваме до смърт“, което по думите ѝ той е изпълнил.

Писателката Калина Панайотова с псевдоним Канина Крисалис също има спомени от автора. Тя разказа за подкрепата, която е получила от него за своя роман „Нектар“, и го описа като човек, който винаги е бил готов да помогне на пишещите хора. „Последният ми спомен за Любо е как ние си говорим наистина за фантастика“, добави Панайотова. Тя си припомни среща в „бохемската вселена“ на издателството му и прочете личното послание, което Дилов-син ѝ е оставил последно на една от книгите си: „Калина, ние да сме весели, пък лятото каквото дойде“.

Второто издание на фестивала „Фантастичен Бургас“ продължава до 27 юни с поредица от лекции, дискусии, художествени и писателски ателиета, а входът за всички прояви в програмата на Регионалната библиотека „Пейо Яворов“ е свободен.